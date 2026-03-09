La era de Mojtaba Jamenei inicia con fuego: Irán ataca a Israel y el petróleo supera los 100 dólares

El inicio del liderazgo de Mojtaba Jamenei, hijo del ex líder supremo Ali Jamenei, abatido por Estados Unidos e Israel, profundiza la escalada regional: Irán lanzó nuevas andanadas de misiles contra el Estado hebreo, mientras se multiplican las tensiones militares en Medio Oriente y el petróleo vuelve a superar los 100 dólares ante el temor a un shock económico global. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ofreció este lunes su "indefectible apoyo" al nuevo líder supremo iraní.

Al menos 1.332 personas murieron en Irán, según el embajador iraní ante la ONU, y 394 en Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. En territorio israelí se ha informado de diez fallecidos por impactos de misiles iraníes hasta la fecha.

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Medio Oriente:

Primeros ataques desde nombramiento del nuevo líder iraní

Teherán anunció el lunes el lanzamiento de sus primeras andanadas de misiles contra Israel desde que Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como nuevo líder supremo. "Los misiles defensivos iraníes responden al tercer guía de la República Islámica", indicó la agencia iraní Irib en Telegram, mostrando el fuselaje de un proyectil marcado con la inscripción "a tus órdenes, Seyyed Mojtaba", una referencia religiosa chiita.

Los Guardianes de la Revolución de Irán juraron lealtad el domingo al nuevo líder supremo del país, después de que la Asamblea de Expertos religiosos de país lo nombrara sucesor de su padre Ali Jamenei.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica "está listo para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de las órdenes divinas" del ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei, dijo en un comunicado el ejército ideológico de la república islámica.

Ataques israelíes en Irán

El ejército israelí anunció haber lanzado bombardeos simultáneos "de gran amplitud" contra infraestructuras en Teherán, Isfahán (centro) y el sur del país, los primeros desde el nombramiento del nuevo líder en la República Islámica.

Las fuerzas israelíes han "comenzado una ola adicional de ataques contra infrastructura del régimen de terror iraní en el centro de Irán", indicó el ejército en un breve comunicado.

Poco antes había anunciado ataques contra el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano.

na nube de humo oscuro envuelve un edificio residencial cerca de un incendio en curso tras un ataque aéreo nocturno contra la refinería de petróleo de Shahran, en el noroeste de Teherán AFP

El barril de petróleo supera los 100 dólares

Los precios del petróleo superaron el lunes los 100 dólares por primera vez desde 2022.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense del mercado, subía 9,6% hasta 102,23 dólares el barril hacia las 13:30 GMT. En las operaciones asiáticas llegó a acercarse al umbral de los 120 dólares.

Los ministros de finanzas del G7 se habrían reunido por teléfono esta mañana para debatir el impacto de la guerra, según informaron medios estadounidenses, citando a personas familiarizadas con el asunto.

En Bruselas, la Comisión Europea estimó este lunes que no hay riesgo de "escasez inminente de suministro de petróleo en Europa".

"Todos los Estados miembros deben disponer de existencias de emergencia para 90 días (...) Los Estados miembros deberán informar a la Comisión cuando liberen estas reservas. Hasta donde sabemos, ningún Estado miembro lo ha hecho hasta ahora", indicó una portavoz.

Europa, Japón y Canadá están pendientes de las intenciones aún vagas de Estados Unidos.

Por el momento el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, sugirió levantar las sanciones sobre el petróleo ruso para "crear oferta".

El petróleo estadounidense subió cerca de un 35 % la semana pasada, su mayor ganancia en la historia del mercado de futuros desde 1983.

Este domingo por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en sus redes que "los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo".

Incendio en un depósito de petróleo en Teherán, la capital de Irán. AFPP

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

"Están tratando de mantener al mundo como rehén", dijo el secretario de Estado de EE.UU.. "Están atacando a países vecinos, su infraestructura energética, su población civil", agregó; "El objetivo de esta misión es destruir su capacidad de seguir haciendo eso, y estamos bien encaminados para lograrlo".

Rubio hablaba en un acto en honor a estadounidenses detenidos injustamente y a rehenes. Lo acompañaban familiares de Robert Levinson, un exagente del FBI que desapareció en 2007 en la isla iraní de Kish.

Estados Unidos concluyó en 2020 que el gobierno iraní estuvo implicado en su presunta muerte.

Putin declara su apoyo a Irán

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este lunes el apoyo "inquebrantable" de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Jameneí, como sucesor de su padre tras la muerte de este en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el Kremlin.

"Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta", señala la felicitación de Putin, difundida por la Presidencia rusa. El jefe del Kremlin reafirmó el apoyo "inquebrantable" de Moscú a Teherán y la solidaridad con los "amigos iraníes".

Putin destacó que el mandato del hijo de Jameneí requiere "gran coraje y dedicación" cuando el país persa se enfrenta a una agresión armada. "Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas", agrega el telegrama.

