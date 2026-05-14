Cosse mostró plan para el Legislativo: para colorados costo será el doble de lo anunciado; blancos lo analizarán

Luego del anuncio que generó reacciones y el duro rechazo político de la oposición, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, presentó finalmente ante la Comisión Administrativa del Poder Legislativo su plan de obras para rehabilitar algunos espacios del histórico edificio, en el marco de la celebración de los 100 años desde su inauguración.

En la instancia de este jueves, el arquitecto Salvador Schelotto y la ingeniera civil Natalia Castro —que trabajó en Antel, la Intendencia de Montevideo y actualmente figura en su Linkedin como asesora del Poder Legislativo— fueron los encargados de presentar vía Power Point el proyecto impulsado por la vicepresidenta, que se calificó por lo pronto como muy “incipiente”.

De parte del diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, que desde hace años reclama por acciones de conservación para el edificio, se cuestionó principalmente el procedimiento político —sin diálogo previo—con el que fue impulsada la propuesta, pero se bajaron varios decibeles con respecto a las críticas iniciales.

A su vez, el legislador reclamó que se haga un relevamiento adecuado sobre los espacios a descongestionar del Palacio Legislativo, que se estiman son unos 700 metros cuadrados. Este trabajo lo harían los funcionarios del Palacio. Fue, entonces, rechazada la propuesta de Cosse de que ese relevamiento lo haga la Sociedad de Arquitectos, dado que implicaría un costo.

En tanto, desde el Partido Colorado el senador Tabaré Viera cuestionó principalmente que, a diferencia de lo planteado respecto a que la obra tendría un costo de US$ 10 millones, según los asesoramientos recibidos por parte de su bancada la inversión, tal como está planteado el proyecto, sería de al menos el doble: US$ 20 millones.

Según dijo Rodríguez a El País, el próximo martes él y el senador Carlos Moreira trasladarán a las dos bancadas del Partido Nacional lo conversado en esta instancia formal, para seguir analizando lo propuesto. Lo propio hará Viera con los colorados. Rodríguez reclamó, además, que se generen instancias de intercambio y colaboración con la Intendencia de Montevideo, que hasta el momento fueron mínimas.

Más allá de lo planteado sobre las reformas a realizar sobre el simbólico edificio en particular, lo que más polémica generó una vez trascendida las intenciones de la exintendenta de Montevideo fueron algunas propuestas que planteaban en el anteproyecto “desarrollar una intervención urbana integral”, no solo en la explanada del Palacio —además de la construcción de un nuevo anexo—, sino también en la Avenida General Flores.

Esta última iniciativa fue cuestionada particularmente por lo que la oposición considera serían los costos —cuando entienden que existen otras prioridades, como destinar más recursos a atender la pobreza infantil, por ejemplo— y porque además excedería las competencias del Parlamento, dado que el plan contempla una reconfiguración de la circunvalación del Palacio Legislativo eliminando un carril de la Avenida de las Leyes y la transformación de un tramo de la Avenida General Flores en semipeatonal.

La Comisión Administrativa está integrada por Cosse (La Amplia), Daniel Caggiani, Carlos Reutor (senador y diputado del Movimiento de Participación Popular), María Inés Obaldía (La Amplia), Rodríguez, Moreira (Partido Nacional) y el colorado Viera.

Para que la iniciativa sea aprobada deberá contar con al menos cuatro de los siete votos de sus integrantes, mayoría con la que cuenta el oficialismo.