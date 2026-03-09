Trump dice que la guerra con Irán está "terminada" y el Kremlin reporta una "charla franca" con Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes al canal CBS que la guerra está "prácticamente terminada", ya que Irán ya no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea". El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

"Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción", dijo. "Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar", añadió.

Asimismo, agencias rusas reportaron que Trump y el presidente Vladimir Putin hablaron por teléfono este lunes sobre la guerra en Irán y en Ucrania, una conversación que el Kremlin describió como "franca y constructiva", reportaron.

"Se hizo hincapié en la situación en torno al conflicto con Irán y en las negociaciones bilaterales en curso con la participación de representantes de Estados Unidos sobre la resolución de la cuestión ucraniana", indicó Yuri Ushakov, asesor diplomático de Putin.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha hecho evaluaciones de los daños de batalla causados por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero.

Sus comentarios se produjeron a pesar de que el Pentágono afirmó el lunes que Estados Unidos "apenas ha empezado a luchar".

Cuando le preguntaron si creía que la guerra podría terminar pronto, Trump dijo a CBS: "El final solo lo tengo claro yo, nadie más".

Trump también amenazó a Irán si intentaba cerrar el estrecho de Ormuz, la vía marítima donde el tránsito de petroleros se ha prácticamente detenido, lo que disparó los precios de la energía en todo el mundo. Trump explicó que estaba "pensando en tomar el control" de esa zona.

Nuevo ayatolá. Mojtaba Jamenei, hijo del Alí Jamenei, es designado como líder supremo de Irán. Foto: AFP fotos

"Ningún mensaje" para Mojtaba Jamenei

El presidente estadounidense, sin embargo, tuvo pocas palabras para el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elegido para reemplazar a su padre asesinado, Ali Jamenei.

"No tengo ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto", dijo Trump, quien añadió que había pensado en otra persona para dirigir Irán.

Trump explicó en otra entrevista con el New York Post que no estaba "contento" con el nombramiento de Mojtaba Jamenei.

Wall Street cierra al alza luego de que las declaraciones de Trump sobre el final de la guerra

Tras una apertura claramente a la baja, la Bolsa de Nueva York terminó finalmente al alza el lunes, impulsada por, Trump que aseguró que la guerra con Irán está "prácticamente terminada".

El Dow Jones ganó un 0,50%, el índice Nasdaq avanzó un 1,38% y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,83%. Al inicio de la sesión, los tres índices estrella habían caído más de un 1%.

Incendio en un depósito de petróleo en Teherán, la capital de Irán. AFPP

El presidente también dijo que estaba "pensando en tomar el control" del estrecho de Ormuz. Esto ha tranquilizado a los inversores, ya que la navegación está prácticamente bloqueada en este paso estratégico para el comercio mundial, por donde transita más del 20% del petróleo producido en el mundo.

Los precios del crudo treparon este lunes por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, cuando el inicio de la guerra en Ucrania generó una fuerte subida. En las transacciones electrónicas posteriores al cierre, el petróleo Brent caía 5,20%, hasta los 87,87 dólares. En tanto el West Texas Intermediate (WTI) perdía un 7,47%, hasta los 84,11 dólares hacia las 19:45 GMT.

Con información de EFE y AFP