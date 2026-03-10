¿Mejoró la circulación en los carriles Solo Bus? El dato sobre la velocidad que podría cambiar el esquema

La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzó a mediados de enero a utilizar las cámaras que colocó a bordo de los ómnibus para aplicar multas por el uso incorrecto del carril Solo Bus. Desde que se aplicó la nueva medida, más allá de contabilizar el número de multas, se ha buscado "medir la velocidad de circulación de los buses" y saber "cuáles son las ganancias", apuntó este martes el director de Movilidad de la IMM, Germán Benítez.

Consultado sobre si mejoró el tiempo de circulación de ómnibus en los carriles Solo Bus, Benítez reconoció que hubo mejoras en enero y febrero con respecto al año anterior, "pero no suficientes", entre el 10 y 12% de aumento de velocidad. Para el director de movilidad, el momento clave para determinar si la medida funciona o no es el comienzo de clases.

Así, según detalló en diálogo con Arriba Gente (Canal 10), será fundamental medir los tiempos durante las próximas dos semanas, aunque ya adelantó que no podrá hacerse en todas las arterias de la ciudad —como es el caso de la Av. Agraciada, que está en obras—.

"El carril Solo Bus tiene que priorizar la agilidad del transporte público. Si no es adecuada, tendremos que tomar alguna definición", adelantó Benítez.

Camión estacionado sobre el carril Solo Bus en una calle de Montevideo. Foto: Natalia Rovira

¿Qué medidas extra podría tomar la IMM para el carril Solo Bus?

Si tras el análisis de la agilidad del transporte público en el carril Solo Bus los números no reflejan una mejora, ya se evalúan nuevas medidas a implementar.

Por el momento, "no está en agenda" la "segregación física entre los autos y los ómnibus" mediante barreras para evitar que los vehículos privados ingresen al carril Solo Bus.

Sí está contemplado retirar algunas de las excepciones con las que actualmente cuenta la normativa. Hoy en día pueden circular por el carril las ambulancias, los vehículos del Ministerio del Interior y los autorizados por la IMM "solo en caso de emergencia". "Los vehículos con matrícula de turismo y de transporte internacional, así como "los taxis y los remises o las camionetas escolares".

"Dependiendo de lo que nos den las mediciones, sacaríamos algunas excepciones o no", confirmó Benítez.

Según detalló el jerarca, al comienzo de la medida de fiscalizción se contabilizaban unas 160 multas por día. "Ahora tenemos días de 100 o 110. Sigue siendo mayoritariamente el estacionamiento; la circulación es en torno al 5%", remarcó.