Expectativas de los empresarios se deterioran, particularmente sobre el crecimiento y el gobierno, ¿qué esperan del dólar?

La última edición de la Encuesta de Expectativas Empresariales de Exante, realizada en abril -y divulgada este martes-, volvió a "recoger un deterioro del clima de expectativas, particularmente en lo relativo a las perspectivas económicas y la gestión del gobierno", según indicó la consultora. "Puede conjeturarse que en 2025 predominaba mesura a la espera de definiciones de la nueva administración, pero tras el primer año de gestión (de Yamandú Orsi) se advierten juicios más desfavorables, en un entorno que se consolida como de bajo crecimiento y con varios desafíos para la actividad de las empresas", añadió.

Exante marcó que la visión sobre el clima de negocios volvió a deteriorarse en este relevamiento. Si bien son pocos quienes lo califican como “malo” o “muy malo”, ahora predominan las evaluaciones regulares sobre las positivas. El 54% de los empresarios lo considera "regular", el 37% "bueno", menos del 1% "muy bueno", el 8% "malo" y menos del 1% "muy malo".

"En el mismo sentido, también se deterioró la percepción sobre la situación económica y más de la mitad de los encuestados la ven peor que un año atrás", añadió. El 54% cree que está "peor" (en octubre eran solo el 23%), el 43% piensa que está "igual" (era el 71% en octubre) y el 3% ve que está "mejor" (era el 6% en octubre).

Las perspectivas económicas tampoco son auspiciosas, ya que el 45% de los empresarios consultados prevé un deterioro el próximo año, un 47% cree que estará "igual" y solo el 8% piensa que estará "mejor".

Situación económica esperada por las empresas. Fuente: Exante.

Saldo neto de respuestas sobre situación económica dentro de un año. Fuente: Exante.

En tanto, luego de una leve mejora en el relevamiento de octubre, las expectativas de los empresarios sobre el clima de inversiones se deterioraron y ahora 47% anticipa que será peor dentro de un año, otro 47% cree que estará igual y el 6% proyecta que será mejor.

Perspectiva de los empresarios sobre el clima de inversiones dentro de un año. Fuente: Exante.

Los empresarios revisaron a la baja las proyecciones de crecimiento económico tanto para este año como para el próximo, con una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) esperada en promedio de 1,1% y 1,3% respectivamente. Incluso, más de un tercio de los ejecutivos consultados cree que el PIB crecerá menos de 1% tanto en 2026 como en 2027.

El crecimiento de mediano plazo esperado por los empresarios volvió a bajar y se mantuvo (en promedio) por abajo de 2% por tercera edición consecutiva, resaltó Exante.

Previsión de los empresarios sobre el crecimiento de la economía a tres o cuatro años. Fuente: Exante.

Las previsiones sobre el dólar y la inflación

Pese a los movimientos recientes del dólar, el tipo de cambio esperado para dentro de un año quedó incambiado frente al relevamiento anterior. El promedio de respuestas prácticamente se mantiene con $ 41,40 (era $ 41,50 en octubre) y solo el 8% de encuestados espera un dólar por encima de $ 43.

Proyección de los empresarios sobre el valor del dólar a un año. Fuente: Exante.

En tanto, "las expectativas de inflación al cierre de este año siguieron bajando y, en promedio, están alineadas a la meta puntual del Banco Central (BCU). Solo el 10% prevé que la inflación se sitúe fuera del rango de tolerancia en 2026, repartido en partes similares entre los que esperan desvíos por arriba y los que esperan desvíos por abajo", señaló Exante. Los empresarios esperan en promedio que los precios aumenten 4,3% este año y y 4,6% en 2027, cuando la meta del BCU es de 4,5%.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

"Las previsiones de inflación a tres o cuatro años de plazo tendieron a disminuir y el promedio de respuestas está algunas décimas por debajo de 5%. Más del 80% ubica a la inflación en ese horizonte dentro del actual rango de tolerancia del Banco Central (de entre 3% y 6%)", añadió.

La situación y las expectativas sobre la propia empresa

"Las respuestas sobre el desempeño de las propias empresas también se deterioraron, pero menos que en lo referido al entorno económico. De hecho, la proporción de encuestados que percibe una situación peor que un año atrás se mantiene relativamente baja para la historia de este relevamiento", enfatizó Exante. "Aún así solo el 24% de los consultados considera que la situación general de su empresa es mejor que un año atrás, un registro similar al de 2020 (en momentos de mucha afectación por la pandemia)", añadió.

Evaluación de los ejecutivos sobre la situación de su empresa respecto a un año atrás. Fuente: Exante.

