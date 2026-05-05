Tras levantar paro que afectaba suministro de combustibles, gremio de Ancap empezó a negociar con gobierno por Pórtland

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, recibió a Federación Ancap (Fancap) en una reunión de la que también participó el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) por el negocio del Pórtland en Uruguay ayer; motivo por el cual Fancap levantó el paro previsto para el pasado 2 de mayo en la planta de La Tablada. “Vamos a apostar a este espacio de diálogo”, señaló a El País el presidente de Fancap, Salvador Sprovieri.

El dirigente sindical indicó que si bien no está definida una próxima instancia, sostuvo que Cardona resaltó la autonomía de Ancap para tomar la decisión de aplicar un plan de reestructura.

Inversiones

Según habían explicado a El País fuentes de Ancap, la propuesta de la empresa implica centralizar la producción de clinker en la planta de Minas y mantener el horno de Paysandú como respaldo, ya que operaba solo 100 días al año. Sin embargo, reconocieron que ambos hornos presentan falta de mantenimiento, una situación que se busca revertir mediante inversiones por US$ 30 millones durante el próximo quinquenio.

Por su parte, Fancap había propuesto un plan de inversiones de unos US$ 180 millones hacia 2035, que pretende “cambiar la dinámica empresarial cementera de Ancap”, según señaló el documento presentado por Fancap al que accedió El País.

Según relató Sprovieri, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) habría hecho observaciones a las inversiones propuestas por Fancap, aunque no detalló en qué consistirían ya que “no se observaron en detalle”.

Planta de pórtland de Minas. Foto: Darwin Borrelli.

Por otra parte, Sprovieri agregó que si bien el encuentro con la ministra de Industria estuvo destinado a dialogar sobre el negocio del Pórtland, se espera que el sindicato termine de detallar una propuesta por convenio colectivo para presentar a la empresa pública. La misma consiste en elaborar un plan para aumentar el ingreso de personal a las plantas.

Medidas

Fancap había indicado hace algunas semanas que aplicaría “medidas sorpresivas y distorsivas” para afectar el funcionamiento de las plantas de la petrolera en reclamo al plan de reestructuración del negocio del Pórtland.

Sin embargo, Sprovieri aseguró que no se aplicarían medidas sindicales durante el tiempo que se extienda el diálogo con las autoridades del gobierno. “(La ministra) nos brindó un espacio para aportar”, dijo.