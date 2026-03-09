Gobierno ultima detalles de proyecto que presentó Juan Castillo en Consejo de Ministros para promover empleo

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, habló este lunes sobre el proyecto de ley de promoción de empleo que en la jornada fue presentado ante el Consejo de Ministros y el presidente de la República Yamandú Orsi. Según indicó Castillo en rueda de prensa, durante el encuentro se evacuaron dudas, se recibieron consultas y también se recogieron sugerencias de distintos ministerios. Agregó que el proyecto viene siendo trabajado junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y que el objetivo "es culminar la redacción definitiva durante esta semana para que en la próxima pueda ser elevado al presidente".

Castillo señaló que el proyecto, anunciado por Orsi durante si discurso ante la Asamblea General el lunes 2 de marzo, "recoge experiencias previas del país vinculadas a políticas de promoción del empleo". En ese sentido, explicó que se tomaron herramientas de normativas como la ley de “Yo estudio y trabajo”, la ley de empleo juvenil y la ley de promoción de empleo aprobada en 2021. De esas experiencias —dijo— "se rescatan aspectos valorados por trabajadores y empleadores, como los vinculados a la capacitación", al tiempo que se potencian otros componentes que habían sido señalados como insuficientes o que no estaban contemplados.

El ministro de Trabajo también sostuvo que uno de los objetivos "es ampliar el alcance territorial y social de estas políticas". Señaló que se busca "mejorar la implementación en el interior del país y atender a poblaciones que históricamente han tenido más dificultades para acceder a estos instrumentos, como personas trans, población afrodescendiente, personas liberadas o privadas de libertad".

Juan Castillo en presentación de Índice de Conflictividad Laboral. Foto: Leonardo Mainé.





"Impacto desigual en territorio"

En esa línea, remarcó que "actualmente el impacto de la ley es muy desigual en el territorio". Indicó que "cerca del 80% de los beneficiarios se concentran en Montevideo y Canelones, mientras que solo el 20% corresponde al resto del país, pese a que en el interior existe una fuerte demanda de empleo". Por eso, afirmó que "la intención es fortalecer la presencia de la política en esos territorios".

Finalmente, Castillo señaló que el proyecto también busca "contemplar la realidad de las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces tienen oportunidades de contratación pero enfrentan dificultades para concretarlas". Según indicó, la iniciativa pretende abarcar esas demandas y "generar condiciones que faciliten la incorporación de trabajadores en ese tipo de empresas".