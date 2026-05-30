La propuesta de reforma de la Caja de Profesionales de la Comisión de Expertos que tiene el presidente Orsi en sus manos

Luego de cinco meses de trabajo y 16 sesiones de trabajo, la Comisión de Expertos llegó a un informe con diagnóstico y posibles soluciones para la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales (Cjppu), por su crisis financiera. Los representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión de Expertos y los de la Cjppu tienen coincidencias a nivel del diagnóstico de la paraestatal, y en las recomendaciones los alineamientos en los temas son más bien generales, predominando las diferencias. Este documento fue entregado a la Presidencia de la República, por lo que el presidente Yamandú Orsi, deberá resolver con su equipo qué proyecto de ley envía al Parlamento.

El informe consta de 51 páginas, con anexos incorporados con propuestas que son de la Cjppu, dado que no hubo coincidencias a ese nivel. Se llegó así a 149 páginas; el conjunto plantea las posiciones de ambas partes.

La parte del diagnóstico destaca entre los datos clave que actualmente los aportes de los profesionales y universitarios es el 58% del total de los ingresos de la Cjppu, esto es, unos US$ 330,8 millones, lo que la Comisión busca aumentar.

Los profesionales con “declaración de no ejercicio” ascendieron de 44.371 en 2011 a 116.631 en 2025. Por otra parte, el 37% de los aportantes se desempeñaría exclusivamente en relación de dependencia amparada por alguna otra caja, en especial el BPS, según los datos.

El diagnóstico establece que "la cantidad de pasivos ha crecido fuertemente lo que obedece al proceso de maduración demográfica del esquema previsional. En efecto, entre 2004 y 2007 las altas jubilatorias se ubicaron en un promedio de 384 personas por año. Este valor pasó a promediar 688 altas jubilatorias entre 2011 y 2014 y se ubicó en 1.404 en 2024 y 1.212 en 2025. Este incremento en las altas jubilatorias se dio pese a un aumento sostenido en la edad promedio de retiro de las altas jubilatorias, que pasó de 60,5 años en 2004 a 65,2 en 2025. De esta manera, la cantidad de pasivos pasó desde 12.759 en 2011 a 21.495 en 2025, de los que 16.455 son jubilados y 5.040 son pensionistas. Esto supone una tasa de crecimiento anual de la cantidad de pasivos de 3,8%".

"El fuerte crecimiento en la cantidad de pasivos debido a la maduración del esquema, más que compensó el incremento en la cantidad de activos. En consecuencia, la relación entre activos pasivos ha registrado una disminución marcada en los últimos años, pasando desde 3,94 en 2011 a 2,95 en 2025. Pese a este descenso, la relación activo/pasivo se sitúa en niveles elevados cuando la comparamos con otros subsistemas", añadió.

El informe cuestiona el "alto desbalance entre el valor presente de los aportes y el valor presente de las prestaciones para cualquier trayectoria posible de fictos. En particular, el cálculo del sueldo básico jubilatorio se basaba en los últimos tres años de aporte y el esquema tenía una tasa mínima de reemplazo de 50%. Esto implicaba una ecuación financiera favorable para el asociado, con relación a algunos de los otros regímenes".

También marca "tendencias generales del mercado laboral hacia un crecimiento en formas de trabajo diferentes a la relación tradicional de dependencia, en conjunto con un incremento en el número de profesionales que realiza sus actividades en forma exclusiva o simultánea en relación de dependencia en otro régimen de seguridad social" y una "disminución de la proporción de profesionales que aportan a la Caja como mecanismo de 'ahorro voluntario'".

"Como consecuencia de las tendencias anteriores se ha registrado una disminución de la proporción de afiliados con declaración de ejercicio profesional liberal, que ha pasado desde 53,7% en 2010 a 35,2% en 2025", explicó.

Todos estos y otros problemas, llevaron a que "la Cjppu enfrentara resultados operativos crecientemente negativos, entre 2013 y 2025. Si bien inicialmente esos resultados operativos se cubrían con las ganancias derivadas de las colocaciones financieras, desde 2020 los resultados financieros comenzaron a ser menores al déficit operativo, lo que propició una pérdida acelerada de reservas".

En cuanto a la reforma que ya aplica, el informe menciona el aumento gradual en la tasa de aportación desde el 18,5% vigente al momento de la reforma hasta el 22,5% en enero de 2028, el establecimiento de una contribución pecuniaria a los pasivos de la caja y una nueva escala de fictos, y otras medidas que se han ido adoptando este año.

