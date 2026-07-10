Afiliados a la Caja de Profesionales juntan firmas en change.org para lograr una audiencia con Yamandú Orsi

Un grupo de afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) comenzó este viernes una junta de firmas en la plataforma change.org, para lograr con "premura" una audiencia con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El objetivo es “analizar y eventualmente definir reformas reales, responsables y sostenibles que permitan el adecuado cumplimiento” de las obligaciones de la paraestatal, entendiendo que la intervención de Orsi es “fundamental para encauzar una solución de fondo”, describe la petición.

A fines de junio el directorio de la Caja también había solicitado por su cuenta una audiencia con el presidente tras un trabajo de varios meses junto al gobierno en una Comisión de Expertos, cuyo resultado no los contentó. Sin embargo no recibieron respuesta de Presidencia, dijo a El País Andrés Pérez, presidente de la CJPPU.

En ese sentido, afiliados de la Intergremial de Profesionales Universitarios -con el apoyo particular de la Asociación de Afiliados y El Orden Profesional- que también se presentaron en su momento ante la Comisión, plantearon “a ver de qué manera podían apoyar la gestión que se está haciendo por parte del directorio, dado que se ha conocido públicamente que está difícil la interacción y el diálogo” con el Poder Ejecutivo, explicó Pérez.

Andrés Pérez, presidente de la Caja de Profesionales. Foto: Estefanía Leal. El País

Subrayó además que, más allá del contacto con los dos delegados en el directorio, “lamentablemente no hay comunicación” con el gobierno respecto a la marcha de nuevas reformas, ni noticias sobre la anulación de la resolución de la Caja para implementar un nuevo timbre profesional de $ 170 por registros médicos.

Las propuestas

Tanto directores como afiliados de la CJPPU entienden que las recomendaciones al Ejecutivo consensuadas en la Comisión no son suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Joaquín Fernández, integrante de El Orden Profesional, indicó a El País que la intención es llevar a Orsi los puntos resueltos en los anexos del documento final de la Comisión. En resumen; la obligatoriedad de aportación para los nuevos profesionales hoy por fuera del ámbito de aplicación de la paraestatal (incluyendo los que trabajen en relación de dependencia); aportación basada en la facturación real de los profesionales (abandonando el esquema de sueldos fictos); que el Banco de Previsión Social (BPS) deje de absorber el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que pagan los profesionales y que esos fondos se redirijan a la Caja; y un rediseño del sistema de los timbres profesionales (así como su indexación), entre otras medidas.

El directorio de la Caja de Profesionales con autoridades del Poder Ejecutivo.

“Varios de los problemas que han sucedido a lo largo de los años, es cómo se le ha quitado su funcionamiento en cuanto a la recaudación y cómo se le han cortado los caminos a la Caja, de manera que fue perdiendo cada vez más ingresos y aumentando los egresos. Pedimos que nos reciba el presidente como recibe a tantas gremiales”, manifestó Fernández.

Respecto a la medida que el directorio buscó -sin éxito- llevar el mes pasado sobre timbres para los registros médicos, afirmó que el grupo de afiliados la apoyó “totalmente”.

“Entendemos que es algo que la gente puede ver impopular, y estamos de acuerdo con eso. También entendemos que no nos dan caminos de opción”, advirtió.