EE.UU. y Cuba hablan sobre ayuda económica para la isla y el régimen analiza millonaria oferta de Trump

Estados Unidos y Cuba sostuvieron conversaciones esta semana sobre una oferta de Washington de 100 millones de dólares en ayuda para la isla comunista, informó ayer martes un funcionario estadounidense.

Cuba está sumida en una grave crisis económica con apagones energéticos masivos y frecuentes, después de que Estados Unidos derrocara al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y pusiera fin al envío de crudo desde Caracas.

Mike Hammer, embajador estadounidense en La Habana, se reunió el lunes con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló la fuente del Departamento de Estado bajo condición de anonimato. “Hemos estado en estrecha coordinación con los cubanos. Tuvimos una reunión ayer (lunes) y seguimos impulsando esa propuesta con determinación”, agregó.

La ayuda se distribuiría a través de organizaciones benéficas cristianas y no se entregaría directamente al régimen cubano, añadió. “Seguimos instando al régimen a que acepte la propuesta y trate de evitar cualquier obstáculo a la entrega de la ayuda”, afirmó.

El secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente de EE. UU., Donald Trump, en conferencia de prensa. Foto: AFP

“Nos importa muchísimo el pueblo cubano y queremos poder brindar esa ayuda directamente a ellos. El régimen cubano tiene en sus manos varios miles de millones de dólares”, afirmó.

“Les instamos a que utilicen ese dinero para ayudar de verdad al pueblo cubano a invertir en sus infraestructuras, en lugar de acumularlo”, añadió.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha ofrecido públicamente los 100 millones de dólares. Su homólogo cubano Bruno Rodríguez dijo la semana pasada que La Habana estaba dispuesta a revisar la propuesta de ayuda, después de haber afirmado que Rubio mentía sobre la oferta.

En medio de esta situación crítica, el régimen cubano recibió la semana pasada a John Ratcliffe, director de la agencia de CIA.

Una mujer con leggings con la bandera de Estados Unidos y un perro pasan junto a una casa en La Habana. Foto: AFP

Transición

En tanto, la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una de las principales organizaciones del exilio, presentó una hoja de ruta de trece puntos para la reconstrucción de Cuba tras una eventual caída del actual régimen, que incluyen el rechazo al control estatal y la promoción del sector privado.

“Después de casi 70 años de dictadura comunista y destrucción, Cuba tiene una oportunidad histórica de ser libre y reconstruirse como un faro de prosperidad, estabilidad, democracia y principios de libre mercado en el Hemisferio Occidental”, informó la FNCA.

Su publicación coincide con un momento de máxima presión del presidido de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha intensificado las sanciones contra la isla en las últimas semanas, y se prevé que este miércoles acuse al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

Entre los trece pilares para reconstruir Cuba, la organización en el exilio destacó la necesidad de una reunificación nacional, de respetar los derechos humanos y las libertades individuales y de erradicar del poder político al Partido Comunista de Cuba.

El Asian Katra, un buque de carga con bandera panameña, llega a la bahía de La Habana con ayuda humanitaria. Foto: AFP

“La nueva Cuba rechazará la dependencia del estado, el control estatal y la retórica y políticas absurdas que pretenden crear igualdad de resultados, pero que solo generan pobreza y desesperación”, señaló la organización.

La nueva constitución propone simplificar el sistema para evitar los riesgos de corrupción, introducir incentivos estratégicos para las empresas o establecer acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, México, la Unión Europea y América Latina.

Además, sugiere un sistema de salud “predominantemente privado” que permita la inversión desde el extranjero, así como admitir la entrada a la isla de universidades de otros países.

En caso de una caída de los actuales gobernantes, la meta sería la formación de un Gobierno de transición que, posteriormente, llevaría a cabo elecciones generales.

Este documento se une a otros similares presentados por el resto de organizaciones en el exilio, como el Acuerdo de Liberación de Cuba, una alianza estratégica firmada el pasado marzo. AFP, EFE

Raúl Castro, expresidente de Cuba. Foto: AFP

Prevén que acusen hoy a Raúl Castro

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció una convocatoria para hoy en Miami en la que se prevé que presente una acusación criminal contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años. La conferencia en la Torre de la Libertad (Freedom Tower), sitio histórico para exiliados cubanos en Miami, la presidirá el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, quien podría anunciar la imputación a Castro, según han adelantado medios como CBS News y el Miami Herald. La convocatoria no menciona la imputación a Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, pero fuentes cercanas han comentado a dichos medios que el DOJ presentará las acusaciones. Familias de las víctimas acusan a Castro de ordenar derribar en 1996 las avionetas en las que iban cuatro personas de origen cubano.