“Orientaciones compartidas”

Las recomendaciones aparecen, en parte, bajo un subtítulo denominado “orientaciones compartidos”, que se detalla textualmente los siguientes puntos:

La comisión entiende procedente la incorporación al ámbito de aplicación de la Cjppu al conjunto de profesiones que actualmente no se encuentran amparadas en su ámbito de aplicación, para el caso de aquellos profesionales que realizan ejercicio libre de la profesión.

Otro punto es "mejorar la fiscalización y tomar las acciones pertinentes para que los profesionales que ejercen en forma independiente coticen en Cjppu, tal como corresponde de acuerdo con el marco legal vigente, procurando evitar la aportación como unipersonales en el ámbito de afiliación de BPS". A tales efectos, se entiende conveniente promover un proyecto de ley que modifique el artículo 13 de la Ley 20.410, aclara el texto.

Caja de Profesionales Universitarios. Foto: Gianni Schiaffarino/Archivo El País.

A efectos de tender a una mayor relación entre honorarios reales y nivel de aportación, para aquellos profesionales que desarrollan el ejercicio exclusivo de la profesión, se entiende conveniente flexibilizar la carrera de categorías, especialmente para quienes calcularán su sueldo básico jubilatorio con base a los mejores 20 años”, agrega.

A vía de ejemplo, destaca que "podría habilitarse el ascenso de categoría luego de transcurrido un año de permanencia, habilitando el descenso de categoría en iguales circunstancias".

Asimismo, se señala que podría habilitarse un esquema de aportación para profesionales que tienen cobertura previsional en otro ámbito de aportación, que tengan honorarios reales anuales inferiores a los sueldos fictos que se corresponden con el valor mínimo vigente para la aportación. "Para estos casos, el aporte se realizaría en base a lo facturado y, a efectos de que el aporte sea computable para la obtención del beneficio jubilatorio, se podría establecer un aporte mínimo anual a definir", apunta.

“Un esquema de este tipo podría permitir avanzar en una primera experiencia de aportación en base a honorarios reales, que favorezca una análisis más profundo de las respuestas comportamentales de los afiliados y de los impactos esperados de un cambio más amplio hacia facturación en base a honorarios reales”, afirma el texto.

El último punto de concordancia es "mejorar el proceso de recaudación y gestión de recursos indirectos (artículo 71 de la Ley 17.738), acelerando el proceso de implementación del Timbre digital e incorporando otros mecanismos que aseguren el cobro del gravamen cuando corresponde su aplicación".

Diferencias en las soluciones

Los representantes del Poder Ejecutivo y los de Cjppu en la Comisión de Expertos coinciden en incorporar las nuevas profesiones que están fuera de esta Caja. Esto "requerirá modificación y simplificación del procedimiento vigente, de forma tal que, toda profesión universitaria quede incluida automáticamente en el ámbito de la institución”, dice el texto. Al respecto, una de las diferencias es que la Cjppu propone, además de lo anterior, es “eliminar la intervención del Poder Ejecutivo” en esa materia.

La Cjppu propone además que “la detección del ejercicio liberal no declarado sea facilitado por otros organismos, particularmente el BPS y la DGI” (con intercambios de información con la caja). Esto apunta a que se cambie “la actual redacción del artículo 13 de la Ley No 20.410, que limita el intercambio de información entre la Caja y los organismos recaudadores del Estado”, insta la entidad. Este punto podría prosperar dado que en el informe no aparecen objeciones.

Asimismo, los representantes de la Cjppu en la Comisión afirman tener una “postura favorable a incorporar al ámbito de aplicación de la Cjppu, a aquellos profesionales que ingresen al mercado de trabajo bajo relación de dependencia”.

Ante esto, los representes del Poder Ejecutivo entienden –textualmente- que “el ámbito de afiliación de la Caja debe mantenerse en ese sentido en los términos actuales, amparando a los profesionales que desarrollan el ejercicio libre de la profesión”.

En tal sentido, “la aplicación del campo afiliatorio y el traspaso de afliados desde BPS a la Cjppu implica una forma de otorgar financiamiento desde el sector público de la Cjppu”, fundamentan.

En otros puntos, los delegados de la Cjppu consideran necesario “rediseñar el sistema de los timbres profesionales” (lo que podría llevar al aumento de precios de algunos y a la baja de otros). En contraposición, los delegados del Poder Ejecutivo afirman que “la recaudación asociada a este tipo de gravámenes no resulta deseable”, porque “supone una forma de aumentar el aporte de la sociedad a la mejora de la situación financiera de la Caja, aspecto que al momento no parece ser necesario”, rematan.

Foto: Commons.

En ese contexto, recomiendan que la Cjppu obtenga esos recursos “mediante un incremento de la asistencia financiera de Rentas Generales”, para “evitar los problemas que los recursos indirectos tienen como instrumento de recaudación”.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo “no entiende conveniente avanzar en un camino que habilite a la Cjppu como sustitución del aporte al régimen de ahorro individual obligatorio” (algo que en un momento estuvo sobre la mesa).

Además, en cuanto a los cálculos, los representantes de la Cjppu plantean "un cambio de aportación puramente basado en la facturación real”.

“Los comisionados entienden que realizar un cambio abrupto en el esquema de aportación, pasando de fictos a honorarios reales a todos los profesionales, genera riesgos excesivos para las finanzas del instituto”, señalan.

Sobre la recaudación, Cjppu recomienda en que el pago del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) no vaya al Banco de Previsión Social (BPS) sino que se vuelque a su entidad, en tanto los representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión plasmaron en que entienden que no debería ser así. Más precisamente, “el IASS retenido por la Caja a sus afiliados se estima que se ubicará en aproximadamente $ 1.700 millones en 2026. Contemplando lo anterior, el Poder Ejecutivo no comparte la propuesta de efectuar la recaudación del IASS de los pasivos afiliados a la Caja a dicho instituto. En efecto, se entiende que un cambio de este tipo no condice con el objetivo buscado en el contexto de la creación del IASS como sustituto del IRPF y tampoco contempla que en dicho proceso se incorporó una transferencia de rentas generales en sustitución del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) derogado".

Al respecto, la Cjppu plasma que es “inadecuado equiparar la asistencia (del Estado) con mecanismos derivados de la derogación del IRP, ya que la comparación es acotada y estática en términos de base de cálculo".

“La dinámica esperada de retenciones del IASS continuará incrementándose en términos reales por un incremento vegetativo del sistema y por otro lado por el índice aplicado (BPC) inferior al de las pasividades”, sostiene. “Por ello no se comparte la comparación que se presenta entre estimaciones de retenciones de IASS y de la asistencia financiera en relación a la recaudación de la contribución pecuniaria aplicable a los pasivos”, concluye.

Otros datos de actualización

Los profesionales aportan a CJPPU en base a un esquema de sueldos fictos, sobre los que se aplica una tasa de aportación que actualmente se ubica en 20,5%, pero que se elevará a 21,5% en enero de 2027 y a 22,5% en enero de 2028, lo que la equiparará a la tasa de aportación aplicable a los trabajadores no dependientes en el ámbito del Banco de Previsión Social. A partir de la Ley Nº 20.410 existen tres escalas diferentes de sueldos fictos, que aplican o pueden aplicar a distintos colectivos, en función de las opciones que realicen. Los funcionarios de la Caja tienen una tasa de aportación personal de 18,5%, que se aplica sobre los niveles nominales de remuneración.

La CJPPU tenía un total de 179.848 afiliados en edad activa al cierre de 2025, de los cuales 63.217 tienen declaración de ejercicio liberal con aportación efectiva. La cantidad de aportantes ha crecido a una tasa de 1,7% promedio anual desde el año 2011, cuando la Caja tenía 49.751 afiliados activos en ejercicio. No obstante, en los años 2024 y 2025 se observaron caídas en la cantidad de afiliados en ejercicio, de 1,5% y 1,6% respectivamente. Por su parte, los profesionales con declaración de no ejercicio pasaron desde 44.371 en 2011, a 116.631 en 2025.

De esta manera, la participación de los afiliados activos con ejercicio profesional ha decrecido en relación al total de activos, comola cantidad de pasivos ha crecido fuertemente lo que obedece al proceso de maduración demográfica del esquema previsional. En el año 2025 la asistencia de rentas generales y la contribución de pasivos aplicó desde julio, por lo que la participación en los ingresos de la institución es inferior a la que tendrá en los próximos años.

Las jubilatorias se ubicaron en un promedio de 384 personas por año. Este valor pasó a promediar 688 altas jubilatorias entre 2011 y 2014 y se ubicó en 1.404 en 2024 y 1.212 en 2025. Este incremento en las altas jubilatorias se dio pese a un aumento sostenido en la edad promedio de retiro de las altas jubilatorias, que pasó de 60,5 en 2004 a 65,2 en 2025. De esta manera, la cantidad de pasivos pasó desde 12.759 en 2011 a 21.495 en 2025, de los que 16.455 son jubilados y 5.040 son pensionistas. Esto supone una tasa de crecimiento anual de la cantidad de pasivos de 3,8%.