La selección uruguaya presentó de manera oficial la lista de los 26 convocados al Mundial 2026: mirá el video

Se acabó la espera. Y a 11 días del inicio del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, el evento deportivo más esperado, la selección uruguaya publicó un video con los 26 convocados de la Celeste para enfrentar la Copa del Mundo. La comunicación se dio este domingo, antes de que Marcelo Bielsa brinde la última conferencia previa, prevista para este lunes a las 12 horas en el Complejo Celeste.

Uruguay integrará el Grupo H, enfrentando a Arabia Saudita, Cabo Verde y España, en ese orden, disputando el primer partido el 15 de junio a las 19:00 (hora uruguaya). En el audiovisual que publicó AUF en sus redes oficiales, se muestran los nombres de los jugadores, sin ninguna sorpresa, que viajarán el próximo 9 de junio.

Los futbolistas que defenderán a la Celeste en un nuevo sueño mundialista son: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Mathías Olivera, José María Giménez, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Emiliano Martínez, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz, Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria, Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Maxi Araújo, Federico Viñas, Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre.

El video lo cierra el entrenador argentino, quien se traslada en una bicicleta por un camino de tierra y asiente con la cabeza al finalizar la difusión de la lista.

Marcelo Bielsa en el video de presentación de los futbolistas de la selección uruguaya. Foto: Captura.

La banda sonora del video es la famosa canción Cielo de un solo color, que, según AUF "no fue un capricho del azar". Recientemente, la Asociación Uruguaya de Fútbol consultó a más de 900.000 hinchas sobre el tema más representativo y, con el respaldo del 70% de los votos, se impuso la pieza de No Te Va Gustar.

En el video también aparece el bar de “Toro” Wilmar Cabrera, campeón de América en 1983; una charla de café con la actriz Danna Liberman; Edú Pitufo Lombardo, miembro de lujo en el cancionero del fútbol uruguayo; el piloto y embajador coloniense, Santiago Urrutia, Charly Sosa, quien al ritmo de “Mayonesa” hizo bailar al mundo entero, la figura máxima de las últimas dos ediciones del carnaval, Imanol Sibes, dos voces características de la música tropical como las de Gerardo Nieto y Luana Persíncula, así como el conductor Maxi de la Cruz sobre el final.

Los 26 convocados por líneas

ARQUEROS

Sergio Rochet

Fernando Muslera

Santiago Mele

DEFENSAS

Guillermo Varela

Ronald Araujo

José María Giménez

Santiago Bueno

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Matías Viña

VOLANTES

Juan Manuel Sanabria

Manuel Ugarte

Emiliano Martínez

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde

Giorgian de Arrascaeta

Nicolás de la Cruz

Rodrigo Zalazar

Agustín Canobbio

Facundo Pellistri

Maxi Araújo

Brian Rodríguez

DELANTEROS

Rodrigo Aguirre

Federico Viñas

Darwin Núñez

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Finalmente no habrá partido amistoso de despedida ni evento antes de que la Celeste viaje a Playa del Carmen, donde será la concentración. El 9 de junio partirán rumbo a México y la delegación celeste se hospedará en el complejo Fairmont Mayakoba, mientras que los trabajos de preparación se desarrollarán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio orientado al alto rendimiento, con infraestructura adecuada para el entrenamiento diario, la planificación táctica y la recuperación de los futbolistas.

Calendario de Uruguay - Fase de Grupos (hora uruguaya)

Fecha 1: Lunes 15 de junio 2026, 19:00 - Arabia Saudí vs. Uruguay (Estadio Miami).

Fecha 2: Domingo 21 de junio 2026, 19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde (Estadio Miami).

Fecha 3: Viernes 26 de junio 2026, 21:00 - Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara)