Putin conversó el viernes por teléfono con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo del país persa, Ali Jameneí, y miembros de su familia.

El pasado 1 de marzo Putin envió un telegrama con condolencias a Pezeshkian en el que calificó la muerte de Jameneí como una "cínica violación" de todas las normas.

Putin señaló que mantiene un contacto permanente con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo.

Trump pide a Australia conceder asilo a jugadoras de la selección iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el lunes a Australia a conceder asilo al equipo iraní de fútbol femenino, después de que las jugadoras se negaran a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas", dijo Trump en su red Truth Social.

"No lo haga, señor primer ministro, conceda ASILO. Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen", añadió Trump, dirigiéndose al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

La UE advierte de riesgo de "shock estanflacionario"

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió este lunes que si la guerra en Oriente Medio se prolonga la economía global se enfrentará al riesgo de un "shock estanflacionario" (alta inflación combinada con estancamiento de la economía).

"Si se prolonga, con perturbaciones en el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y ataques contra las infraestructuras energéticas de los Estados del Golfo, podría acabar provocando un fuerte shock inflacionario en la economía mundial y europea", alertó Dombrovskis.

Hezbolá jura lealtad al nuevo líder supremo de Irán

El movimiento libanés Hezbolá juró lealtad este lunes al nuevo líder supremo iraní Mojtaba Jamenei. En un comunicado, el grupo proiraní expresa "sus felicitaciones y bendiciones" al nuevo dirigente por su elección.

Hezbolá entró en la guerra de Oriente Medio hace una semana atacando a Israel para vengar la muerte de Alí Jamenei.

Un hombre instala una bandera de Hezbolá en Nabi Sheet tras una operación militar israelí en el valle de la Bekaa, Líbano Foto: AFP

La OTAN abate un segundo misil iraní en Turquía

Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el Ministerio de Defensa de Turquía.

Algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia meridional de Gaziantep, sin causar víctimas, añadió.

Por su parte, Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en el sur de Turquía y ordenó al personal diplomático no esencial abandonar la zona "por los riesgos para su seguridad".

Acusación de Irán a países europeos

Irán acusó a algunos países europeos de haber creado las condiciones que propiciaron la ofensiva militar israeloestadounidense.

"En lugar de resistir al hostigamiento y los excesos de Estados Unidos, hablaron y se mostraron de acuerdo con ellos en el Consejo de Seguridad de la ONU en el debate sobre el restablecimiento de las sanciones [contra Irán], y todo eso envalentonó a los norteamericanos y a los sionistas para poder seguir cometiendo sus crímenes", dijo el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai.

Trabajadores cavan tumbas para las personas a punto de ser enterradas, fallecidas en los recientes ataques aéreos estadounidenses e israelíes en el cementerio de Beheshta Zahra, en las afueras del sur de Teherán ATTA KENARE/AFP

En tanto, la presienta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo hoy que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní" y advirtió sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto.

"Digámoslo claramente: no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní que ha infligido la muerte y ha impuesto la represión a su propio pueblo. Y que ha provocado la devastación y la desestabilización de toda la región a través de sus auxiliares armados con misiles y drones", declaró Von der Leyen.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, que evitó pronunciase directamente sobre la cuestión de "si el conflicto en Irán es una guerra emprendida por elección o por necesidad", se expresó de esa manera en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas, donde cargó duramente contra el régimen de los ayatolás.

"Muchos iraníes, tanto dentro del país como en todos los rincones de Europa y del mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá Jameneí. Al igual que muchas otras personas de la región. Esperan que este momento pueda abrir el camino hacia un Irán libre", añadió.

Líbano aplaza elecciones

El Parlamento libanés decidió este lunes aplazar dos años las elecciones legislativas previstas para mayo, debido a la guerra, anunció su presidente, Nabih Berri.

De esta forma, se extiende por un periodo de dos años el mandato de la Cámara actual, lo que permite posponer las elecciones previstas para el próximo mayo, dada la nueva guerra que atraviesa el país desde hace una semana.

La medida recibió luz verde con el apoyo de 76 de los diputados presentes en la sesión, mientras que otros 41 se opusieron a la extensión y cuatro más votaron en blanco, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

La prórroga del mandato ha sido un tema candente en el Líbano desde hace meses e, incluso bajo la actual campaña aérea de Israel, algunos políticos se oponían vehemente a posponer los comicios previstos para dentro de dos meses.

Las parlamentarias son las elecciones más importantes del sistema libanés, ya que es la Cámara la que vota al presidente del país y este el que propone a su vez a un primer ministro para que forme gobierno, en base a consultas no vinculantes con los diferentes bloques políticos. Tras la formación de un nuevo Parlamento, debe crearse también otro Gobierno.

El actual Ejecutivo de Nawaf Salam llegó al poder hace poco más de un año, después de que se superaran una serie de bloqueos políticos concatenados tras la guerra de 2024 con Israel y de que el Legislativo lograra consenso para votar a un nuevo jefe de Estado.

EFE, AFP