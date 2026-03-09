Reestructura del transporte metropolitano: ciudadanos crean foro y exigen detalles del proyecto del gobierno

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mencionó en su reciente discurso ante la Asamblea General que el gobierno está preparando una reforma del transporte metropolitano a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). En ese contexto, un grupo de ciudadanos constituyó formalmente el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana. Este colectivo surge con el objetivo de "analizar los impactos acumulados que tendrán las obras en el corto plazo y las consecuencias estructurales que el nuevo diseño de transporte dejará para las futuras generaciones en la capital y zonas aledañas".

El Foro, integrado por vecinos y técnicos interesados en la planificación urbana, resolvió solicitar reuniones urgentes con las autoridades del MTOP y de las intendencias de Montevideo, Canelones y San José.

Según expresaron en un comunicado consideran fundamental "actuar bajo el marco regulatorio vigente, exigiendo que la información técnica que fue publicada el pasado 12 de febrero sea transmitida a la ciudadanía en un lenguaje accesible que permita comprender la magnitud de la transformación territorial". Durante su discurso ante la Asamblea General el presidente Orsi señaló que las obras del plan para el transporte metropolitano comenzarán en 2027 y culminarán en 2029. Se trata de un plan liderado por el economista especializado en movilidad y magíster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos, Gonzalo Márquez.

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

El reclamo por la participación ciudadana

Uno de los puntos centrales del reclamo se basa en el cumplimiento de la Ley 18308, la cual "garantiza la participación social en procesos que impliquen una modificación sustantiva del territorio". El Foro solicita "la apertura de canales formales de diálogo donde se puedan despejar interrogantes sobre los corredores previstos, su longitud y la ubicación de las posibles terminales".

Además, el colectivo busca conocer "qué alternativas fueron descartadas por el Gobierno antes de seleccionar el proyecto actual" y "cómo se planea la complementariedad entre los distintos modos de traslado".

Ómnibus de transporte urbano circulando en el transito por Av. 18 de Julio. Foto: Leonardo Mainé

La preocupación de los ciudadanos abarca aspectos operativos críticos como la construcción de un túnel en la Avenida 18 de Julio y otros soterramientos, así como la gestión del estacionamiento en la zona céntrica.

El Foro demanda información detallada sobre "los incentivos o desincentivos previstos para el uso de automóviles particulares" y cómo el nuevo sistema de transporte público interferirá con la circulación de peatones y birrodados. Asimismo, solicitan precisiones sobre la futura Agencia de Transporte Metropolitano, buscando "asegurar que la coordinación público-privada privilegie el bien común y los derechos de los usuarios por sobre otros intereses comerciales".