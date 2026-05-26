Tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco: "Está cocinado", asegura edil, y alerta "tarifazo" de Bergara

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez Salomón volvió a cuestionar la posibilidad de que la Intendencia de Montevideo (IMM) extienda el estacionamiento tarifado a barrios como Pocitos, Punta Carretas y Carrasco, y sostuvo que durante la campaña electoral el actual intendente Mario Bergara “tiró vagamente que era una posibilidad”, aunque evitó profundizar en el tema.

“Pero claro, estaba en campaña, ¿qué candidato va a decir que va a poner más impuestos? Obviamente ninguno. Mucho menos un tarifado, en una intendencia que recauda US$ 2.600.000 por día”, afirmó el curul nacionalista en diálogo con El País.

Rodríguez Salomón indicó que, una vez asumido Bergara, volvió a plantearse la posibilidad de ampliar el sistema y aseguró que eso generó preocupación. “Ahí se enciendieron las alarmas porque es el intendente en funciones. Por eso llamé a las autoridades de Movilidad de la intendencia para que comparezcan en comisión. Lamentablemente yo le tengo que decir a la gente de Pocitos, Punta Carretas y Carrasco que va a haber estacionamiento tarifado. Cuando te dicen que está a estudio es porque te la van a poner, ya está cocinado”, expresó.

El edil nacionalista sostuvo además que, si la comuna no tuviera previsto avanzar con la medida, “se me desmiente y se dice que lo que estoy diciendo no es correcto y por lo tanto no se va a aplicar”. En ese sentido, afirmó que “esto es un tarifazo” y remarcó que “todo consta en versiones taquigráficas” de la Junta Departamental de Montevideo. Según dijo, “la pregunta de cajón era si iban a quitar el tarifado en Ciudad Vieja y el Centro” si se incorpora este sistema en otros barrios, por lo que concluyó que “el fin de esto es recaudatorio”.

Rodríguez Salomón rechazó también que el estacionamiento tarifado pueda mejorar la movilidad urbana. “Es completamente falso decir que con el tarifado va a mejorar la movilidad. La solución es que hagan estacionamientos subterráneos o en altura. El tarifado extiende el problema a otras zonas”, afirmó. Añadió que el transporte público “sabemos que no es el mejor” y que la medida terminaría generando “problemáticas de tránsito y tráfico en otras zonas”. “La intendencia está fundida, no lo digo yo, lo dicen los números”, agregó.

Vista de la calle Rostand en el barrio Carrasco de la ciudad de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Privados y recaudación

Asimismo, Rodríguez reclamó que la administración departamental identifique a los actores privados que impulsan la iniciativa del tarifado en estos tres barrios. “Que diga qué empresas y empresarios del sector privado impulsan esta iniciativa”, señaló, y aseguró que vecinos de las zonas involucradas le transmitieron preocupación por el posible impacto en la actividad comercial. “Hemos hablado con vecinos de la zona que nos dicen que esto va a complicar al comerciante. La mayoría nos dicen que este es un nuevo impuesto”, sostuvo.

El edil también recordó que meses atrás desde el gobierno nacional se manejó la posibilidad de construir un túnel en 18 de Julio. “Hace tres meses el gobierno del Frente Amplio quería hacer un túnel por 18 de Julio. El verso de que picar la piedra es caro se terminó, si la misma fuerza política del gobierno departamental proponía eso. Por eso estacionamientos subterráneos son una posibilidad”, afirmó.

Rodríguez Salomón señaló además que actualmente la Intendencia recauda “más de US$ 5 millones por año” por concepto de estacionamiento tarifado. “La intendencia dice que es poca plata, pero esto no deja de ser muchísimo dinero”, dijo. También recordó que Bergara “reconoció que los números financieros de la intendencia no son los mejores” y apuntó que la administración anterior “también es del Frente Amplio, es de la gestión de Carolina Cosse”.

Diego Rodríguez Salomón, edil del Partido Nacional. Foto cedida a El País.

Finalmente, planteó alternativas para mejorar la circulación vehicular en Montevideo, como “flechar la rambla o Rivera hacia un sentido”, aunque descartó otras medidas aplicadas en ciudades del exterior. “La sociedad montevideana no vería con buenos ojos que los autos salgan dependiendo qué matrícula se tiene, como en otras partes del mundo”, opinó. “La intendencia tiene que llamar a privados y que se hagan estacionamientos que tengan un cobro menor al tarifado. Montevideo es una ciudad estancada en materia de infraestructura”, aseguró.

Sobre esa propuesta, indicó: "Ese estacionamiento se tiene que financiar con un costo, pero dejás el auto bajo techo, no tenés que transar con un cuidacoches que si no le das un peso te rompe un vidrio o te pincha una rueda. Ya bastante caro te sale tener un auto en Montevideo".

Sin votos para limpieza

Rodríguez Salomón cuestionó el proyecto de Bergara de "endeudar por US$ 300 millones a Montevideo los próximos cinco años" con el plan "extrapresupuestal" para limpieza y gestión de residuos. "Espero que las próximas elecciones departamentales gane la coalición. No se puede pedir endeudamiento extrapresupuestal", consideró.