Rendición de Cuentas: oposición cierra puertas a “más impuestos para saldar errores” tras proyección “excesiva”

A aproximadamente un mes de que se cumpla el plazo normativo —que va hasta el 30 de junio— para que el gobierno de Yamandú Orsi presente la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025, la oposición ya comenzó a trabajar de cara a esta instancia. Esto en un contexto en el que los partidos Nacional y Colorado vienen criticando la gestión del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone —quien será interpelado el próximo 15 de junio por el senador blanco Sergio Botana—, prácticamente desde el tratamiento de la Ley de Presupuesto.

Javier García, senador del Partido Nacional, por su parte, comunicó en sus redes sociales que la bancada de su partido comenzó el miércoles pasado ya el trabajo con asesores para “pasar raya sobre este primer tramo de gobierno y contrastar lo comprometido con la realidad”. Consultado por El País, el legislador dio a conocer avances en cuanto a la postura de la oposición: “La Ley de Presupuesto tiene apenas cuatro meses de vigencia y todos los supuestos que aventuró el equipo económico se cayeron. Anunciaron crecimientos del PBI que no eran creíbles. El ministro Oddone sabía que no había ninguna razón que respaldara sus números y los analistas privados lo advirtieron. Su falta de espalda política lo llevó a correr al grito del comité y aumentar gastos irracionalmente, que salieron a financiar con impuestos y un mazazo recaudatorio”.

Asimismo, criticó que existe una “situación frágil en empleo e inversión” y que “anuncios como los de las AFAP debilitan aún más el clima de inversión", esto último en referencia a los planteado en el Diálogo Social. Allí, en líneas generales, lo que se plantea es cortar el vínculo que los usuarios tienen hoy con las AFAP y que las cuentas de ahorro individual (no los fondos) sean gestionadas por un organismo público.

García también remarcó que los blancos se opondrán “totalmente” a que el oficialismo “recurra a más impuestos para saldar sus errores y a más gastos”, por entender que “Oddone le erró como a las peras a todo lo que predijo. Fue irresponsable como encaró la Ley de Presupuesto e inconsistente técnicamente. Defraudó”.

El nacionalista adelantó que, una vez recibido el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo, “la agrupación parlamentaria se va a reunir con intendentes nacionalistas y alcaldes” para su análisis. No obstante sostuvo que “está claro ya es que los pilares presupuestales se cayeron”, comentó.

En tanto, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a El País que el plan económico “se derrumbó”, ya que “todos los supuestos quedaron fuera de la realidad”, principalmente en referencia a la proyección “excesivamente optimista” de crecimiento económico anual.

En ese sentido, opinó que Oddone “sigue incurriendo en un exceso de euforia y de optimismo”, en un escenario en el que “la academia y los analistas económicos tienen visiones bastante más moderadas”.

“El otro enigma que hay que resolver son las contradicciones y señales equívocas que se vienen dando. Porque el ministro ha hablado de diferir compromisos —o sea, de gastos ya comprometidos en el Presupuesto— y de la eventualidad de una Rendición de Cuentas 'gasto cero', pero, por otro lado, el mismo Poder Ejecutivo anuncia incrementos del gasto social en las prestaciones destinadas a la infancia, por ejemplo”, sostuvo.

Según el dirigente blanco, “hay un grado de indefinición muy grande en el propio gobierno a un mes de que ingrese la Rendición de Cuentas”, lo cual “seguramente esconde un tironeo y una discusión interna todavía no laudada entre las distintas corrientes y ministerios”.

Uno de los rubros prioritarios para el Partido Nacional será la seguridad. Dentro de ello, estarán pendientes de los recursos asignados para las eventuales 5.000 cámaras de videovigilancia y 2.000 efectivos policiales más, ambos compromisos del gobierno en esta materia.

“Esos son gastos que hoy no están previstos, y los que están previstos ya sabemos que están en entredicho, porque, evidentemente, el presupuesto está desfinanciado por ese exceso de optimismo que el gobierno tuvo”, cuestionó Abdala.

