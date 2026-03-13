Capturan a Sebastián Marset en Bolivia: la DEA lo traslada en avión a Estados Unidos
Fue detenido este viernes 13 de marzo de 2026 en un operativo que incluyó allanamientos en dos casas de Santa Cruz de la Sierra. "Un hecho histórico", dijo el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
EN VIVO
Cayó Sebastián Marset, "punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado", dice presidente de Bolivia
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado tras un megaoperativo policial en Santa Cruz, este viernes 13 de marzo de 2026. Otras tres personas fueron detenidas.
Malestar en Torre Ejecutiva con vicecanciller por cuestionar cantidad de embajadores políticos
"Hoy no hay nada que justifique que Uruguay tenga diplomáticos políticos en la cantidad que tenemos. Veinte es una exageración", dijo, lo que resultó "desconcertante" y "llamativo" en Presidencia
¿Atrasado con los premios Oscar 2026? Te ayudamos a elegir qué película ver (y solo precisás 10 clics)
Este domingo 15 de marzo se entregan los Oscar y este quiz te ayuda a llegar al día con la categoría de mejor película. ¿"Marty Supreme" o "El agente secreto"? ¿"Pecadores" o "Hamnet"? Hay para todos los gustos.
Si, pero en serio
Pinte como se lo pinte, lo que se propone es privatizar una parte de las empresas públicas.
Audi celebró su llegada a la Fórmula 1 y presentó los nuevos Q3 y Q5
El Audi Zentrum Montevideo se ambientó con espíritu de Fórmula 1 para presentar la participación de la marca en el campeonato mundial de motorsport y el lanzamiento en Uruguay de las nuevas generaciones de los modelos Audi Q3 y Audi Q5. Durante el evento, invitados especiales conocieron de cerca las últimas innovaciones de la firma alemana, que combinan diseño renovado, mayor tecnología y nuevas experiencias de conducción.
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Urudata invierte en infraestructura avanzada en la región y lanza el “primer laboratorio de IA soberana”
El nuevo Urudata AI Lab permitirá entrenar y probar modelos de inteligencia artificial asegurando la información dentro de territorio nacional
Opinión
No es tan raro
A diferencia de lo que sorprende al presidente Orsi, no es a EE.UU. a quien corresponde invitarnos, sino que deberíamos ser nosotros quienes diéramos el paso, de pedir la integración.
Reflejos torpes y alas rotas
En el Uruguay de hoy, perdida la espontaneidad de los reflejos, ninguna coordinación restituye el hágase.
Liderazgo femenino como motor de cambio
El liderazgo femenino y el rol de la mujer en el ámbito jurídico no es únicamente una cuestión de igualdad, es un enorme valor agregado, una poderosa herramienta de transformación.
La realidad y la razón
Les encanta gobernar con grandes recetas de cómo cada uno debería vivir su vida. Ni un muro caído les enseñó antropología básica.
Noticias de Balcedo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abre investigación sobre Uruguay.
Cómo encontrar la motivación para entrenar o empezar un nuevo proyecto, según la filosofía de Aristóteles
En la ética aristotélica, la virtud no es algo con lo que se nace, sino algo que se desarrolla con práctica; lo mismo pasa con la disciplina necesaria para llevar adelante un proyecto.
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Semana de la Cerveza 2026: todos los shows nacionales e internacionales de este año y dónde comprar entradas
La tradicional Semana de la Cerveza de Paysandú finalmente anunció la grilla completa de su 59° edición, que se celebrará a partir del sábado 28 de marzo. Desde Luana a Ciro y los Persas, la agenda.