“No tenemos nada”: Cuba reconoce que se agotó el petróleo en la isla y los apagones superan las 20 horas diarias

Tras meses de una debilitante crisis energética que ha provocado apagones generalizados, las reservas de petróleo de Cuba se han agotado, informó el gobierno, lo que probablemente sumirá al país en apagones aún más frecuentes, extensos y prolongados. El gobierno lleva más de dos años lidiando con una grave crisis energética debido al deterioro de las infraestructuras y a la disminución del suministro procedente de su antiguo benefactor, Venezuela.

Si bien Cuba produce algo de petróleo para consumo interno, las centrales eléctricas están fuera de servicio y las reservas se han agotado, declaró Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba.

“No tenemos absolutamente nada de fueloil, absolutamente nada de diésel”, dijo De la O Levy. “En La Habana, los apagones hoy superan las 20 o 22 horas”. Cuando se restablezca la electricidad, puede que solo dure una hora y media, dijo.

El suministro de combustible venezolano a Cuba se interrumpió por completo en enero, después de que Estados Unidos derrocara al dictador venezolano y tomara el control de la industria petrolera del país. Posteriormente, la administración Trump impuso un bloqueo efectivo que impidió la entrada de petróleo a Cuba, que también había recibido cargamentos de México.

Un hombre camina mientras el petrolero ruso Anatoly Kolodkin es visto en la terminal petrolera del puerto de Matanzas. Foto: AFP

La Habana y Washington llevan semanas inmersos en negociaciones secretas, sin que se vislumbren avances. Para Cuba, el objetivo es poner fin al bloqueo energético. Para Estados Unidos, las conversaciones se centran en acabar con el control gubernamental sobre la economía y con la represión política.

En los últimos meses, muchas ciudades cubanas, más allá de La Habana, han sufrido apagones diarios prolongados. La falta de petróleo ha obligado a la población a usar carbón o incluso leña para cocinar, y algunos han salido a las calles golpeando ollas.

El envío de 100.000 toneladas de petróleo procedente de Rusia el mes pasado, autorizado por la administración Trump, supuso un respiro. Pero esas reservas se han agotado, declaró de la O Levy.

Advirtió que se preveía que la escasez de energía empeoraría en las próximas semanas debido al aumento de las temperaturas y al incremento de la demanda en la red eléctrica durante los meses de verano.

El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la situación energética era “particularmente tensa”.

“Este drástico empeoramiento tiene una sola causa: el bloqueo energético genocida al que Estados Unidos somete a nuestro país”, afirmó en la plataforma de redes sociales X.

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel. Foto: EFE

Antes de la llegada del cargamento de combustible ruso, Cuba afirmó haber recibido solo un envío desde diciembre. Según Díaz-Canel, Cuba necesita al menos ocho entregas mensuales de combustible mediante buques cisterna para abastecer al país.

El ministro de Energía afirmó que ni siquiera la energía solar era una alternativa fiable, ya que la red eléctrica era demasiado débil para soportar la corriente eléctrica suministrada por los parques de paneles solares.

La administración Trump ha atribuido la crisis energética de Cuba a lo que, según ella, fue la incapacidad del gobierno para gestionar su economía.

“La razón por la que no tienen petróleo es porque no tienen dinero para pagarlo”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista concedida en marzo a The New York Times, en la que restó importancia al papel del bloqueo petrolero.

“El problema al que se enfrentan es que, por lo general, cuando la gente te da petróleo, espera que te paguen por ello”, dijo. “Y estos tipos no tienen dinero”.

Conductores hacen cola para llenar sus tanques de gasolina en una gasolinera de La Habana Foto: AFP

Cuba produce 40.000 barriles diarios, pero consume unos 100.000. Para cubrir la diferencia, dependía de donaciones de México y Venezuela.

“La poca energía que generamos se está utilizando para proteger hospitales, instalaciones económicas de alta prioridad y otros circuitos que deben protegerse debido a las fluctuaciones del sistema”, dijo de la O Levy.

Jorge Piñón, experto en energía cubana de la Universidad de Texas, había predicho que Cuba se quedaría sin reservas de petróleo en marzo. Ahora, incluso los camiones de reparto que transportan diésel no tienen diésel para sus motores. “La cadena de suministro está vacía”, dijo. “Así están las cosas ahora. Antes, tenían petróleo aquí y allá”.

Los apagones han obligado a algunos cubanos a dormir en las azoteas para escapar del calor. Otros se despiertan a horas intempestivas cuando hay un breve ráfaga de luz para preparar café, cargar los teléfonos y cocinar la comida del día siguiente. Si se corta la luz mientras cocinan, tienen que recurrir al carbón.

Hermes Marian, de 53 años, que lleva a diario a los empleados de la refinería a trabajar en Santiago de Cuba, una ciudad del este de la isla, afirmó que el bloqueo petrolero de Estados Unidos era injusto. “No puede ser, no está bien”, dijo Marian. “Aquí, la gente es la que está sufriendo”. Frances Robles / The New York Times

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio Foto: AFP

Dispuestos a aceptar la ayuda de EE.UU.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó ayer jueves que están “dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría” la oferta de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa que reiteró Estados Unidos. En este sentido, dijo Rodríguez, “estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría”, pero señaló que esperan, “sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló que si existe “verdaderamente” disposición de Estados Unidos a “brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la ayuda humanitaria, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba”. Recalcó que “las prioridades” de la isla “son más que evidentes: combustibles, alimentos y medicinas”.