Estacionamiento tarifado en Montevideo: guía paso a paso para pagar por WhatsApp y ahorrar minutos

El sistema de estacionamiento tarifado en Montevideo sumó en 2023 una herramienta que simplifica la experiencia de los conductores: el pago a través de WhatsApp. Desde entonces se realizan mejoras continuamente para hacer el trámite cada vez más sencillo. Esta alternativa no solo evita gestiones presenciales o la descarga de aplicaciones específicas, sino que introduce una ventaja económica: a diferencia de los tickets tradicionales, permite fraccionar el pago a partir de los 15 minutos iniciales. El precio del ticket está a $52 la hora.

¿Cómo registrarse y empezar a usar el servicio?

Para utilizar esta modalidad, el usuario debe agendar el número de la Intendencia: 099 019 500. El registro se realiza por única vez siguiendo estos pasos:



Enviá la palabra “estacionamiento” al número mencionado. Seleccioná la opción 1 (Registrar un nuevo vehículo). Ingresá la matrícula y el padrón de tu vehículo. Confirmá los datos.

Un dato relevante para familias o empresas es que un mismo vehículo puede estar asociado a varios números de celular, y un solo celular puede gestionar varias matrículas.

Iniciar y finalizar el tiempo de estacionamiento

Una vez registrado, el proceso diario es sumamente ágil. Para activar el ticket, solo se debe enviar la palabra “estacionamiento” y elegir la matrícula asociada.

La principal novedad es el control del gasto. Al retirarse del lugar, el usuario debe enviar la palabra “fin”. De esta manera, el sistema contabiliza los minutos exactos utilizados (luego de los primeros 15 minutos), evitando el pago de medias horas completas si no se utilizan. Además, cada 120 minutos el sistema envía un recordatorio automático para verificar si el vehículo sigue estacionado.

Hombre utilizando el celular en la calle Foto: Canva

¿Cuándo y dónde se paga la factura?

A diferencia de otros métodos prepagos, esta modalidad genera una deuda que se carga directamente al Sucive.



Facturación: el gasto se carga el día 15 del mes siguiente al uso.

el gasto se carga el día 15 del mes siguiente al uso. Aviso: el usuario recibe un mensaje de WhatsApp con el detalle y la fecha de vencimiento.

el usuario recibe un mensaje de WhatsApp con el detalle y la fecha de vencimiento. Puntos de pago: se puede abonar a través de la web de Sucive (sección "Estacionamiento tarifado") o en cualquier red de cobranza (Abitab o Redpagos) presentando matrícula y padrón.

Otras modalidades de compra

Para AncaPuntos

SMS al 6006 con E + matrícula + tiempo

A través de las app:

