Orsi, que donará camioneta a la ANEP, reconoce que abonó US$ 25.000 menos y dice que pagó al FA por Renault

Luego de varios días de desatada la polémica en torno a la compra de la camioneta marca Hyundai, modelo Santa Fe, que adquirió el presidente de la República a poco de asumir, Yamandú Orsi dio explicaciones sobre el proceso y la forma en la que adquirió el vehículo, con el objetivo de disipar las dudas y dar por terminado el tema.

El mandatario mantuvo ayer por la tarde un encuentro en su despacho del piso 11 de la Torre Ejecutiva con periodistas de medios escritos, entre los que estuvo El País. Allí, acompañado del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, mostró documentación con la que intención de establecer cómo fue la negociación con la automotora Oliva y qué fue lo que hizo con la camioneta donada por Car One en la campaña electoral.

La compra

En febrero de 2025, Orsi compró su camioneta por US$ 54.000, unos US$ 25.000 menos del valor de mercado, tal como divulgó el programa Así nos va de Radio Carve. Ante las dudas que se generaron a partir de este hecho, el lunes el presidente buscó disiparlas con un mensaje grabado. Solo, sin ningún logo de la Presidencia de la República detrás y vestido sin el traje ni la corbata que suele usar a diario, dijo mirando a cámara: “Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el porqué de todo este proceso. Lo entiendo (...). Antes de asumir el cargo, decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de la Presidencia. En esos días, se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que yo tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo, pero versión 2024 (...). Por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta”.

Presidente de la República Yamandú Orsi compartió un video donde explicó compra de su camioneta. Foto captura de video de Presidencia de la República.

Lo que no dijo Orsi en ese mensaje de dos minutos y 45 segundos fue que, como informó Búsqueda un rato más tarde, como parte del negocio para adquirir la camioneta no solo había entregado su propio vehículo, sino también otro que había sido donado en campaña a la fórmula del Frente Amplio por Car One, con el que se había hecho una rifa y que había quedado en manos de la fuerza política debido a que nadie había comprado el número ganador.

El 17 de febrero de 2025, fue cuando Orsi recibió la propuesta de la automotora Oliva para cambiar la Hyundai Santa Fe que tenía -modelo 2020- por una del 2024. La concesionaria le planteó venderla a US$ 54.000, monto que se integraba por la permuta de dos coches y un saldo de US$ 15.000. El presidente mostró en la tarde del martes a El País documentos donde se detalla a cuánto se tomó cada vehículo: US$ 22.000 la Hyundai Santa Fe del 2020 y US$ 17.000 la Renault Stepway. En el encuentro no se entregó ninguna prueba de la transferencia bancaria por el saldo, algo a lo que el presidente se comprometió hacer luego. Horas después, desde Presidencia entregaron a El País prueba de dos transferencias hechas el 25 de febrero a la automotora: una de US$ 10.000 y otra de US$ 5.000.

La camioneta Hyundai Santa Fe de Yamandú Orsi. Foto: archivo El País.

La rifa

Durante la reunión, también, los jerarcas explicaron que, en base al artículo 2 de la Circular 11.902 de la Corte Electoral, en 2024 se optó porque los aportes recibidos, así como las responsabilidades ante posibles deudas, los asumiría el comité de campaña del entonces candidato en lugar de ceder estos derechos y obligaciones al lema Frente Amplio. Se hizo tanto para las elecciones de octubre como para el balotaje de noviembre de ese año.

Al amparo del artículo 9 de la misma norma, el comando de Orsi recibió el 1° de octubre de 2024 la donación de la camioneta 0 km marca Renault, modelo Stepway, de parte de la empresa Car One para que el candidato la usara durante su campaña. Ese vehículo, valorado en US$ 20.500, fue rendido ante la Corte Electoral el 30 de diciembre de 2024 como la única donación en especie.

