Así quedarían los alrededores del Palacio Legislativo con el proyecto de Cosse que prevé cambios en el tránsito

Un proyecto de la vicepresidenta Carolina Cosse para reformar las inmediaciones del Palacio Legislativo causó revuelo político partidario porque la oposición salió a cuestionarla a ella y al proyecto. La bancada de senadores del Partido Colorado así como legisladores del Partido Nacional manifestaron públicamente su disconformidad.

Cosse envió un texto a la Comisión Administrativa del Parlamento, un plan denominado "Intervención urbana Centenario del Palacio Legislativo", para celebrar los cien años de la sede, que se inauguró en 1925. La exintendenta de Montevideo indicó en su presentación que las obras podrían "fortalecer la relación entre el edificio y su entorno inmediato".

El proyecto incluye la "reconfiguración de la circunvalación del Palacio Legislativo, con incorporación de áreas verdes y mejoras en la circulación". De hecho, adjunta un informe de impacto en el tránsito sobre su propuesta, de donde surgen una serie de imágenes ilustrativas para conocer más el plan. En concreto, se contempla el cierre para la circulación de vehículos en el anillo interior de Avenida de las Leyes, que rodea el Palacio. En su lugar se ampliarán los espacios verdes y de esparcimiento.

Render del proyecto de Carolina Cosse para las inmediaciones del Palacio Legislativo.

También se prevé la "transformación de un tramo de la avenida General Flores en semipeatonal" para ganar espacio público destinado a los peatones en lugar de los vehículos. Sería en la zona de las facultades de Química y Medicina de la Universidad de la República, es decir, desde Isidoro de María a Avenida de las Leyes.

Estas obras incluirían el corrimiento de paradas de ómnibus, cambios en la circulación de algunas calles cercanas con flechamientos y en la semaforización. Es el que, según el estudio de impacto que se adjuntó en el proyecto —que difundió este lunes Telenoche (Canal 4) y al que accedió El País— es inviable cerrar el anillo interno de Avenida de las Leyes sin modificar el anillo exterior. Por eso el estudio incluye sugiere ordenar el tránsito cubriendo todos los ingresos a Avenida de las Leyes con semaforización.

Por otro lado, la idea de Cosse también es construir un "edificio polifuncional en un predio aledaño destinado a programas de expansión de la capacidad edilicia institucional, así como a usos educativos y sociales". Este edificio tendría unos 2.600 metros cuadrados. Allí "se incorporan espacios orientados a servicios sociales y de vinculación con la comunidad, tales como áreas de cowork, acceso a servicios de biblioteca, salas de lectura, un centro CAIF, un hogar estudiantil y una plaza pública en su azotea".

CAIF en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Foto: render del proyecto de reforma que propone Carolina Cosse.

Además, este espacio tendría "áreas de apoyo directo a las funciones legislativas e institucionales, que incluyen oficinas administrativas —entre ellas, la correspondiente al Comisionado Parlamentario—, sectores de archivo у dependencias vinculadas a la Biblioteca, servicio de vacunatorio, salas de reuniones y espacios de trabajo institucional". Con esto se podría liberar unos 700 metros cuadrados del edificio histórico, "contribuyendo a la descongestión de sus instalaciones". "Ello redundará en una disminución del riesgo edilicio y en mejores condiciones para la preservación y puesta en valor del patrimonio", afirmó Cosse.

Render del edificio anexo al Palacio Legislativo que propone Carolina Cosse.

Blancos y colorados denuncian "mal uso de recursos públicos" en plan de Cosse

Esta es la carta donde Cosse indica que este tema será incluido en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo. Esta comisión tiene siete parlamentarios: además de la presidenta del Senado hay tres senadores y tres diputados. En total hay cuatro frenteamplistas, dos blancos y un colorado. De aprobarse en comisión, posteriormente se activarían los mecanismos para iniciar las obras, que no requieren el visto bueno del pleno de ninguna cámara ya que no se trata de una ley sino de una decisión interna. Sin embargo, el camino para el proyecto de Cosse no parece fácil. Desde el Partido Colorado y el Partido Nacional no votarán afirmativamente y ya lanzaron críticas.

La bancada de senadores del Partido Colorado manifestó su "rechazo enérgico, frontal y absoluto" a la propuesta formulada por Cosse de "construir un nuevo edificio que se sume al Palacio Legisltivo y a su anexo, así como de cercenar un carril a las avenidas que rodean al mismo".

"Estamos frente a un mal uso de recursos públicos y una iniciativa profundamente insensible que revela hasta qué punto el gobierno está desconectado de la realidad que vive el Uruguay. Mientras miles duermen en la calle, mientras la pobreza infantil sigue siendo una herida abierta, mientras a las familias uruguayas no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes y mientras la inseguridad arrebata la tranquilidad a barrios enteros, la respuesta del gobierno y del Frente Amplio es levantar un nuevo edificio para uso de los políticos. A eso se suma la insólita idea de quitarle un carril a avenidas ya colapsadas, agravando el caos del tránsito capitalino y castigando una vez más al ciudadano común que pierde horas en el embotellamiento. Todo, una vez más, para comodidad de unos pocos.", escribieron los senadores colorados.

"Quienes impulsan esto parecen vivir en Narnia y no en el Uruguay. No ven y no escuchan lo que pasa en la calle, en los barrios, en los hogares uruguayos", añade el escrito, que sentencia que la prioridad actual debería ser "terminar con la pobreza, dar respuesta urgente a las personas en situación de calle, devolverle seguridad a los uruguayos y generar trabajo genuino. Cada peso que el pueblo uruguayo pone al pagar sus impuestos tiene que ir destinado a esas metas".

Inmediaciones del Palacio Legislativo. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

También desde el Partido Nacional cuestionaron la idea. Juan Martín Rodríguez, diputado blanco que integra la Comisión Administrativa, aseguró en diálogo con El País que Cosse parece "extrañar su trabajo anterior como intendenta" al impulsar un proyecto urbanístico.

Agregó que el Parlamento no debería "satisfacer egos ni veleidades faraónicas". Él, a título personal, años atrás aseguró que el Poder Legislativo debería empezar a pensar en la construcción de un edificio anexo y que la sede central quede únicamente para situaciones puntuales.

“No queremos ser testigos en dos, tres o cuatro décadas de una situación que implique el cierre de este edificio por la propia evolución histórica y la falta de mantenimiento”, señaló en 2023. Este martes ratificó su idea pero aseguró que nada tiene que ver con el proyecto de Cosse: "Mi planteo es exclusivamente a los efectos de descongestionar el Palacio Legislativo, que hay múltiples salas utilizadas como depósitos. Hacer un edifico para un CAIF, un hogar estudiantil y una plaza pública dista muchísimo".

Además cuestionó "el sentido de oportunidad", porque legisladores frenteamplistas y representantes del Poder Ejecutivo cuestionan la situación económica y financiera que dejó el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou. "Dicen que la situación económica del Estado no es la mejor y bla, bla, bla, ¿y sale en este momento con este planteo? Me parece que no se están escuchando. Hay una distorsión en la frecuencia que sintoniza la vicepresidenta con la bancada de gobierno".