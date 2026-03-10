"Tantas lesiones que no se pudo constatar dónde inició el sangrado", concluyó autopsia del menor asesinado por su padre

"Jonathan era muy inteligente y no se metía con nadie". De esta forma, y con "mucho dolor", describió en conversación con El País un amigo y compañero de UTU al adolescente de 15 años asesinado en Flor de Maroñas por su padre. Si bien se comenzó investigando como una "muerte dudosa", en el transcurso del caso se recolectaron indicios que apuntan a su progenitor como el principal sospechoso. Los investigadores reconstruyeron que el ahora imputado golpeó a su hijo hasta la muerte y luego lo tiró en una cuneta para esconder el cuerpo.

El hombre, de 37 años, hurgador y feriante, fue detenido durante la madrugada del viernes por una orden del Juzgado de familia especializada. Horas más tarde, tras conocerse el resultado de la autopsia que revelaba la muerte por múltiples golpes, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Homicidios de 1er Turno, encabezada por Sabrina Flores.

Ese mismo día, casi al caer la noche, fue formalizado por reiterados delitos de violencia doméstica agravados y un delito de homicidio especialmente agravado.

Según relató Flores durante la audiencia, a la que accedió El País, el hombre llevaba tiempo ejerciendo violencia física sobre el adolescente. En la noche del jueves, a raíz de una discusión entre ambos, el padre lo habría golpeado con puños y patadas.

De la autopsia surge que también lo golpeó con un objeto que pudo haber sido "un cable o un cinturón", según aseguró la fiscal. Tanto la madre como la hermana pequeña de la víctima (de nueve años) se encontraban en otro dormitorio.

Luego de la golpiza, el agresor se fue a acostar y mandó a su hijo a hacer lo mismo. Durante la madrugada el hombre se despertó y vio que el adolescente no respondía y que parecía ya no tener signos vitales, por lo que intentó esconder el cuerpo arrojándolo a una cuneta.

"Eran tantas las lesiones internas que no se pudo constatar dónde había iniciado el sangrado", expresó el equipo fiscal durante la audiencia y describió que el cuerpo del joven había quedado "morado" de tanta violencia prolongada en el tiempo.

Horas más tarde, tras reparar en que su hijo no estaba en la casa, la madre comenzó la búsqueda.

El cuerpo de Jonathan fue encontrado por sus familiares en una cuneta ubicada en la calle Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, en Flor de Maroñas, a pocos metros de su casa.

Tras ser consultados, los padres del fallecido dijeron que el hombre lo había "puesto en penitencia", que luego el adolescente se había quedado jugando a la computadora, y que luego se fue de la casa y su padre lo salió a buscar.

El hombre declaró en una primera instancia que era posible que su hijo se hubiera "caído por un puentecito" que hay sobre la cuneta, aunque la versión resultó sospechosa para los investigadores desde el primer momento.

La madre de la víctima y una prima ya declararon ante la Policía, aunque se espera que lo vuelvan a hacer con mayor profundidad en los próximos días.

También se escuchará a la niña de nueve años, hermana de Jonathan, que está siendo monitoreada por INAU. Si bien se encontraba a cargo de un familiar, en la noche de este lunes, tras una resolución judicial de amparo, la menor fue trasladada a un hogar del instituto.

Por el momento se presume que la madre también pudo haber sido víctima de violencia doméstica, aunque su rol todavía se encuentra en investigación.

El padre del adolescente deberá pasar en prisión preventiva hasta el 3 de setiembre, aunque a solicitud de su defensa se le realizará una pericia psiquiátrica para determinar si es imputable.

UTU había presentado una denuncia

"No es momento todavía de generar evaluaciones de qué podríamos haber hecho mejor. Sí está claro que había denuncias de la institución educativa, del año pasado. Estaba muy claro que era una situación que la institución venía siguiendo, con un desenlace que no era el que nadie quería", afirmó este lunes en rueda de prensa el presidente de ANEP, Pablo Caggiani.

"Hay una denuncia presentada por situaciones de violencia. Se presentó en los lugares en los que se tenía que presentar, pero no tuvo la resolución que esperaba el sistema educativo", agregó.

Según pudo reconstruir El País, la madre de Jonathan declaró ante la Policía tras la denuncia presentada por la UTU de Flor de Maroñas y aseguró que se había provocado las heridas jugando al fútbol, lo cual habría sido confirmado a los agentes por el propio adolescente. Por este motivo no se habría continuado con la investigación a nivel penal.

Desde el INAU dijeron a El País que con respecto a este joven únicamente cuentan con registros hasta el año 2013, cuando dejó de asistir a un centro CAIF. Fuentes del instituto dijeron que no les llegó "ninguna notificación" sobre la situación de Jonathan, por lo que no llegaron a intervenir.

Si bien la fiscalía de Homicidios está al tanto de los antecedentes sobre Jonathan, el Juzgado de familia notificó nuevamente sobre la situación de su hermana menor, por lo que actualmente está investigando la Fiscalía de Violencia Doméstica de 4to turno.

Familiares y vecinos del adolescente que habría sido asesinado por su padre se manifestaron el sábado pidiendo justicia. Fuentes policiales dijeron a El País que la madre del menor denunció ese mismo día haber sido agredida por desconocidos mientras se encontraba en una casa (a la que se mudó tras el homicidio). Fue trasladada a un centro de salud y se encuentra en recuperación. En su domicilio también fueron colgados carteles señalándola de "asesina".