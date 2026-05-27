Bielsa dará la última conferencia previa al Mundial y se espera que comunique la lista: día, hora y dónde ver

El lunes 1 de junio faltarán 10 días para que se de inicio a la mayor cita futbolística y 14 días para que la selección de Uruguay haga su debut en el Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos ante Arabia. En este contexto, Marcelo Bielsa convocó a la prensa a una conferencia de prensa, el próximo lunes en el Complejo Celeste.

Luego de anunciar cuándo será el fin de su ciclo al mando de la Celeste —sobre lo que expresó: "Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”— el entrenador rosarino atenderá a la prensa por última vez antes del viaje, pactado para el 9 de junio.

Este lunes, desde las 12 horas, Bielsa brindará declaraciones y se espera que comunique la lista final de la Celeste, en un formato similar a lo que hizo Carlo Ancelotti con la selección de Brasil. Como los 26 convocados deben ser enviados a FIFA antes del sábado 30 de mayo, el 1 de junio terminarán de conocerse. La conferencia será transmitida a través de la plataforma de AUFTV y el canal de YouTube de la selección.

Pese a que se entiende que los futbolistas que entrenan en el Complejo Celeste son efectivamente los que viajarán al Mundial, ese día se dará la comunicación oficial.

Marcelo Bielsa hablará en conferencia el próximo lunes 1/6 desde el Complejo Celeste.



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Actividad en Canelones

Además, en el marco del convenio entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Gobierno de Canelones la Celeste realizará actividades abiertas al público en este departamento y Marcelo Bielsa brindará hoy una charla destinada a entrenadores, aunque también podrá asistir cualquier persona interesada.

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, durante amistoso ante Argelia previo al Mundial 2026. Foto: AFP

La actividad más inmediata será este miércoles a las 19:00 horas en el Teatro Politeama, donde el entrenador de Uruguay ofrecerá una exposición abierta y gratuita hasta completar el aforo de la sala, que ronda las 400 personas. Desde la organización aclararon que no será necesario reservar lugar previamente ni acreditar formación como entrenador para participar.

Cronograma de Uruguay

Jugadores de la selección uruguaya en entrenamiento previo al Mundial @aufoficial

Finalmente no habrá partido amistoso de despedida pero sí un evento. Como informó Ovación días atrás, tras consultar con fuentes de AUF, se trabaja en una especie de práctica abierta al público, a realizarse en el Estadio Centenario el domingo 7 de junio, dos días antes de que la Celeste viaje a Playa del Carmen, donde será la concentración.

El 9 de junio partirán rumbo a México y la delegación celeste se hospedará en el complejo Fairmont Mayakoba, mientras que los trabajos de preparación se desarrollarán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio orientado al alto rendimiento, con infraestructura adecuada para el entrenamiento diario, la planificación táctica y la recuperación de los futbolistas.

Uruguay integrará el Grupo H en la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfrentando a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, disputando el primer partido el 15 de junio.

Calendario de Uruguay - Fase de Grupos (hora uruguaya)

Fecha 1: Lunes 15 de junio 2026, 19:00 - Arabia Saudí vs. Uruguay (Estadio Miami).

Fecha 2: Domingo 21 de junio 2026, 19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde (Estadio Miami).

Fecha 3: Viernes 26 de junio 2026, 21:00 - Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara)