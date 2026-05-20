Nacional vs. Universitario en vivo por Copa Libertadores: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Se cierra la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores y lo hace en el Gran Parque Central donde Nacional recibe a Universitario (19:00 - ESPN y Disney) en busca de una victoria que le mantenga viva la posibilidad de clasificar a los octavos de final del certamen internacional.
El Bolso sabe que de no ganar ya no podrá acceder al grupo de los 16 mejores de la competencia, pero ganando no solo llegaría a la última fecha con la chance de avanzar, sino que dependería de sí mismo para ser el puntero del grupo cuando enfrente a Coquimbo Unido.
Con una racha positiva de dos victorias consecutivas en la Liga AUF Uruguaya, el entrenador Jorge Bava apuesta a poder conseguir un nuevo triunfo que, en el marco del torneo continental, solo consiguió una vez y también fue jugando en casa ante Deportes Tolima. El resto de los encuentros se saldaron con dos derrotas (Tolima y Universitario) y un empate (Coquimbo Unido).
Por su parte, Universitario llega en un momento complicado desde lo deportivo y lo institucional, pero con energías renovadas ya que en esta jornada se dará el estreno absoluto en el banco de suplentes del experimentado técnico Héctor Cúper.
Nacional vs. Universitario:
Nacional (probable): Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.
Universitario (probable): Miguel Vargas; Cain Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Lisandro Alzugaray, Edison Flores. DT: Héctor Cúper
Hora: 19:00 Televisa: ESPN y Disney+ Estadio: Gran Parque Central Árbitro: Darío Herrera Asistentes: Juan Belatti y Maximiliano Del Yesso Cuarto árbitro: Sebastián Zunino VAR: Hernán Mastrangelo y Lucas Novelli
Jorge Bava cuenta en la lista de convocados de Nacional con nombres importantes y futbolistas que eran duda para el encuentro, al menos, aparecen en la nómina, como por ejemplo Agustín Rogel, Juan Pintado y Nicolás López.
El panorama de Nacional para clasificar a octavos de final
En este sentido, las cuentas son claras. Si Nacional no gana quedará eliminado de la Copa Libertadores 2026.
Si el Bolso empata, solo podría llegar a 8 puntos, los mismos que obtendría Universitario si gana en la última fecha, pero el equipo incaico tiene la diferencia por el duelo entre sí. Si Universitario perdiera, Nacional ya no podría alcanzar a Tolima que quedaría en 10 y tampoco podría alcanzar a ninguno de los —quedarían en 8— si empatan peruanos y colombianos en la última. Sí le quedaría la posibilidad de pelear por Copa Sudamericana.
Si el Bolso pierde, automáticamente se quedará sin competencia internacional ya que no podría aspirar tampoco a la Copa Sudamericana porque los puntos ya no le alcanzarían más allá de vencer a Coquimbo Unido en la última fecha.
Si el Bolso gana no solo mantendría las chances de avanzar intactas, sino que además pasaría a depender de sí mismo para ser líder de grupo, lo que conseguiría en caso de vencer a Coquimbo Unido llegando a 10 puntos, ya que eso le aseguraría el primer lugar. De hecho, incluso empatando en la última jornada también podría acceder, pero ahí dependería de que Universitario le gane a Tolima porque si los colombianos ganan o sacan un empate, eliminarían al Bolso.
A falta del partido entre Nacional y Universitario, que le pondrá fin a la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, el líder de grupo es Coquimbo con 10 unidades, seguido por Tolima que acumula siete y con Universitario y Nacional detrás con cuatro. El Bolso, hasta el momento, es último por haber perdido con el equipo peruano en Lima.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Universitario!
En el marco de la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, es el turno de que Nacional reciba a Universitario en el Gran Parque Central. Ambos equipos cerrarán la jornada que ya abrieron Coquimbo Unido y Deportes Tolima y donde el conjunto chileno se impuso 3-0 jugando como local.