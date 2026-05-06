Cosse impulsa obras en el entorno del Palacio Legislativo y reaviva choque con la oposición; cautela en el FA

Una nueva iniciativa impulsada por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, para realizar intervenciones urbanas en las inmediaciones del Palacio Legislativo, generó el inmediato rechazo de la oposición, mientras que en el Frente Amplio primó la cautela.

En el proyecto, que fue presentado ante la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, la jerarca planteó la necesidad de “desarrollar una intervención urbana integral” en el marco de la conmemoración de los 100 años del histórico edificio.

En resumen, la propuesta incluye una “reconfiguración de la circunvalación del Palacio Legislativo”, la incorporación de áreas verdes y transformar un tramo de la avenida General Flores en semipeatonal.

Además, la construcción de un nuevo edificio anexo de aproximadamente 2.600 metros cuadrados destinados a expandir la capacidad edilicia y el funcionamiento institucionaldel Parlamento.

“Se contemplan áreas de apoyo directo a las funciones legislativas, que incluyen oficinas administrativas —entre ellas, la correspondiente al Comisionado Parlamentario—, sectores de archivo y dependencias vinculadas a la Biblioteca, servicio de vacunatorio, salas de reuniones y espacios de trabajo”, señala el resumen presentado por Cosse el pasado 29 de abril.

A su vez, se plantea que con la nueva configuración se descongestionarían las instalaciones del Palacio Legislativo, permitiendo mantener “mejores condiciones de preservación” y valorización patrimonial.

En la propuesta —que consta de un documento de 75 páginas al que accedió El País— se propone eliminar un carril de la Avenida de las Leyes —para instalar espacios verdes y de esparcimiento— e incorporar en el entorno del nuevo edificio anexo otros "orientados a servicios sociales y de vinculación con la comunidad, tales como áreas de cowork, acceso a servicios de biblioteca, salas de lectura, un centro CAIF, un hogar estudiantil y una plaza pública en la azotea.

No obstante, el plan edilicio y urbanístico que impulsa la presidenta de la Asamblea General —que incluye un informe de impacto en el tránsito en la zona— debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de la Comisión Administrativa, compuesta por cuatro parlamentarios del Frente Amplio, dos del Partido Nacional y uno del Partido Colorado.

Actualmente la componen Carolina Cosse (La Amplia), Daniel Caggiani, Carlos Reutor (senador y diputado del Movimiento de Participación Popular), María Inés Obaldía (La Amplia), Juan Martín Rodríguez, Carlos Moreira (Partido Nacional) y el colorado Tabaré Viera.

Para que el asunto —que será tratado en la próxima sesión de la Comisión Administrativa el 14 de mayo— sea aprobado, deberá obtener al menos cuatro de los siete votos de sus integrantes.

En el caso del Partido Colorado su bancada ya marcó postura en la tarde de este martes con un comunicado en el que rechazó de forma “enérgica, frontal y absoluta” la propuesta de Cosse.

“Estamos frente a un mal uso de los recursos públicos y una iniciativa profundamente insensible que revela hasta qué punto el gobierno está desconectado de la realidad que vive el Uruguay. Mientras miles duermen en la calle, mientras la pobreza infantil sigue siendo una herida abierta, mientras a las familias uruguayas no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes y la inseguridad arrebata la tranquilidad a barrios enteros, la respuesta del gobierno y del Frente Amplio es levantar un nuevo edificio para uso de los políticos”, criticaron los cinco senadores colorados (Gustavo Zubía, Tabaré Viera, Robert Silva, Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry).

Por su parte, Rodríguez —en línea con otros legisladores del Partido Nacional que cuestionaron la iniciativa— sostuvo que sería “un profundo error” avanzar desde el Poder Legislativo en cambios en una de las zonas de mayor circulación sin coordinarlo con la Intendencia de Montevideo.

“Se propone incorporar un CAIF cuando ya existe uno financiado por el Poder Legislativo. ¿Hacer un hogar estudiantil? Creo que la propuesta de la vicepresidenta Cosse mezcla cosas que no son competencia del Poder Legislativo. Además, estamos escuchando una y otra vez a autoridades del Poder Ejecutivo y de la bancada del gobierno hacer referencia a las restricciones económicas. El sentido de la oportunidad dista mucho de lo que está ocurriendo hoy para implementar este proyecto”, adelantó Rodríguez su postura en principio negativa.

Posición del Frente Amplio

A lo largo de su trayectoria política, la actual vicepresidenta ha estado envuelta en diversas polémicas asociadas a obras e iniciativas públicas. Entre las más señaladas aparecen la construcción del Antel Arena, así como el proyecto de ciclovía sobre la avenida 18 de Julio, que generó cuestionamientos políticos.

Más recientemente, en 2025, también se sumó la controversia por la organización de actividades para conmemorar los 100 años del Palacio Legislativo. La celebración, que incluía espectáculos de artistas nacionales y otros eventos, fue finalmente cancelada tras fuertes críticas de la oposición por los costos previstos.

Por su parte, los tres integrantes del oficialismo que forman parte de la Comisión Administrativa prefirieron no adelantar una posición y por el momento se maneja con mucha cautela —y dudas sobre la oportunidad— una decisión que todavía los principales sectores políticos no han definido si acompañar o no.

No obstante, Caggiani dijo que hay necesidades de mejoras, pero no se refirió puntualmente a la presentada por Cosse.

“Todavía está en etapa muy embrionaria. En caso de que se cumplan todos los procedimientos y se aprueben, se considerará construirlo en caso de que sea necesario. La presentación formal será el 14 de mayo y en función de los intercambios que se tengan se llevará adelante o no. Ya he escuchado algunas declaraciones muy altisonantes, la oposición se precipita en todo. Anda desbocada todo el tiempo diciendo que no antes de conocer nada. Es importante por lo menos escuchar, considerarlo y en función de las necesidades se va a tomar una definición”, respondió.