"Todo se está yendo de las manos": dirigentes de la oposición critican al gobierno tras quíntuple crimen

Varios dirigentes integrantes de los partidos de oposición salieron a criticar al gobierno luego de que se conociera la noticia de un quíntuple homicidio ocurrido este viernes en Villa García, barrio del noreste de Montevideo ubicado sobre el eje de la ruta 8.

Senadores y diputados de los partidos Nacional y Colorado utilizaron sus cuentas de X para cuestionar el accionar del gobierno de Yamandú Orsi en materia de seguridad, un área que está a cargo del ministro del Interior, Carlos Negro.

"Mientras los frentistas aúllan por sus incapacidades, en el país real vuelan las balas de zonas entregadas a los narcos", escribió Sebastián Da Silva, senador blanco, que luego agregó: "¿Cuándo vamos a decretar el toque de queda en algunas zonas para proteger a la gente honesta?".

"El país no se gobierna con videítos mentirosos y manijeros. Háganse cargo porque todo se está yendo de las manos", escribió por su parte el senador del Partido Colorado Robert Silva.

Álvaro Dastugue, diputado nacionalista, manifestó: "Triste realidad de nuestro país, un día sí y el otro también. Un ministro que se rinde antes de empezar tendría seguro este resultado".

Carlos Negro en la zona donde se cometió un cuádruple asesinato en Villa García Foto: Agustín Carballo/El País

¿Qué se sabe del quíntuple homicidio en Villa García?

El hecho ocurrió en el km 21 de la ruta 8. Las víctimas, una adolescente de 14 años, dos jóvenes de 18 años, otro de 28 y una mujer de 32 eran todos integrantes de una misma familia. Según información policial primaria, ingresaron reiterados llamados al servicio de emergencia advirtiendo por disparos de arma de fuego, y agregaron "que habría cuatro fallecidos".

Al llegar al lugar señalado, la Policía encontró a cuatro personas muertas y dos personas heridas de arma de fuego. Según pudo corroborar El País, una de las heridas era una adolescente de 14 años cuyo fallecimiento se corroboró en el correr de la mañana.

El Ministro del Interior, Carlos Negro, se dirigió al lugar del ataque junto a otros jerarcas del Ministerio del Interior y minutos después se retiró sin hacer declaraciones. También está presente la fiscal Silvana Mastroianni.

Previamente, en el mismo barrio pero a varias cuadras de la escena del crimen, el miércoles de noche una mujer de 37 años fue asesinada. La Policía investiga si el ataque a balazos que se desarrolló estaba dirigido a ella o si en realidad fue víctima de un enfrentamiento entre personas ajenas.

Último antecedente de un cuádruple homicidio fue en mayo de 2024

El último antecedente registrado en Uruguay de un cuádruple homicidio ocurrió el 30 de mayo de 2024 en el barrio Maracaná, en el oeste de la capital. Ese día cuatro personas fueron asesinadas en una vivienda al fondo de un pasaje. Tiempo después la investigación logró probar que el ataque se diseñó desde la cárcel.

Vivienda en la que fueron asesinadas cuatro personas en el barrio Maracaná en 2024. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Ese día murieron cuatro personas de 11, 16, 18 y 40 años y el único sobreviviente del ataque fue un adolescente de 17 años.