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Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra.

Capturan a Sebastián Marset en Bolivia: la DEA lo traslada en avión a Estados Unidos

Fue detenido este viernes 13 de marzo de 2026 en un operativo que incluyó allanamientos en dos casas de Santa Cruz de la Sierra. "Un hecho histórico", dijo el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
Policiales
Sebastián Marset

Reacción de Estados Unidos tras captura de Sebastián Marset: destaca la cooperación con Bolivia

Santiago Magni
Estados Unidos
13/03/2026, 13:47
 · 
Por Santiago Magni y El País
GIF Marset en avión de la DEA para ser trasladado a Estados Unidos
EN VIVO

Cayó Sebastián Marset, "punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado", dice presidente de Bolivia

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado tras un megaoperativo policial en Santa Cruz, este viernes 13 de marzo de 2026. Otras tres personas fueron detenidas.
El País
Policiales
13/03/2026, 14:49
 · 
Por El País y Lorena Zeballos Báez
Integrantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia realizan un operativo este viernes, en Santa Cruz (Bolivia), para detener a Sebastián Marset.

Cómo fue la captura "quirúrgica" de Sebastián Marset, con la Policía en dos casas: claves del megaoperativo

El País
Policiales
13/03/2026, 13:30
 · 
Por El País y Federico Laitano
2372f7ff-e10c-4037-b418-241ba96d18c1.jpgior

Carlos Negro: “Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en hechos en Uruguay”

El País
Política
13/03/2026, 13:27
 · 
Por El País y Santiago Magni
Policías en un operativo en Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

¿A dónde van a extraditar a Marset? La participación de la DEA, el pedido de Paraguay y la denuncia de Petro

El País
Policiales
13/03/2026, 15:05
 · 
Por El País y Federico Laitano
Sebastián Marset siendo interrogado por la DEA tras ser capturado en Bolivia

Las primeras fotos de Sebastián Marset capturado en Bolivia: con esposas en las manos y declarando ante la DEA

El País
Mundo
13/03/2026, 11:01
 · 
Por El País y Lorena Zeballos Báez
Yamandú Orsi

Orsi habló tras la captura de Sebastián Marset y dijo que "esto habla de la necesidad de coordinación"

El País
Política
13/03/2026, 12:59
 · 
Por El País y Lorena Zeballos Báez
Valeria Csukasi

Malestar en Torre Ejecutiva con vicecanciller por cuestionar cantidad de embajadores políticos

"Hoy no hay nada que justifique que Uruguay tenga diplomáticos políticos en la cantidad que tenemos. Veinte es una exageración", dijo, lo que resultó "desconcertante" y "llamativo" en Presidencia
Raúl Santopietro
Política
13/03/2026, 04:00
 · 
Por Raúl Santopietro
Trabajadores portuarios pasan junto a un buque portacontenedores en el puerto de Umm Qasr, en Basora, el 12 de marzo de 2026.

Decisión de emergencia: el Tesoro de EE.UU. autoriza el comercio de petróleo ruso ante la escalada de precios

El País
Estados Unidos
13/03/2026, 12:22
 · 
Por El País y Delfina Milder
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparece en directo tras emitir un mensaje en video sobre las relaciones bilaterales con Washington

Sin petróleo y bajo "máxima presión": Cuba cede ante Trump y confirma contactos con EE.UU.

Juan Ignacio Tejedor
Mundo
13/03/2026, 10:47
 · 
Por Juan Ignacio Tejedor , Delfina Milder y El País
Mojtaba Jamenei

EE.UU. asegura que el nuevo líder de Irán está herido y "probablemente desfigurado"

El País
Mundo
13/03/2026, 10:14
 · 
Por El País y Juan Ignacio Tejedor
Misión uruguaya a planta de HIF en Chile.

Gobierno y privados viajaron a Chile para conocer de primera mano la posible mayor inversión de la historia de Uruguay

Antonella Aguinaga
Exclusivo suscriptores
13/03/2026, 04:00
 · 
Por Antonella Aguinaga
El festejo de gol de Facundo Torres en la selección de Uruguay

La selección de Uruguay en la fecha FIFA de marzo: días, horarios, sedes y cómo ver los partidos en vivo

El País
Fútbol
13/03/2026, 10:40
 · 
Por El País y Enrique Arrillaga
Pesos uruguayos.