El presidente explicó que en su momento decidieron no empadronarlo y que, en su lugar, él y su equipo se movilizarían con otros vehículos, incluso alquilados. Con la camioneta donada como premio, idearon una campaña con bonos de colaboración de US$ 200 cada uno. Se vendieron 392 bonos y se reunieron US$ 78.399 (uno de ellos se pagó en pesos y por eso el valor total varió de acuerdo a la diferencia cambiaria); el ganador surgiría del sorteo de la Lotería del 15 de noviembre de 2024. El número ganador fue el 00644. Nadie había comprado ese bono -el director de ONSC mostró el talonario-, por lo que la camioneta volvió a manos del comité de campaña.

Se entendió -y se insistió varias veces durante el encuentro- que amparado en la norma de la Corte Electoral antes mencionada, las donaciones fueron hechas al candidato y que entregar al Frente Amplio el sobrante era algo a lo que legalmente no estaba obligado, aunque luego esto sí se hizo.

Salida de Yamandú Orsi desde Salinas hacia el Palacio Legislativo en el día de su asunción como Presidente de la República. Foto: Francisco Flores

Aportes al FA

El 28 de abril de 2025, el comité de campaña de Orsi le entregó al Frente Amplio $ 17 millones -unos US$ 404.000- por concepto de donaciones tanto en dinero como en especie. En ese monto está incluida, sostuvo el presidente, la camioneta donada.

Orsi dijo en la reunión de la tarde de ayer que él pagó de su bolsillo su valor, aunque no se precisó si fueron los US$ 17.000 a los que la tomó la automotora o los US$ 20.500 declarados.

Pérez dijo que, al momento de ceder el dinero al Frente Amplio, se transfirió un monto total y que no existía forma de discriminar el pago que habría hecho el presidente.

Auto de la asunción

Una de las dudas que surgió, y sobre la cual cuestionó en un pedido de informes el diputado colorado Felipe Schipani, fue en torno al auto eléctrico utilizado por Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse el 1° de marzo al asumir: un vehículo también marca Hyundai, o sea la misma de la camioneta personal que compró el presidente. Esto podría implicar, en caso de existir una elección intencionada, un eventual beneficio a la empresa que otorgó el descuento a Orsi, y por el cual está denunciado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

En la reunión, Sánchez detalló que la intención del equipo de gobierno era circular en un auto eléctrico como forma de dar un mensaje. Se recibieron propuestas de varias empresas y de la embajada de China. Se entendió, según dijo, que optar por la opción china podía tener alguna repercusión en el plano geopolítico y, además, los vehículos en plaza no cumplían con los requerimientos de espacio y comodidad.

Fue así que se aceptó usar el Hyundai, sin costo alguno para Presidencia. En ese sentido, Sánchez remarcó que no hubo ningún incremento en las compras a Hyundai ni hubo transacciones que vinculen la elección del auto para el día de la asunción con la compra particular de Orsi. El mandatario explicó que, en marzo, Presidencia compró un vehículo marca Toyota, modelo RAV. Con ella, dijo, alterna hasta el día de hoy entre su camioneta Hyundai y la adquirida desde el Poder Ejecutivo. Ahora se movilizará siempre en la Toyota, mientras la Hyundai será donada a la ANEP.

Presidente Yamandú Orsi. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Cuestionado

Más allá de las eventuales implicancias legales del tema -Orsi remarcó ayer no haber incumplido ninguna norma-, existe un cuestionamiento al accionar del presidente, que persiste. El mandatario dijo en la reunión en la que participó El País que él había pago al FA lo que valía la camioneta donada, luego de destinarla a la compra de la Hyundai Santa Fe de 2024. Sin embargo, no se presentó documentación que pruebe que haya abonado de su bolsillo ese monto a la fuerza política de izquierda.

Santa Fe será donada a la ANEP

El presidente de la República, Yamandú Orsi, resolvió que entregará su camioneta personal marca Hyundai modelo Santa Fe -que generó la polémica de los últimos días- para que sea utilizada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El mandatario lo informó en un encuentro que mantuvo este martes por la tarde con medios de prensa, entre los que estuvo El País, en su despacho del piso 11 de la Torre Ejecutiva.

El presidente agregó que con esa camioneta se puede trasladar niños, especialmente en el interior del país.

Asimismo, Orsi aseguró que considera que no cometió ninguna ilegalidad y remarcó que con la entrega de la camioneta -que será mediante una cesión definitiva, no un préstamo- pretende cortar con la polémica generada.