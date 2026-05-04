Shoppings: las reformas en proceso, los millones de dólares que se invertirán y las nuevas marcas que vienen en 2026

Los shoppings uruguayos están trabajando en ampliaciones, remodelaciones y llegada de nuevas marcas para reforzar su propuesta de este año. Tanto en Montevideo como en el interior del país, buscan diversificar sus propuestas que se revelarán en estos meses, aunque otras quedarán para más adelante. Ahora, ¿qué novedades traen?

Tres Cruces

Marcelo Lombardi, gerente de Tres Cruces Shopping, indicó que tienen dos obras iniciadas en curso y una tercera comienza luego de las vacaciones de julio. Una de ellas es por la llegada de la marca Kiabi de indumentaria de hombres, mujer y niños.

“Es una de las marcas del Grupo One, su primera tienda ya está en Car One y esta sería su segunda tienda de 1.200 metros cuadrados. La obra está en curso y estimamos apertura al público para el mes de julio”, indicó Lombardi.

También están trabajando en una ampliación (que se conectará con el centro comercial) de cuatro niveles dentro de la manzana del establecimiento, que contará con 1.200 metros. En el nivel uno estará Decathlón en un espacio de 1.200 metros cuadrados. En el nivel dos se ubicará la marca danesa de muebles llamada JYSK, en un espacio de 800 metros cuadrados. En tanto, la marca de gimnasio Smartfit se instalará en el tercer y cuarto nivel, en un espacio de 1.500 metros cuadrados. En este caso, Lombardi dijo que la obra está avanzada, armando el montaje de la estructura metálica. Dicha ampliación está estimada para el mes de noviembre.

Así quedará parte de la reforma en Tres Cruces. Foto: gentileza Tres Cruces.

Para el mes de julio tienen previsto comenzar una ampliación del estacionamiento en el shopping. “Estamos tratando de que no se junten todas las obras para minimizar impactos operativos”, agregó.

La inversión de todas las obras es de US$ 13 millones por el lado del shopping, aunque si se agrega el monto que destinan las marcas la cifra asciende a US$ 18 millones aproximadamente, según Lombardi.

Agregó que tienen una “lista de espera de marcas nacionales e internacionales para poder entrar” al shopping. “Nos interesa que ingresen, pero hay una atención muy fuerte entre oferta y demanda de metros cuadrados”, sostuvo.

Montevideo Shopping

Rodrigo Ferreiro, gerente de Montevideo Shopping, aseguró que están “trabajando duro” con la ampliación (que estará pronta para el mes de julio) de US$ 22 millones que incrementará en 6.000 metros cuadrados su área comercial. Dicho proyecto se lleva a cabo en el espacio donde estaba el estacionamiento de servicios y de Tienda Inglesa, e incluye también la remodelación y ampliación del parking, además de la renovación de más de 6.400 m2 de la infraestructura actual, entre cambio de pisos, luminarias, techo y una nueva y "moderna" batería de baños, entre otras mejoras.

En ese marco, se destacan incorporaciones, ampliaciones y relocalizaciones de marcas. Entre las principales novedades, se encuentra la reciente inauguración de un espacio de 400 metros cuadrados “totalmente renovado” de la Farmacia San Roque.

Asimismo, de cara al Mundial, Adidas se trasladará a un nuevo local de 450 metros cuadrados, mientras que en su ubicación actual volverá a instalarse Fitpoint.

En la zona próxima al acceso de Tienda Inglesa, Ferreiro resaltó que Abitab y Cambio Varlix ya operan en sus locales renovados.

En esa misma área, se sumarán, Cellfix, Ferro21 y Hecho Acá, con aperturas previstas entre fines de julio y comienzos de agosto.

En paralelo, GAP implementará un nuevo diseño de tienda —el primero de ese estilo en la región—, mientras que Lemon ampliará su local hasta alcanzar los 140 metros cuadrados.

Por otra parte, Mosca contará con un nuevo local de 400 metros cuadrados, y la marca Guapa llegará al Shopping con un espacio de similares dimensiones.

En el rubro tecnología, Zona Tecno duplicará su tamaño actual, al tiempo que Benson & Thomas se trasladará a un local de 130 metros cuadrados. En esa misma línea, La Isla también ampliará su superficie, duplicando sus metros cuadrados. Asimismo, se incorporará la marca Carter’s al mix comercial de Montevideo Shopping.

Así quedará el Montevideo Shopping tras las reformas. Foto: gentileza Montevideo Shopping.

Adicionalmente, Ferreiro aseguró que existen otras incorporaciones relevantes en proceso y que, por motivos contractuales, aún no pueden ser anunciadas. Asimismo, adelantó que también contarán con un nuevo espacio gastronómico, que incluye un patio abierto y otras marcas que se estarán sumando en el correr del año.

Portones Shopping

Nelson Barreto, gerente de Portones Shopping, comentó que también tienen novedades en remodelaciones y marcas. En cuanto a las reformas, indicó que habrá baños nuevos en el nivel dos para fines de junio, mientras que respecto a las marcas nuevas, adelantó que KFC abrirá sus puertas en mayo, mientras que Balmohk se sumará en septiembre. También destacó la reciente apertura de Zona Tecno y el buen desempeño de Starbucks, marca que abrió a finales de 2025.

