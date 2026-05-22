Oposición al cruce de “reflejo chavista” del FA sobre analizar medidas parlamentarias por traslado de fiscales

El Frente Amplio (FA) sigue con “preocupación” el traslado de Alejandro Machado de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno a la de Cibercrimen, por haber tenido a su cargo varias investigaciones de casos polémicos como Cardama. A la luz de que su reemplazo será el fiscal Diego Pérez, el oficialismo incluso analiza tomar medidas parlamentarias al respecto.

Del lado de los partidos de oposición, principalmente blancos y colorados, esta última idea, si bien aún no se ha definido en su totalidad, es fuertemente rechazada, por entender que se vulnera la independencia de Fiscalía como órgano clave en el sistema de Justicia.

“No hay mayores acciones parlamentarias previstas en las cuales el Parlamento pueda intervenir en los traslados de las fiscalías o de jueces. Imagínense el grado de intervencionismo que se pretende de vulneración de la separación de poderes. El grado de injerencia es cuasi antidemocrático, de reflejo chavista. O sea, pretender intervenir en la justicia es un reflejo chavista, completamente”, sostuvo el senador colorado Andrés Ojeda en diálogo con El País.

En teoría, las posibilidades de acción parlamentaria son de convocar a comisión a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, o de interpelación a un ministro. En este caso, sería a José Carlos Mahía, de Educación y Cultura -cartera en cuya órbita funciona la Fiscalía- , lo cual no ocurrirá, por lo menos de parte de la bancada frenteamplista.

Según dijo Eduardo Brenta, senador del FA, a El País, la semana que viene se tomará una decisión al respecto de cómo proceder. Consultado al respecto de las eventuales medidas, dijo que no puede “adelantar nada”, pues también están a la espera de que se consume la designación de Pérez.

“Estamos un poco a la espera de eso, para hacer una evaluación no solo en la bancada. Esto es un tema que ya tomó la fuerza política naturalmente. Es una decisión de la bancada de senadores y del Frente Amplio. Seguramente se discuta en todos los ámbitos, porque hay preocupación”, manifestó.

Para Ojeda, “la mayoría de los que están declarando no tienen ninguna experiencia de nada vinculada a la Fiscalía, pero parecen ser todos grados 5 en traslados”. De hecho, sostiene que “alguien les está diciendo”.

“El problema no es con el traslado de Machado, sino con que vaya Diego Pérez y no lo quieren admitir. Estoy convencido de que la mayoría de los que están opinando en contra de Diego Pérez no lo conocen y están opinando porque seguramente hayan tenido asesoramiento de algún jerarca de Torre Ejecutiva que pasó por la Fiscalía”, opinó el legislador.

En la misma línea, el senador blanco Javier García afirmó en diálogo con El País que el FA “no soporta una Fiscalía de Corte imparcial e independiente”. Criticó que “en la época anterior de (Jorge) Díaz había un centro de operaciones políticas en la Fiscalía, y eso es lo que hoy el Frente pretende: tener una Fiscalía que se arrodille ante el Gobierno y la Torre Ejecutiva”.

Asimismo, la intención del FA, según García, “es pretender someter a la Fiscalía al poder político, como al mismo tiempo quieren con el Ministerio de Justicia someter a los jueces al poder del Ejecutivo”. “Es un golpe a la democracia y a la república, y a la separación de poderes”.

Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, se expresó en el mismo sentido y afirmó que “la fiscal de Corte es la que tiene la potestad de tomar las medidas que corresponda” y “uno no puede meterse”.

“Decimos esto desde la tranquilidad de que, cuando estaba el caso (Raúl) Sendic, en la mitad del asunto se cambió el fiscal por motivos similares a los de ahora, de funcionamiento. El fiscal de corte era Jorge Díaz, se cambió, y no dijimos nada con eso”, sostuvo en declaraciones a El País.

Postura del FA

Brenta explicó que, para el oficialismo, hay especial preocupación porque Machado tenía a su cargo “tres causas importantes”: “Tiene República Ganadera, Cardama y los sucesos del piso 11 con la ruptura de un documento público”.

“Tal como se manifestó en el caso de la investigación que llevó adelante la fiscal (Gabriela) Fossati en su momento, -que el entonces presidente de la República (Luis Lacalle Pou) planteó que era conveniente que continuara, porque eso enlentecía el proceso-, claramente esto va a enlentecer los procesos, porque llega un fiscal que va a tener que tomar nuevamente conocimiento de toda la información que hay de expedientes muy voluminosos”, expresó.

El senador planteó que aún no se conocen los “motivos” detrás del traslado e insistió en que “son causas suficientemente importantes como para que continúen en manos del fiscal que venía trabajando en ellas”.

Ni bien se conoció el traslado de fiscales por parte de Ferrero, varios dirigentes del FA cuestionaron la decisión en redes sociales, entre ellos los legisladores Daniel Caggiani, Eduardo Antonini, Nicolás Viera, Inés Cortés y Federico Preve.

Crítica de Ferrero

Un par de días antes de que trascendiera el traslado, Ferrero compareció ante la Comisión de Legislación y Constitución del Senado a propósito de la reforma del Código del Proceso Penal. Allí, según consta en la versión taquigráfica, expresó su malestar por los cuestionamientos al Ministerio Público.

“Los fiscales hacemos una tarea tan delicada que siempre digo que es fácil criticar, como quizás en una época fue fácil criticar la tarea del juez. Créanme –porque llevo muchos años– que antes con el otro código no se criticaba tanto la tarea del juez, y yo fui jueza en esa época. Nadie criticaba tanto los fallos judiciales y, si se criticaba, se respetaba. Hoy yo veo una falta de respeto hacia la tarea del fiscal y hacia muchas otras cuestiones que realmente me asombran, porque somos seres humanos, no somos máquinas”, dijo.