Aplicación del estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco: edil advierte "tarifazo" del FA

El edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez Salomón, aseguró a El País que la Intendencia de Montevideo (IMM) estudia implementar el estacionamiento tarifado en los barrios Pocitos, Punta Carretas y Carrasco, tras la comparecencia de autoridades de Movilidad en la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental. Según afirmó, durante la reunión el pasado miércoles las autoridades “confirmaron” que el tema está en análisis y que “de aquí a dos meses el tarifado va a estar en esas zonas”.

Rodríguez Salomón señaló que había convocado a las autoridades departamentales para abordar la situación y sostuvo que la medida responde a un “nuevo tarifazo del Frente Amplio”. “Esto no va a solucionar el problema de movilidad que hay en esas zonas. Por el contrario, lo que va a hacer es complicar aún más”, afirmó el edil nacionalista.

En ese sentido, consideró que el objetivo del estacionamiento tarifado es “recaudatorio” y no una solución al tránsito. “Esto es lo único que tiene, es un fondo recaudatorio para las arcas de la Intendencia”, expresó. Además, argumentó que el sistema ya aplicado en Centro, Cordón y Ciudad Vieja “no solucionó el problema” de movilidad.

El edil Rodríguez indicó que durante la comparecencia consultó al director de Movilidad Germán Benítez, si en caso de extender el sistema a nuevos barrios debido al traslado de empresas y oficinas hacia esas zonas, se retiraría el tarifado de las áreas donde ya funciona actualmente, como el Centro y Ciudad Vieja. “Obviamente dijo que no”, sostuvo, y agregó que “acá lo que se está persiguiendo es un fin recaudatorio que no beneficia al contribuyente”.

Diego Rodríguez Salomón, edil del Partido Nacional. Foto cedida a El País.

Cruce de versiones

Rodríguez Salomón también vinculó la eventual ampliación del estacionamiento tarifado con la situación financiera de la comuna capitalina. “Esto es para tapar deuda, esto es para tapar los agujeros que le dejó Cosse”, afirmó, en referencia a la exintendenta de Montevideo y actual vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

Asimismo, cuestionó la gestión del actual intendente capitalino, Mario Bergara, al señalar que la intendencia “no tiene plata” y que solicitó “un préstamo extrapresupuestal de 300 millones de dólares”. “Le mete la mano en el bolsillo al contribuyente para hacer caja”, concluyó el edil nacionalista.

Gonzalo Zuvela, edil del Frente Amplio, dijo a Teledía (Canal 4) que "es absolutamente falso", afirmar que en dos meses habrá estacionamiento tarifado en esos barrios. "Las autoridades afirmaron que se está estudiando el tema como una posiblidad, eso se confirmó". "En dos meses habrá un resultado de los estudios que está haciendo la IMM", acotó.