Capturan a Sebastián Marset en Bolivia: la DEA lo traslada en avión a Estados Unidos

"Hoy no hay nada que justifique que Uruguay tenga diplomáticos políticos en la cantidad que tenemos. Veinte es una exageración", dijo, lo que resultó "desconcertante" y "llamativo" en Presidencia

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado tras un megaoperativo policial en Santa Cruz, este viernes 13 de marzo de 2026. Otras tres personas fueron detenidas.

Fue detenido este viernes 13 de marzo de 2026 en un operativo que incluyó allanamientos en dos casas de Santa Cruz de la Sierra. "Un hecho histórico", dijo el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Este domingo 15 de marzo se entregan los Oscar y este quiz te ayuda a llegar al día con la categoría de mejor película. ¿"Marty Supreme" o "El agente secreto"? ¿"Pecadores" o "Hamnet"? Hay para todos los gustos.

Pinte como se lo pinte, lo que se propone es privatizar una parte de las empresas públicas.

Audi celebró su llegada a la Fórmula 1 y presentó los nuevos Q3 y Q5

El Audi Zentrum Montevideo se ambientó con espíritu de Fórmula 1 para presentar la participación de la marca en el campeonato mundial de motorsport y el lanzamiento en Uruguay de las nuevas generaciones de los modelos Audi Q3 y Audi Q5. Durante el evento, invitados especiales conocieron de cerca las últimas innovaciones de la firma alemana, que combinan diseño renovado, mayor tecnología y nuevas experiencias de conducción.