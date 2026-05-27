Oddone anunció que Rendición de Cuentas tendrá cuatro prioridades y seguirá recomendaciones del Diálogo Social

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó este miércoles a un Consejo de Ministros celebrado en Torre Ejecutiva. Allí, se realizó un análisis de la Rendición de Cuentas que debe ser enviada antes de finalizado el mes de junio al Parlamento. A su término, quien realizó una conferencia de prensa fue el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

Oddone dijo que en la reunión el MEF realizó una presentación "de coyuntura" en la que se caracterizó la "situación económica por la que el país atraviesa". Subrayó que pese al "escenario internacional complejo" y de "alto nivel de incertidumbre", el Producto Interno Bruto (PIB) del Uruguay "sigue creciendo".

"El mensaje que el equipo económico le transmitió al Gobierno es que aún, a pesar del escenario de incertidumbre, la performance de la economía uruguaya -en promedio- está atravesando síntomas de buen desempeño", destacó Oddone.

Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva. Foto: Ignacio Turell, Pablo La Rosa / Presidencia de la República.

Detalló que lo que se determinó fueron "lineamientos políticos" de cara a la próxima Rendicion de Cuentas. Agregó que dicha rendición tiene una consideración "de carácter temático" ya que "pone énfasis" en la priorización de la infancia, el fortalecimiento de las inversiones en materia de seguridad, personas en situación de calle y el empleo.

"Con estos cuatro focos, lo que estamos definiendo es que los compromisos presupuestales que fueron asumidos en oportunidad de la Ley de Presupuesto para el 2027 se mantienen", destacó Oddone.

El ministro indicó además que se asume "como un gasto adicional" incorporar al presupuesto "la implementación de las recomendaciones del Diálogo Social", en lo que respecta a la unificación del esquema de transferencias y "potenciación" de los gastos asociados a la infancia.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, durante conferencia por suba de combustibles. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Eso tiene un costo que está estimado con claridad para el año 2027, y eso está siendo contemplado por la Rendición de Cuentas", resaltó Oddone.

Sostuvo que para poder cumplir estos objetivos, se acordó "iniciar un proceso bilateral entre el equipo económico y los ministerios para poder llevar adelante reasignaciones de recursos".

Orsi había adelantado reforma en el sistema de transferencias para la infancia en la próxima Rendicion de Cuentas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, había adelantado en su discurso por el aniversario de la Batalla de Las Piedras el pasado 18 de mayo que en la próxima Rendición de Cuentas se reformará el sistema de transferencias para la infancia.

El mandatario dijo que dicha propuesta llega tras los resultados del Diálogo Social. En ese sentido, busca "potenciar" dicho sistema y que comprenda a más personas.

"Vamos a destinar más recursos para combatir la pobreza infantil, se va a mejorar la cobertura y focalización, dándole así las herramientas a nuestras niñas, niños y adolescentes, para enfrentar un mundo cada vez más desafiante", manifestó Orsi en aquella oportunidad.

En ese sentido, dijo que se unificarán los instrumentos "que hoy están dispersos", a la vez que se aumentará el valor de las prestaciones.