La designación de dos directores en la Caja de Profesionales en representación del gobierno, vuelve a generar polémica

El Poder Ejecutivo emitió una resolución por la que designó a los directores titulares y suplentes en su representación en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). Así, nombró a José Antonio Iglesias Cáceres como director titular de la entidad, para actuar en representación del Poder Ejecutivo y a Gustavo Ortiz Sequeira como suplente. La resolución también designa a Pablo Sebastián Aguirregaray Carvalho como director titular de la Cjppu también para actuar en representación del Poder Ejecutivo, y a Ortiz Sequeira como suplente.

Esos cargos estaban sin cubrirse desde fines de enero de este año, cuando María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcué, en ese entonces representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la Cjppu, renunciaron ante el creciente cuestionamiento público tras la aprobación de una partida mensual de $ 131.000 para los directores del organismo. En su momento, esa partida generó polémica debido a que la normativa vigente, a diferencia de la anterior, define esos cargos como honorarios.

Andrés Pérez, presidente de la Caja de Profesionales. Foto: Estefanía Leal. El País

Consultado al respecto por El País, Andrés Pérez, presidente de la Cjppu, opinó que “en la medida en que uno de los nuevos representantes del Poder Ejecutivo en la Cjppu es asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el otro es asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), cobran un salario por esas funciones”. En tal sentido, “el carácter honorario de concurrencia en la Cjppu puede ser discutible”, apuntó.

“Los demás directores de la Caja sí estamos trabajando claramente en forma honoraria, no cobramos nada, y estamos entonces en situación de desventaja en relación a quienes están representando al Poder Ejecutivo”, opinó Pérez, no son agregar que los cargos “deberían ser rentado para todos”.

Edificio sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Foto: Estefanía Leal

Los cargos eran rentados hasta que se aprobó la nueva ley en el pasado mes de julio. “Considero que habría cambiar esto”, concluyó Pérez.