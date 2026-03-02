"Proyectamos que estará operativo en 2029": Orsi anunció nuevo sistema de transporte con líneas de "altísima frecuencia"

El presidente Yamandú Orsi dijo este lunes ante la Asamblea General que espera que el nuevo sistema de transporte metropolitano esté operativo en 2029 con “dos ejes troncales de altísima frecuencia”.

“Estoy convencido de que el transporte también es justicia social. Reducir los tiempos de traslado es devolver tiempo de vida, es llegar antes a casa, es compartir la cena, es poder ayudar con los deberes”, dijo Orsi durante su discurso a un año de haber asumido.

El presidente recordó que con la Ley de Presupuesto se creó la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano con representación del Poder Ejecutivo y de las intendencias de Montevideo, Canelones y San José.

Luego, comunicó qué zonas se conectarán con la instalación del nuevo sistema. “Y anunciamos la creación de dos ejes troncales de altísima frecuencia: Camino Maldonado / Ciudad Vieja y Ciudad de la Costa / Ciudad Vieja”, sostuvo Orsi.

“Las obras comenzarán en 2027 y proyectamos que el sistema estará operativo en el año 2029”, continuó.

Agregó que para llevar adelante este trabajo se cuenta con líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aporta US$ 500 millones y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que volcará US$ 300 millones.

“El objetivo es reducir un tercio los tiempos de viaje en los principales corredores”, cerró el presidente.

Durante la campaña que lo llevó a la Presidencia, Orsi había anunciado como una de sus prioridades el construir ejes troncales rápidos en la zona metropolitana.

El túnel

Durante su discurso este lunes, el presidente no dio detalles de la reforma. Hay aspectos que, de todas formas. ya se conocen, como que se implementará un modelo de ómnibus BRT (bus rapid transit) que conectará Zonamerica y El Pinar con Ciudad Vieja. Sin embargo, otros todavía no.

Por ejemplo, el proyecto incluye la posibilidad de construir un túnel por 18 de Julio, lo que generaría muchas ventajas en reducción de tiempos de viaje y en velocidad por este trayecto, pero que también implicaría un plazo más largo de obras y una inversión económica más alta.

Las autoridades han dicho una y otra vez que todavía no está definido si se hará el soterramiento o no (con la posibilidad incluso de que se haga en un segmento de 18 de Julio y no en toda la avenida). Orsi tampoco lo aclaró durante su discurso.

El presidente dijo que las obras empezarían en 2027 y que la expectativa era que el nuevo sistema esté operativo en 2029. ¿Alcanza el tiempo para hacer un túnel? Semanas atrás, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) liberó varios documentos que sirvieron de insumo para la preparación de la reforma. Uno de ellos, de CSI Ingenieros, estima que la obra del túnel duraría casi tres años. En ese caso, de empezarse en 2027, no estaría pronto para el año de elecciones.

En cambio, este lunes el economista Gonzalo Márquez, coordinador técnico del proyecto en el ministerio, dijo que hacer el túnel llevaría 21 meses. En ese caso, los plazos darían para que esté en funcionamiento en 2029.

Márquez dijo también que se harían las obras de una manera que minimizaría su impacto

“Uno no debería de interpretar que es una zanja abierta en 18 de Julio y que es una especie de zona de guerra durante 21 meses”, dijo en el programa En Perspectiva (Radiomundo).

“En realidad lo que se hace es estar trabajando en seis frentes de obra en simultáneo. Se está trabajando en un 50% sí y en otro 50% no”, dijo el economista.

Además, señaló que se utilizaría la técnica “cut and cover, top down” con la que “se retiran un par de metros de superficie, se tapa para restituir en el arriba y luego se sigue abajo”.

“Es una técnica que es distinta, por ejemplo, de la que se hizo en el túnel de Avenida Italia. ¿Para qué? Para minimizar el impacto en superficie, de forma tal que un frentista o un comercio que tiene frente sobre 18 de Julio no debiera tener la obra en su cuadra más de tres meses”, añadió.

Márquez dijo también que hacer el túnel, una estación multimodal en Tres Cruces y varios pasos soterrados en 8 de Octubre y Avenida Italia supondría una inversión de US$ 260 millones.

La reforma en general tendría un costo de US$ 590 millones.

Por otra parte, el también economista Martín Alesina, muy crítico del proyecto, estimó que costaría unos US$ 1.000 millones. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se manifestó de acuerdo en ese cálculo, aproximadamente.

Para la oposición, estas obras serían un error y por eso el senador nacionalista Martín Lema se propuso “frenar este disparate”. En rueda de prensa, el excandidato a intendente de Montevideo comunicó que citarán a la ministra Lucía Etcheverry al Parlamento.