Fiscalía acusó a Charles Carrera y pidió que sea condenado a cuatro años de prisión: el caso irá a juicio

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2 Turno presentó la demanda acusatoria contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera y pidió que sea condenado a cuatro años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y al pago de una multa de 1000 unidades reajustables, dijeron fuentes al tanto de la causa a El País. Esto significa que, tras una etapa intermedia, el caso irá a juicio oral.

Carrera fue acusado de los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada por su participación en la internación de Victor Hernández en el Hospital Policial, la que se realizó pese a que no tenía derecho a ser asistido allí, justamente por ser un civil. Hernández recibió el impacto de una bala perdida en la localidad de La Paloma (Rocha) en el año 2012 y quedó paralítico producto de la herida. La bala, se sospechó, había salido de la casa de un policía que estaba realizando una fiesta con otros oficiales en la casa de en frente, pero eso nunca pudo ser demostrado judicialmente.

La imputación inicial sostenía que Carrera, que en ese entonces era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, había falseado información para que Hernández, que no era oficial de policía ni pariente de uno, se atendiera durante tres años en el Hospital Policial sin pagar por el servicio.