Acusación contra García Troche: empresas, estancias, lujos y chats que la vinculan al dinero de Marset

La Fiscalía de Paraguay pidió llevar a juicio a la uruguaya Gianina García Troche, expareja del uruguayo Sebastián Marset. Es acusada de haber sido beneficiaria de las ganancias del narcotráfico y de haberlas insertado en el sistema económico mediante cuentas bancarias, sociedades, una estancia, vehículos, viajes y compras de artículos lujosos.

La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak ante la jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía, en el marco de la causa A Ultranza Py, que investiga a la estructura criminal atribuida a Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, su principal socio.

En el escrito de más de 300 páginas al que accedió El País, el Ministerio Público sostuvo que García Troche no solo se benefició de las ganancias ilícitas obtenidas por Marset, sino que también realizó actos para insertar esos fondos en el sistema financiero paraguayo.

La ciudadana uruguaya ingresó oficialmente a Paraguay en abril de 2018; tras sucesivas entradas y salidas, se radicó de forma permanente en octubre de 2019. Este período coincide con el asentamiento de Marset en Paraguay, donde buscaba fortalecer su operativa de tráfico internacional de cocaína hacia Europa y África.

Según los documentos judiciales, García Troche carecía de ingresos lícitos en Uruguay y Paraguay que respaldaran su nivel de vida.

La Fiscalía detalló una serie de gastos y beneficios personales que evidencian su capacidad económica: desde compras de lujo en Carolina Herrera y un anillo de oro de US$ 30.000, hasta el uso de una camioneta valuada en US$ 115.000. Asimismo, se documentaron viajes a Punta Cana y Dubái, y traslados en aeronaves vinculadas al grupo criminal liderado por Marset

Fiscalía citó informes remitidos desde Uruguay sobre una empresa unipersonal que la mujer abrió en 2011 y que fue clausurada en 2019, pero afirma que esos antecedentes no explican las compras, sociedades, viajes, uso de vehículos y bienes rurales que aparecen en la investigación.

Para intentar justificar su perfil económico, García Troche abrió una cuenta bancaria en marzo de 2021 en Paraguay. Para ello, presentó un certificado que la mostraba como propietaria de un camión de carga habilitado desde hacía seis años y utilizado para viajes internacionales dentro del Mercosur, con supuestas ganancias mensuales de US$ 7.500. Sin embargo, la empresa que emitió ese certificado declaró ingresos hasta 2019, mientras que desde 2020 hasta agosto de 2022 presentó formularios tributarios sin movimientos.

En esa cuenta bancaria se registraron depósitos, transferencias y compras personales. Luego, tras una modificación de los parámetros de su tarjeta de débito, se realizaron compras y pagos por miles de dólares en Estambul y Madrid. El fiscal destacó que, en ese período, Marset estaba detenido en Dubái y García Troche mantenía comunicación con uno de sus testaferros.

Luego, volvió a abrir cuentas bancarias, una de ellas en el banco Sudameris con cajas de ahorro en dólares y guaraníes. El depósito de dinero en estas cuentas estuvo a cargo del sobrino de Federico Santoro, tesorero de Marset ahora condenado en Estados Unidos.

Presidenta de una S.A. y lujos cotidianos

Otro eje de la acusación pasó por Grupo San Jorge S.A., sociedad constituida en mayo de 2021. García Troche figuraba como presidenta y titular del 75% de las acciones. Para Fiscalía, esa firma fue creada para continuar la explotación del taller mecánico Total Cars, inaugurado días atrás y financiado desde su origen con dinero proveniente del narcotráfico.

La acusación también introdujo a otra empresa que, según Fiscalía, fue adquirida por Marset a través de terceros y luego cambió su denominación a Grupo San Jorge. Esa firma aparece como receptora de facturas por trabajos de Total Cars, compras personales y servicios de decoración.

El documento también reconstruye gastos vinculados a la vida cotidiana de la familia, entre ellos trabajos de decoración, reformas y compra de electrodomésticos para Total Cars, el acondicionamiento de habitaciones en un club de fútbol, decoraciones navideñas, eventos familiares, y cumpleaños infantiles de los hijos de García Troche y Marset. Parte de esos pagos se hicieron en efectivo o fueron facturados a empresas que la Fiscalía vincula a la estructura patrimonial de Marset.

García Troche también adquirió acciones por el 30% de participación en otra sociedad anónima en julio de 2020. Luego fue designada vicepresidenta. A través de esa firma, según la acusación, se canalizó una de las mayores inversiones inmobiliarias atribuidas al dinero de Marset; la estancia “23 de Abril”, en San Roque González de Santa Cruz. La escritura fijó el precio en casi US$ 300.000, pero Fiscalía sostiene que ese monto fue simulado y que el valor real de la operación fue más del triple.

La acusación afirma que en esa estancia se construyó una vivienda familiar para Marset y García Troche, además de infraestructura ganadera, una pista de aterrizaje, un hangar y maquinaria agrícola. También se incorporaron unas 2.000 cabezas de ganado registradas a nombre de la sociedad anónima, para lo cual se inscribió una marca ganadera con esa razón social.

Durante allamientos realizados en febrero de 2022, los investigadores encontraron en inmuebles vinculados a la estancia varias pertenencias familiares: ropa de mujer y niños, vajilla, muebles, fotos de Marset con su familia, toallas con la inscripción “Marset-García" y marcas de hierro de para ganado.

La acusación también menciona a Mauro García Troche, hermano de la acusada, a quien Fiscalía atribuye tareas de administración de ganado y seguimiento de obras en la estancia, así como a Mariano García, otro hermano de ella, contratado junto a su pareja en una imprenta vinculada a un socio de Marset.