"Las expectativas sobre la situación de las empresas el próximo año son algo mejores: bajó la proporción de respuestas favorables, pero el movimiento se dio principalmente hacia respuestas neutras", expresó el informe.

Mientras el 28% de los empresarios considera que la situación de su firma será "mejor" dentro de un año, el 13% prevé que será "peor" y el 59% será "igual".

A su vez, "sigue habiendo una porción relevante de empresarios que espera aumentos en la producción e inversión de sus empresas (39% y 34%). En ambas dimensiones el balance sigue siendo positivo, aunque se viene estrechando", añadió Exante.

Perspectivas de los empresarios sobre la producción y la inversión en su empresa. Fuente: Exante.

Los empresarios mantienen una visión cauta sobre el empleo: más de la mitad no prevé cambios en sus plantillas y son algunos más los que anticipan reducciones que los que esperan aumentos. El saldo neto de respuestas quedó en terreno ligeramente negativo, lo que no sucedía desde 2020, indicó el informe. El 23% de los ejecutivos cree que disminuirá frente al 20% que prevé que aumente y el 57% que espera que esté igual.

Además, "aumentó la proporción de empresarios que identifican al salario real elevado y al bajo volumen de negocios como las principales limitantes a la hora de contratar personal.

Principales limitantes que declaran los empresarios a la hora de contratar personal. Fuente: Exante.

"El 60% de los ejecutivos consultados en la encuesta introdujo recientemente o planea introducir aplicaciones de inteligencia artificial en su empresa", añadió Exante.

El informe mostró que solo un cuarto de los ejecutivos espera un aumento de la rentabilidad de sus empresas el próximo año, la proporción más baja desde 2020. De todos modos, las perspectivas parten de niveles que, en términos absolutos, en general no se evalúan como malos.

Expectativa de los ejecutivos sobre la rentabilidad de la empresa. Fuente: Exante.

El 47% de los empresarios califica favorablemente la competitividad de su empresa. Otro 42% la considera regular y solo el 11% la evalúa como mala.

"En términos más generales, al consultar por los principales desafíos que enfrentan las empresas, la presión de costos y la competencia creciente siguen siendo los factores más señalados. En relación con la edición previa, se advierte cierto aumento en las menciones vinculadas a la escasez de demanda, lo cual es consistente con el bajo crecimiento de la economía", indicó el informe.

"Al consultar por los impactos esperados del acuerdo Mercosur–Unión Europea sobre el desempeño de sus empresas, más de la mitad prevé efectos nulos, aunque son más los que aguardan un impacto positivo que negativo", añadió.

La evaluación del gobierno de Yamandú Orsi

"La evaluación de la gestión del gobierno volvió a deteriorarse en esta edición: solo 9% la 'aprueba' y un 57% la 'desaprueba'. Este entorno es similar al que prevalecía al cabo del primer año de la segunda administración de Tabaré Vázquez", afirmó Exante.

Evaluación de la gestión del gobierno de Yamandú Orsi por parte de los empresarios. Fuente: Exante.

La inflación permaneció como el área mejor valorada de la gestión del gobierno y, junto con la promoción de inversiones, son las únicas donde el balance de opiniones sigue siendo positivo. En el resto de las dimensiones predominan respuestas regulares o negativas, especialmente en lo relativo a la pobreza, la educación y la seguridad pública.

Evaluación de los empresarios sobre la gestión del gobierno por áreas. Fuente: Exante.

"Sigue prevaleciendo la noción de que el gobierno no realizará grandes cambios en la política económica. Sin embargo, el porcentaje que no prevé modificaciones bajó casi 10 puntos porcentuales frente a la edición previa y, entre quienes sí esperan movimientos, subieron (y siguen siendo más) los que anticipan un deterioro (43%) que una mejora (5%).

Yamandú Orsi en el acto del 1° de mayo organizado por el Pit-Cnt. Foto: Ignacio Sánchez

Al igual que en encuestas anteriores, la mayoría de los encuestados considera que mejorar la seguridad pública y la educación deberían estar dentro de las principales prioridades del gobierno. Los principales cambios en el ranking fueron el aumento de “Reforma del estado” (antes mencionada por el 33% y ahora por el 43%) y la caída de “Inflación en la meta” (antes mencionada por el 20% y ahora por el 9%).

La encuesta fue realizada por Exante a empresas grandes y medianas que operan en Uruguay, mediante un cuestionario autoaplicado por Intertnet. Fueron relevadas las respuestas de 344 gerentes y altos ejecutivos de compañías representativas, entre el 24 de marzo y el 29 de abril de este año.