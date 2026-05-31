"Le toma el pelo a la gente": en la oposición fustigaron a Orsi luego de su respuesta por descuento de camioneta

Desde hace una semana que el presidente de la República, Yamandú Orsi, sabe que ante cada salida pública deberá responder por el descuento que obtuvo en febrero de 2025, cuando era mandatario electo y adquirió una camioneta Hyundai modelo Santa Fe (híbrida), de Oliva Automotores, de aproximadamente US$ 25.000. Al principio, esta información —que surge de la última declaración jurada que presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y de aclaraciones que hizo luego Presidencia— generó moderadas reacciones de la oposición. Pero luego de que este sábado el mandatario declarara en Salto que ante "descuentos" él se tiraba siempre "de cabeza", los cuestionamientos de referentes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente se intensificaron.

"Totalmente groggy. Llegar a decir esto es tomarle el pelo a la totalidad de la población", escribió, por ejemplo, el senador nacionalista Sebastián Da Silva, uno de los primeros en criticar esta última salida de Orsi. "Este comentario destruye la institución Presidente de la República. Ni Menem se animó a tanto", agregó Da Silva en su cuenta de X, en donde minutos después compartió la noticia sobre la nueva suba de los combustibles: "Mientras el presidente le toma el pelo a la gente, no paran de recaudar".

El senador Javier García fue por la misma línea. "Que el presidente le tome el pelo a la gente no está bien. No está bien", subrayó el nacionalista.

"Cuando la explicación se convierte en chiste —dijo, por su parte y también en X, el senador colorado Robert Silva—, el problema deja de ser el descuento y pasa a ser la falta de conciencia sobre la investidura y la responsabilidad que implica. ¡Nos toman el pelo!".

También hubo varios diputados que usaron esas o palabras similares para repudiar la declaración de Orsi.

"Una respuesta que decepciona. No es la que el país estaba esperando. No parece digna de un presidente republicano", escribió el diputado blanco Pablo Abdala. Del mismo partido, Pedro Jisdonian dijo que era una "broma de mal gusto" y, como los anteriores, que se estaba ante una "falta de respeto a los uruguayos".

Por los colorados, opinaron Felipe Schipani —"todo dicho"— y Gabriel Gurméndez —"calladito te ves más bonito"—, entre otros.

"Me cuesta creer que el presidente haya dicho esto", sostuvo Pablo Mieres, el líder del Partido Independiente. "Demasiada falta de seriedad o de conciencia sobre lo que se trata este tema", añadió. "Nunca se vio algo igual", remató el diputado Gerardo Sotelo, el único de este partido.

"Lo determinarán los organismos de contralor"

Desde Salto, a donde el presidente concurrió para inaugurar la Central Hortícola del Norte, Orsi reconoció que se equivocaba "todos los días", pero que en este caso no había cometido ningún error.

"En general, cuando hay descuentos me tiro de cabeza", fue la polémica declaración que hizo entonces el jefe de Estado. Al ser consultado por otro periodista sobre posibles "descuentos" que podía estar recibiendo en razón de su función, Orsi dijo que aprovechaba algunos "en el supermercado de la esquina".

La Jutep analizará el caso en los próximos días luego de haber recibido tres denuncias de particulares. El presidente Orsi fue informado oportunamente de esa decisión.