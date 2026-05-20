Trump dice que "no hace falta una escalada" con Cuba tras la acusación de EE.UU. a Raúl Castro

Estados Unidos "no necesita" llevar a cabo una escalada con Cuba porque el país se está derrumbando solo, declaró este miércoles Donald Trump tras la histórica inculpación del expresidente Raúl Castro. "No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba" declaró a los periodistas el mandatario estadounidense tras el anuncio de que su Departamento de Justicia quiere encarcelar a Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas en 1996 que resultaron en la muerte de cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal.

La inculpación es un "momento muy importante", añadió Trump, que somete a una gran presión a la isla comunista, sin energía trasl el bloqueo naval estadounidenses contra buques petroleros.

"Creo que ha sido un momento muy grande, no solo para los cubanoestadounidenses, sino para las personas que vinieron de Cuba y quieren regresar a Cuba", explicó.

Trump, que decretó el bloqueo petrolero, alterna las amenazas con las ofertas de diálogo para precipitar un cambio radical en Cuba. Ante la crítica situación de la isla, su gobierno ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda, pero a condición de que sea distribuida por la Iglesia católica u organizaciones caritativas.

La inculpación a Raúl Castro

El gobierno estadounidense inculpó al expresidente Raúl Castro de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, en relación con el derribo de dos avionetas Cessna en 1996, operadas por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados que buscaba a cubanos que intentaban huir de la isla en balsas.

La acusación, disponible en línea, trascendió momentos antes de una conferencia del fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de los exiliados cubanos, quienes han pedido a Trump que presente los cargos y eleve la presión contra La Habana.

Raúl Castro. AFP

En las avionetas derribadas el 24 de febrero de 1996 iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE.UU., y Pablo Morales, residente legal.

La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

En el momento del incidente, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que le situaría en la cúspide de la cadena de mando de la decisión de derribar los aviones.

Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, continúa siendo una figura de fuerte peso político en Cuba pese a haber dejado en 2021 la conducción del Partido Comunista. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ha actuado como interlocutor en los contactos mantenidos con Estados Unidos.

Un vendedor ambulante con una camiseta con la bandera estadounidense espera clientes en una calle de La Habana. Foto: AFP

El mensaje de Marco Rubio a los cubanos

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, envió un mensaje en español a los cubanos y acusó al liderazgo de la isla de "robo, corrupción y opresión".

El mensaje, difundido en redes sociales, mostraba a Rubio hablando directamente al pueblo cubano en español. Se divulgó horas antes de que el Departamento de Justicia anunciara la acusación contra Castro.

"Sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento, y quiero contarles lo que nosotros en Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual sino para construir un futuro mejor", afirmó.

Rubio se refirió a los apagones constantes que vive la isla y negó que respondiera a un bloqueo petrolero llevado adelante por el país norteamericano. "Como ustedes saben mejor que nadie llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible o alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado, miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo", agregó.

Con información de EFE y AFP