La nueva opción para pequeños ahorristas y otros inversores, en pesos uruguayos, y desde un mínimo de $ 5.000

El País
Finanzas
13/03/2026, 03:10
 · 
Por El País y Fabián Tiscornia
Edificio Libertad

Empresa que se postuló a licitación de ASSE por logo y diseño presentó recurso de revocación de la adjudicación

Agustín Magallanes
Salud
13/03/2026, 04:00
 · 
Por Agustín Magallanes
Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, en el Parlamento

Bordaberry plantea sustituir Agencia de Evaluación de Políticas Públicas; en el FA, es una “idea bien recibida”

Tomás Gutiérrez
Política
13/03/2026, 13:09
 · 
Por Tomás Gutiérrez
Drexler

Jorge Drexler y el detrás de su nuevo disco: "El duelo no lo regulás: el duelo te dice lo que tenés que hacer"

Belen Fourment
Música
13/03/2026, 02:04
 · 
Por Belen Fourment
Martin-marset.jpg

"Me están llamando de todos lados", la revelación de Patricia Martín luego de la captura de Sebastián Marset

El País
Personajes
13/03/2026, 10:41
 · 
Por El País y Miguel Bardesio
Lluvias previstas para la tarde del martes 17 de marzo de 2026 en Uruguay, según Ventusky.

"Fin de semana de playa" y luego desmejora con lluvias: el pronóstico ante la llegada de calor en Uruguay

El País
Servicios
13/03/2026, 09:21
 · 
Por El País y Federico Laitano
Gif Mejor Película

¿Atrasado con los premios Oscar 2026? Te ayudamos a elegir qué película ver (y solo precisás 10 clics)

Este domingo 15 de marzo se entregan los Oscar y este quiz te ayuda a llegar al día con la categoría de mejor película. ¿"Marty Supreme" o "El agente secreto"? ¿"Pecadores" o "Hamnet"? Hay para todos los gustos.
Faustina Bartaburu
Narrativas visuales
13/03/2026, 13:25
 · 
Por Faustina Bartaburu , Belen Fourment y Florencia Traibel
Audi celebró su llegada a la Fórmula 1 y presentó los nuevos Q3 y Q5
El Audi Zentrum Montevideo se ambientó con espíritu de Fórmula 1 para presentar la participación de la marca en el campeonato mundial de motorsport y el lanzamiento en Uruguay de las nuevas generaciones de los modelos Audi Q3 y Audi Q5. Durante el evento, invitados especiales conocieron de cerca las últimas innovaciones de la firma alemana, que combinan diseño renovado, mayor tecnología y nuevas experiencias de conducción.
Audi Fórmula 1
Willie Tucci, Marcelo Corominas, Cristina Mainard, José Lestido y Lucca Tucci
Audi Fórmula 1
Sebastián Viñoly, Macarena Ortiz, Josefina Egozcue y Javier Lestido
Audi Fórmula 1
Nicolás Estrada, Gabriel Murara y Enrique Danree
Audi Fórmula 1
María Eugenia Pérez, brand manager de Audi, presentando las novedades de la marca junto a Julio César Lestido
Audi Fórmula 1
Magdalena Albanell, Olga Stirling, Andrea Delucchi y Lucía Lenguas
Audi Fórmula 1
Fernando Parrado y Fernando Tornello
Audi Fórmula 1
Diego Magri, María Eugenia Pérez, Emilia Montefiori y Gianfranco Di Russo
Audi Fórmula 1
Agustín Manzione, Matteo Fantoni, Tony Manzione y Maxi Alegre
Audi Fórmula 1
Alberto Bocking, Felipe Urioste, Elena Slowak, Juan Gorbaran y Justino Lestido
Audi Fórmula 1
Invitados siguiendo la presentación donde se compartieron las últimas novedades de Audi y su nueva etapa vinculada a la Fórmula 1
Audi Fórmula 1
La nueva generación del Audi Q5 Sportback, que incorpora mayor tecnología, eficiencia y un diseño más sofisticado
Audi Fórmula 1
Invitados recorriendo el salón y conociendo de cerca los modelos de Audi exhibidos para el evento
Audi Fórmula 1
El nuevo Audi Q3 Sportback con su diseño deportivo y renovado, que combina líneas dinámicas con tecnología de última generación
Audi Fórmula 1
El Audi Zentrum Montevideo se transformó en escenario de una noche inspirada en la Fórmula 1
Parte del equipo de Ingeniería e I+D de Urudata: Óscar Paredes, Ignacio Cattivelli, Joaquín del Campo, Agustina Benia, Pablo García y Juan Manuel Varela

Urudata invierte en infraestructura avanzada en la región y lanza el “primer laboratorio de IA soberana”

El nuevo Urudata AI Lab permitirá entrenar y probar modelos de inteligencia artificial asegurando la información dentro de territorio nacional
El País
Empresas
13/03/2026, 04:00
 · 
Por El País
Paul Thomas Anderson

Oscar 2026: quiénes son los directores nominados y qué chances tienen de llevarse la estatuilla dorada

Fernán Cisnero
Cine
13/03/2026, 02:08
 · 
Por Fernán Cisnero
Heart Breath Method

"Vivimos como respiramos": el método que convierte la respiración en una herramienta para sanar traumas profundos

Tatiana Scherz Brener
Mente
13/03/2026, 03:30
 · 
Por Tatiana Scherz Brener
Triple choque en Avenida Italia

El impactante video del triple choque en Avenida Italia que terminó con una camioneta encima de un auto

El País
Policiales
12/03/2026, 19:46
 · 
Por El País y Ángel Asteggiante
Frontline. Sus cofundadores, Eduardo Vargas, Esteban Paredez y John Spradling lideran la empresa uruguaya de inteligencia artificial.

