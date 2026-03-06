Bergara quiere corredores de ómnibus "hacia más lados" y emite una advertencia por el proyecto de movilidad

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, aseguró que el proyecto de reforma del transporte colectivo no debe atenerse únicamente a los corredores en 8 de Octubre y Camino Maldonado por un lado y en Avenita Italia y Giannattasio por otro, sino que en el futuro será necesario pensar en uno hacia el oeste, por ejemplo por Agraciada.

"Aspiro a que haya corredores hacia más lados", dijo el jerarca, y añadió que "en el futuro" sería bueno "pensar corredores hacia Agraciada, hacia el oeste". De todas formas, reconoció que "principio tienen las cosas" y que el proyecto de reforma de la movilidad metropolitana comenzará por las arterias que van hacia Zonamérica y Ciudad de la Costa. "Estamos definiendo por dónde empezar porque el volumen de inversión es realmente importante", señaló.

En diálogo con Informativo Carve (AM 850), Bergara advirtió, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, que tanto el proyecto como el plan de obras deben ser muy cuidadosos de que la ciudadanía no se vea perjudicada durante los años que dure la construcción de los corredores, del intercambiador en Tres Cruces y la reforma en 18 de Julio, sea o no con un túnel.

"Estamos en contacto con todas las partes que tienen opinión sobre este tema: nos hemos reunido en un ámbito de coordinación que integran el Ministerio de Transporte y el de Economía con las intendencias metropolitanas. Es un proyecto extremadamente complejo, de una envergadura enorme, y que involucra múltiples dimensiones, no solo la de la movilidad sino la afectación a la ciudad. Una cosa es el dibujo final y otra son los años en los cuales se llega a ese dibujo final", apuntó.

Estación sobre 18 de Julio y vista del espacio superficial de la avenida. Foto: render incluido en el proyecto enviado al BID

Expresó que la vida de los montevideanos se verá afectada por las obras que se realizarán en "tres de las principales arterias" que tiene la ciudad, como son 18 de Julio, 8 de Octubre y Avenida Italia, y que es necesario tomar en cuenta "cómo afecta eso a la movilidad, la vida comercial y cotidiana" de los ciudadanos.

Si bien planteó que "hay muchas cosas que ya están definidas", como que en las tres avenidas habrá "corredores con preferencia para el transporte colectivo", que por allí pasarán ómnibus articulados y que habrá un intercambiador en la zona de Tres Cruces, en el medio surgen otras discusiones. Por ejemplo, la que se centra en si 18 de Julio tendrá un túnel o no.

Parada soterrada en 18 de Julio. Foto: proyecto enviado al BID.

La idea original lo incluía pero la intendencia y algunos otros actores han planteado que una obra de esa magnitud afectaría la vida comercial e incluso la movilidad durante mucho tiempo. Entonces sigue la discusión de si tiene que haber o no un tramo soterrado, y en todo caso de qué longitud.

"El dibujo final puede ser muy lindo pero la afectación en la ciudad no solo en la movilidad sino en la vida cotidiana de la gente y en los negocios durante los años que va a tomar la construcción de las infraestructuras, son dimensiones que tenemos que tener cuenta", advirtió.

Las opiniones "no están escritas en piedra", dice Bergara

Tanto él a título personal como la comuna por sugerencia de sus funcionarios técnicos tienen una opinión al respecto, pero afirmó que no deben plantearla en los medios de comunicación sino "en los ámbitos de coordinación". Además, indicó que las opiniones "no están escritas en piedra" y "en el intercambio se van puliendo para tener acuerdos".

Asimismo, aseguró que no está planteado que la comuna capitalina ponga dinero en este proyecto porque "la inversión será encarada por el gobierno nacional a partir de préstamos de organismos internacionales".