Portones Shopping Center. Foto: Ignacio Sánchez

Las Piedras

Martín Fodere, gerente de Las Piedras Shopping, destacó que no cuentan con ampliaciones proyectadas de cara a un futuro cercano ya que están trabajando en propuestas de marcas y que tienen “varios proyectos en curso” en ese sentido y que están en “fases finales de concreción”, por lo que aún no pudo dar más detalles al respecto.

Salto y Paysandú

Luis Zúñiga, gerente de los shoppings de Paysandú y Salto, mencionó que en el primer caso no tienen previsto ampliaciones, aunque sí recalcó que tienen planes pensados para Salto. En este momento se encuentran “analizando una planificación importante” para el establecimiento, “viendo costos y posibles interesados” en ingresar como marcas para este año.

Costa Urbana Shopping

Alberto Gossweiler, gerente del Costa Urbana Shopping, resaltó que están “en plena construcción” de Costa Urbana Lago, una nueva propuesta orientada al público con locales gastronómicos y otros orientados al home, previsto para inaugurarlo en noviembre. Es un desarrollo entre el lago y la Avenida Giannattasio, estilo “open mall” pero integrado al shopping como una unidad conceptual. Habrá 1.500m2 destinado a locales (entre ellos Mc Donald´s con un Drive Thru, Rudy Burgers, MBC y Juan Construye) y otros 1.500m2 más entre espacios verdes, caminos, entre otros.

Así quedará el mall externo. Foto: gentileza Costa Urbana Shopping.

En complemento a esto, también generarán un paseo alrededor del lago con bicisendas e iluminación conectado a la plaza exterior del shopping. En conjunto, todas estas obras tendrán un costo de US$ 6 millones, sumado a que también están realizando mejoras internas en el piso del mall interno y mejoras externas en la parte de accesos, según dijo Gossweiler a El País.

Nuevocentro Shopping

Alex Malachowski, gerente de Nuevocentro Shopping, resaltó que el centro comercial se encuentra completo y sin proyecciones cercanas de ampliación debido a ello. Sin embargo, resaltó el buen desempeñó de las últimas marcas que ingresaron: Zapatería Once (tienen su único local de Montevideo en este shopping), Dean & Dennys, Milgenial (tienda que comenzó vendiendo online-pick up y su primer local en shopping es en Nuevocentro), Cinnabon y Gravity Tower, en donde está la torre de juegos para niños más alta del Uruguay.

NuevoCentro Shopping. Foto: Archivo.

Atlántico Shopping

El gerente del Atlántico Shopping, Pablo Suárez, resaltó que cuentan con tres obras distintas en proceso. Una de ellas es la incorporación de un centro médico en el tercer nivel del shopping. Explicó que es un formato de alquiler de consultorios a través de un “management centralizado”, en donde más de 20 profesionales (traumatólogos, fisiatras, pediatras, radiólogos, entre otros) estarán operando, con una apertura estimada para noviembre o diciembre de este año.

Por otro lado, están construyendo un nuevo local comercial de 1.200 metros cuadrados de dos pisos en el predio de al lado del shopping, entre las calles Roosevelt y Camacho. Allí habrá una propuesta gastronómica en el primer piso, además de la implementación de alguna marca relacionada a la decoración, tecnología o hasta alguna automotora, aunque aún no hay marcas confirmadas para ello.

Así quedará el nuevo local comercial de 1.200 metros cuadrados de dos pisos. Foto: gentileza Atlántico Shopping.

Por último, en octubre comenzarán con la ampliación de 6.000 metros cuadrados en dos niveles, en donde se incorporarán 35 nuevas propuestas. En este caso, dijo que las obras tendrán un plazo de 18 meses, con una apertura prevista para abril de 2028. Esta nueva zona de marcas estará ubicada hacia la avenida Camacho, donde hoy existe un estacionamiento exterior sobre el nivel uno, el cual se pasará hacia el subsuelo de ese mismo piso para dar paso a esos dos niveles.

“El shopping hoy no tiene vacancia, no hay locales disponibles, por eso buscamos ampliarlo e incorporar este faltante de propuestas retail”, agregó Suarez.

Punta Shopping

Desde el Punta Shopping, su gerente Uri Ivanier dijo a El País que para este año está prevista la llegada de marcas internacionales, pero que por temas contractuales aún no se pueden mencionar cuáles son.

Por otro lado, en referencia a futuras ampliaciones en el establecimiento, mencionó que aún están trabajando y redibujando el “masterplan” de todo el recinto para trazar nuevas estructuras y definir cuáles van a ser para cambios a futuro en el lugar.

“Es un proyecto ambicioso que recién lo empezamos a trabajar hace seis meses, todavía está en etapas de definiciones, que incluye obviamente lo que es la ampliación y algún edificio. Nos va a llevar un tiempo poder hacer anuncios porque es bien complejo entender cuales son las necesidades a futuro del centro comercial y de los terrenos que tenemos. Ya hicimos como tres bocetos distintos, es una realidad que el shopping va a tener que crecer porque Punta del Este viene con un gran crecimiento”, agregó.

El País también se comunicó con el Punta Carretas Shopping para conocer novedades en el establecimiento, pero no recibió respuesta.