Captaron US$ 500.000 de inversión y apuestan a crecer en Latam y cuadruplicar su facturación este año

Antonio Larronda
El Empresario
13/03/2026, 03:45
 · 
Por Antonio Larronda
Oficiales militares formados en un acto. Foto: Nicolás Pereyra (Archivo)

Fiscalía pidió sobreseer a exvocero del Ejército acusado de abuso sexual; su defensa argumentó que padece "sexsomnia"

Agustín Carballo
Judiciales
12/03/2026, 18:17
 · 
Por Agustín Carballo
Aniversario de la Jura de la Constitucion

La salida de Rivera Elgue, cercano a Manini Ríos, profundiza el desgaste de Cabildo tras desplome electoral

Aníbal Falco
Política
13/03/2026, 04:00
 · 
Por Aníbal Falco
Barcelo - SA 2026

La sorpresiva confesión de Carlos Barceló sobre el tachón al trofeo en Carnaval y el cruce con Valeria Ripoll

El País
Teatro y Carnaval
13/03/2026, 11:16
 · 
Por El País y Mariel Varela
Yamandú Orsi en la cabina de uno de los Super Tucano.

Orsi dijo que "es raro" que EE.UU. no haya invitado a Uruguay a formar parte del Escudo de las Américas

El País
Política
12/03/2026, 12:41
 · 
Por El País y Federico Laitano
Conferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores por nuevos embajadores

Pese a ser excluido de cumbre en Miami, gobierno busca mantener un vínculo "fuerte y fluido" con Estados Unidos

Joaquín Silva
Política
12/03/2026, 19:50
 · 
Por Joaquín Silva
ESG

Mirá cuales son las empresas más responsables del país según el ranking ESG Uruguay 2025 de Merco

Analía Pereira
El Empresario
13/03/2026, 03:35
 · 
Por Analía Pereira
Supermercado Ta-Ta.

Grupo TaTa designó nuevo gerente general, tras su adquisición por parte del holding paraguayo Vierci

Diego Ferreira
El Empresario
12/03/2026, 10:20
 · 
Por Diego Ferreira
Manuel Adorni

"Somos humanos": jefe de Gabinete argentino pidió perdón tras denuncias por viaje de su esposa a Nueva York

Santiago Magni
Argentina
12/03/2026, 19:47
 · 
Por Santiago Magni
Hard Rock Stadium Miami

Mundial 2026: Copa Airlines conecta a los hinchas uruguayos con las ciudades en las que juega la Celeste

Valentina Caredio
Mundial
13/03/2026, 04:00
 · 
Por Valentina Caredio
Fachada de clínica Carrasco de Hospital Británico

Hospital Británico avanza en la personalización del diagnóstico y tratamiento de los casos oncológicos

Salud
12/03/2026, 17:45
Opinión

No es tan raro

A diferencia de lo que sorprende al presidente Orsi, no es a EE.UU. a quien corresponde invitarnos, sino que deberíamos ser nosotros quienes diéramos el paso, de pedir la integración.
Editorial
13/03/2026, 03:00
 · 
Por El País
Yamandú Orsi, presidente de la República, en conferencia de prensa

Reflejos torpes y alas rotas

En el Uruguay de hoy, perdida la espontaneidad de los reflejos, ninguna coordinación restituye el hágase.
Leonardo Guzmán
Exclusivo suscriptores
13/03/2026, 02:50
 · 
Por Leonardo Guzmán

Liderazgo femenino como motor de cambio

El liderazgo femenino y el rol de la mujer en el ámbito jurídico no es únicamente una cuestión de igualdad, es un enorme valor agregado, una poderosa herramienta de transformación.
Cecilia Amieva
Columnistas
13/03/2026, 02:55
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Por Cecilia Amieva

La realidad y la razón

Les encanta gobernar con grandes recetas de cómo cada uno debería vivir su vida. Ni un muro caído les enseñó antropología básica.
Tomás Teijeiro
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12/03/2026, 02:55
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Por Tomás Teijeiro

Noticias de Balcedo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abre investigación sobre Uruguay.
Ricardo Reilly Salaverri
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12/03/2026, 02:50
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Feria Degusto. Foto: cortesía Degusto

La feria gastronómica Degusto se vendió a inversores uruguayos tras una década de actividad

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Por Analía Pereira
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Guía Móvil 1122, del SMS a una plataforma digital de empresas, comercios y servicios de todo Uruguay