Otro tema será las políticas sociales y el combate a la pobreza infantil, aspecto al cual el presidente Orsi se refirió en su discurso del 18 de mayo en el acto por la Batalla de Las Piedras. “Vamos a destinar más recursos para combatir la pobreza infantil, se va a mejorar la cobertura y focalización, dándole así las herramientas a nuestras niñas, niños y adolescentes, para enfrentar un mundo cada vez más desafiante”, manifestó el mandatario. Y dijo que se unificarán los instrumentos “que hoy están dispersos”, a la vez que se aumentará el valor de las prestaciones.

En esta materia, los blancos no ven “cuál es la estrategia”, más allá de “solo aumentar el bono crianza o financiar la expansión del plan CAIF, que lo hacen todos los gobiernos”, dijo Abdala. Y añadió: “Tiene que haber planes financiados con esos recursos, y no los hay”.

El diputado también destacó que “es muy importante que la oposición coordine entre sí” de cara a la Rendición de Cuentas, principalmente con respecto a la Cámara de Diputados, donde a priori ningún bloque tiene mayoría y las negociaciones se vuelven especialmente clave.

Del lado del Partido Colorado, también se advierte sobre eventuales “ampliaciones presupuestales” que el gobierno pueda solicitar. Según dijo a El País el senador Tabaré Viera, “ya se sabe que los números parciales están muy por debajo de lo que había dado la economía”, en alusión a las proyecciones del oficialismo.

Así, entre las prioridades de la bancada colorada están el presupuesto para seguridad y el sistema de Justicia —concretamente para la Fiscalía—, así como para las propias políticas de desarrollo económico. No obstante, entienden que en este tipo de instancias “el Ejecutivo es mano” y que la Rendición “es la columna vertebral de la ejecución del Presupuesto”.

“Eso transparenta una gestión. Este es un gobierno al que le ha faltado mucho y eso se va a transparentar en la Rendición. No hay resultados, no hay una gestión brillante que ponga al país en rumbo hacia el desarrollo. No ha mejorado ninguno de los aspectos de la vida del país”, afirmó Viera. Y consideró que esta ocasión funciona como un “termómetro real” de la gestión, a diferencia de las encuestas de opinión, que reflejan “una situación en un momento dado”.

Foto: Leonardo Mainé.

En una línea similar, el diputado colorado Conrado Rodríguez, en diálogo con El País, fue tajante con respecto a un potencial nuevo impuesto que el gobierno pueda plantear.

“La primera definición es que, si viene algún paquete impositivo, obviamente vamos a rechazarlo. La gente no soporta más impuestos. Ya se ha violentado la palabra del propio Orsi y del gobierno de no aumentar los tributos. Seguir por el camino de imponer mayores cargas impositivas es erróneo; lo que logra es que la gente tenga menor poder adquisitivo”, aseguró.

En contraposición, planteó que, si el gobierno “tiene que hacer algún ajuste, lo debe hacer en los egresos, en el gasto”, y enfatizó que el Poder Ejecutivo, a través de la cartera liderada por Oddone, “tiene que ir hacia una reestructuración dentro del Estado”.

Con respecto a esto, cuestionó, por ejemplo, que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) siga siendo un servicio descentralizado y no una dirección dentro de un ministerio, como podría ser el de Ambiente, creado en 2020 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Como este, hay un montón de casos en el Estado donde, en vez de tratar de optimizar los recursos, se despilfarran y se genera una burocracia que, por temas políticos, el gobierno no quiere atender. El Ejecutivo debe afrontar que se va a crecer mucho menos de lo proyectado. Por lo tanto, si tiene que ir hacia un ajuste en el gasto, debe abrir el presupuesto y ver dónde se gasta mal”, agregó.

Al igual que Viera, puso el foco en las políticas para paliar la pobreza infantil, donde “no se está visualizando un cambio, más allá de que se han destinado recursos”.

En Cabildo Abierto, en tanto, aún esperan conocer cuál será efectivamente el proyecto de Rendición de Cuentas, más allá de que, al igual que los otros partidos de oposición, entienden que quedarán “varios temas” pendientes. Sin embargo, esperarán para analizar “los márgenes de maniobra”. Cabildo ha acompañado varias veces con sus votos al gobierno, lo que le ha permitido conseguir los votos que necesita para lograr una mayoría en la Cámara de Diputados.