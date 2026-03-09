UTU de Flor de Maroñas denunció que menor asesinado por su padre vivía "situaciones de violencia"

La UTU de Flor de Maroñas, a la que asistía el adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre el pasado viernes, había presentado en noviembre de 2025 una denuncia por "situaciones de violencia" que vivía el menor.

"No es momento todavía de generar evaluaciones de qué podríamos haber hecho mejor. Sí está claro que había denuncias de la institución educativa, del año pasado. Estaba muy claro que era una situación que la institución venía siguiendo, con un desenlace que no era el que nadie quería", afirmó este lunes en rueda de prensa el presidente de ANEP, Pablo Caggiani.

"Hay una denuncia presentada por situaciones de violencia. Se presentó en los lugares en los que se tenía que presentar, pero no tuvo la resolución que esperaba el sistema educativo", agregó.

Fuentes de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) explicaron a El País que el único registro que tiene la institución del adolescente es de cuando fue a un centro Caif en 2013. Desde el INAU se busca por estas horas establecer si llegó alguna denuncia a la organización o permaneció en Fiscalía.

Por su parte, desde Fiscalía explicaron a El País que los antecedentes del caso —como pueden ser denuncias previas—, son detalles que permanecerán reservados mientras avanza la investigación por el homicidio.

Los detalles del caso

Un hombre de 36 años fue formalizado por el homicidio de su hijo cuyo cuerpo fue encontrado el viernes en Flor de Maroñas. El parte del Ministerio del Interior afirma que se le imputaron reiterados delitos de violencia doméstica agravados en reiteración real con un delito de homicidio agravado en calidad de autor.

Patrullero policial Foto: Natalia Roviera/El País.

El hombre, que deberá cumplir 180 días de prisión preventiva, tiene antecedentes penales. El último antecedente es de 2008, cuando fue condenado con prisión por una rapiña.

El cuerpo del joven de 15 años fue encontrado en una cuneta en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, el viernes en la madrugada y la investigación había comenzado como una "muerte dudosa".

Cuando la Policía llegó al lugar vio al menor caído en una zanja, rodeado de familiares y vecinos que intentaban reanimarlo. Una emergencia médica que arribó al lugar constató el fallecimiento del menor. El padre fue detenido en el lugar por los efectivos.

Según testigos, el joven había sido visto por última vez en su casa durante la noche del jueves. Familiares declararon que habían tenido una discusión y se fueron a dormir sobre las 23 horas. Horas más tarde, su madre notó que el joven no estaba y comenzaron a buscarlo. Finalmente, lo hallaron en el interior de una cuneta cercana a su casa.