Raúl Soares Netto
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La IA, un "buen martillo" que ayuda a resolver grandes problemas globales, según líder uruguayo en Microsoft

Diego Ferreira
El Empresario
13/03/2026, 03:40
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Por Diego Ferreira
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Cosmética de lujo y envases recargables: marcas adoptan el "refill" y responden a la demanda sostenible del público

El País
El Empresario
13/03/2026, 03:20
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Por El País
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La llegada de famosos multimillonarios desata en Miami una "fiebre del oro" por inmuebles de lujo

Diego Ferreira
El Empresario
13/03/2026, 03:25
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Por Diego Ferreira
Nuria Vilanova. Presidenta de CEAPI y fundadora de la consultora de comunicación presente en 15 países, incluido Uruguay.

Organización empresarial trae a Montevideo una "escuela" que busca fortalecer las compañías familiares de la región

Antonio Larronda
El Empresario
13/03/2026, 03:30
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Por Antonio Larronda
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La Fórmula 1 largó su nueva temporada con autos renovados, sueldos astronómicos y patrocinios millonarios

Diego Ferreira
El Empresario
13/03/2026, 03:15
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Por Diego Ferreira
Mago Ariel Jr. Creó Festimagia en 2001.

La gran cita uruguaya con la magia cumple 20 años, será en Malvín y contará con ilusionistas de varios países

Antonio Larronda
El Empresario
13/03/2026, 03:10
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Por Antonio Larronda
Raúl Sampayo

Raúl Sampayo: diálogo continuo.

Notas & Entrevistas
12/03/2026, 08:09
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Por J.H. Romei
Alfredo Etchegaray

Reflexiones de verano con Alfredo Etchegaray

Notas & Entrevistas
13/03/2026, 00:36
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Por J.H. Romei
Fertinelli en URUGUAY

Buena letra

Paula: ¿Qué pasa?
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Por J.H. Romei
Casi Casa

Nuevo restaurante en Punta Carretas

Paula: ¿Qué pasa?
13/03/2026, 00:00
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Por J.H. Romei
Harrison Ford en el Festival de Cannes de 2023.

La inesperada revelación sexual de Harrison Ford a los 83 años vinculada a sus películas: "Por supuesto"

Rodrigo Guerra
Personajes
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Por Rodrigo Guerra
Integrantes del trío argentino Vox Popurri.

Cumbia medieval, ópera y humor: el fenómeno viral argentino Vox Popurri llega por primera vez

Nicolas Lauber
Teatro y Carnaval
13/03/2026, 02:47
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Por Nicolas Lauber
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Semana de la Cerveza 2026: todos los shows nacionales e internacionales de este año y dónde comprar entradas

La tradicional Semana de la Cerveza de Paysandú finalmente anunció la grilla completa de su 59° edición, que se celebrará a partir del sábado 28 de marzo. Desde Luana a Ciro y los Persas, la agenda.
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Por El País y Belen Fourment
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"¿Quién es la máscara?" presentó nuevos personajes y desenmascaró a artista referente del rock en el piel de Buey

El País
TV y radio
13/03/2026, 09:35
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Por El País y Miguel Bardesio
Alberto Kesman invitado a El Espectador Deportes.

Kesman recordó el increíble gesto que tuvo Maradona con él y por qué pasó 10 años sin hablarse con un futbolista

El País
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12/03/2026, 12:05
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Por El País y Mariel Varela
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Niño cautivó con su baile al público en la Patria Gaucha al subir al escenario con la banda Ke personajes

El País
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12/03/2026, 08:58
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Por El País y Miguel Bardesio
Rodrigo Lussich.

La filosa advertencia de Rodrigo Lussich a la gerencia de Canal 12: "Traten de no volver a hacerlo"

El País
Personajes
12/03/2026, 20:12
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Por El País y Pablo Cayafa
Nicolás Lussich al piano y Christian Font cantando en Canal 10.

La serenata improvisada de dos periodistas de "Subrayado" en pasillos de Canal 10: el video y para quién fue

El País
Personajes
12/03/2026, 07:43
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Por El País y Mariel Varela
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Estrenos de cine del 12 de marzo: una romántica, una de terror y Jason Statham en otra aventura de acción

El País
Cine
12/03/2026, 02:43
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Por El País y Fernán Cisnero
Orishas

Orishas llega por primera vez a Uruguay: cuándo y dónde será el recital y cuánto cuestan las entradas

El País
Música
12/03/2026, 08:44
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Por El País y Belen Fourment
Festival de Jazz de Punta del Este 2025

Afro Latin Fest debuta en José Ignacio: fecha, grilla, precios y cómo ver a Yosvany Terry y Aymée Nuviola

Rodrigo Guerra
Música
11/03/2026, 18:00
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Por Rodrigo Guerra y El País