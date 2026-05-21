Fiscal de Paraguay acusa a García Troche por lavado de dinero producto del narcotráfico y pide juicio oral

El fiscal paraguayo Deny Pak acusó formalmente a la expareja de Sebastián Marset, Gianina García Troche, por lavado de activos provenientes del narcotráfico, delito por el que está imputada. Por este delito, la condena puede llegar a 15 años de prisión.

Según informó la radio 780 AM de Paraguay y confirmó El País, el fiscal solicitó además a la jueza de crimen organizado que la causa se eleve a juicio oral y público, "en el que, con alta probabilidad, se obtendrá la sanción correspondiente", expresó el fiscal.

Este miércoles vencía el plazo para que Pak entregara el requerimiento conclusivo en la causa. Una vez presentada la acusación formal, se realizará una audiencia preliminar en la que la jueza la admita y así se emprenderá el camino hacia el juicio oral.

Gianina García Troche siendo trasladada por Interpol. Foto: captura de video.

El rol de García Troche en el clan Marset

Según la investigación de la Policía y Fiscalía de Paraguay, la expareja de Marset habría constituido la sociedad Grupo San Jorge S.A., cuyo nombre comercial era Total Cars, una automotora de alta gama. Los investigadores presumen que fue usada para introducir dinero ilícito al sistema financiero. Ella figuraba con el 75% de participación y como presidenta de la sociedad.

La tesis fiscal es que esa empresa y algunas cuentas bancarias servían para “poner en circulación” las ganancias que Marset obtenía del tráfico internacional de cocaína. También se presume que utilizó documentación laboral falsa para abrir una cuenta bancaria.

En contraposición, sus abogados sostienen que la participación de García Troche en Total Cars fue meramente formal, que no administraba ni operaba la empresa, y que no hay documentos que prueben que recibió dinero o controló la firma.