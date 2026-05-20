Nacional vs. Universitario en vivo por Copa Libertadores: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Se cierra la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores y lo hace en el Gran Parque Central donde Nacional recibe a Universitario (19:00 - ESPN y Disney) en busca de una victoria que le mantenga viva la posibilidad de clasificar a los octavos de final del certamen internacional.

El Bolso sabe que de no ganar ya no podrá acceder al grupo de los 16 mejores de la competencia, pero ganando no solo llegaría a la última fecha con la chance de avanzar, sino que dependería de sí mismo para ser el puntero del grupo cuando enfrente a Coquimbo Unido.

Con una racha positiva de dos victorias consecutivas en la Liga AUF Uruguaya, el entrenador Jorge Bava apuesta a poder conseguir un nuevo triunfo que, en el marco del torneo continental, solo consiguió una vez y también fue jugando en casa ante Deportes Tolima. El resto de los encuentros se saldaron con dos derrotas (Tolima y Universitario) y un empate (Coquimbo Unido).

Por su parte, Universitario llega en un momento complicado desde lo deportivo y lo institucional, pero con energías renovadas ya que en esta jornada se dará el estreno absoluto en el banco de suplentes del experimentado técnico Héctor Cúper.