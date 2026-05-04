Peñarol vs. Defensor: hora y dónde ver el cruce en el que el mirasol busca cortar la mala racha previo a Platense

La Copa Libertadores es la obsesión de Peñarol. Por eso y porque ya no hay Torneo Apertura por el que pelear, Diego Aguirre parará hoy ante Defensor Sporting una alineación mayoritariamente alternativa.

El mirasol recibe al violeta en el Campeón del Siglo desde las 19:30 (Dsports, cables, Disney+ y AntelTV) y aunque los puntos son importantes para la Tabla Anual y el equipo necesita ganar -lleva seis partidos sin conocer la victoria-, tiene prioridades: el jueves se juega la última bala del máximo torneo continental.

La derrota frente a Corinthians (2-0) dejó al Carbonero último en su grupo y a cinco puntos del segundo puesto con nueve en juego. En tres día jugarán una final contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.

El lamento de Matías Arezo en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Por esta razón hay jugadores que por distintos motivos no formaron parte de la convocatoria en Brasil y que seguramente tampoco estén para el partido de hoy, como es el caso de Eduardo Darias y Lucas Ferreira, a quienes se decidió cuidar por sanidad.

El entrenador aguarda por la recuperación de Maximiliano Olivera y Emanuel Gularte, quienes sufrieron un desgarro muscular, y además, se espera por Luis Miguel Angulo, quien por el momento no será sometido a estudios pero sigue con dolor, por lo que es difícil que viaje a Buenos Aires.

Más allá de que todo Peñarol parece estar pensando en la Copa, necesita una victoria ante el Tuerto para salir del pozo futbolístico en el que se encuentra.

Respecto al partido con el Timao, si así lo quisiera, Aguirre tiene disponible al argentino Franco Escobar, quien no viajó a San Pablo por estar suspendido, aunque no se lo espera en la alineación titular, como tampoco exigirá a Matías Arezo. Además, Eric Remedi no estará a la orden por acumulación de amarillas.

Bajo este razonamiento, formaría con Britos en el arco, Rodríguez, Lemos o González, Madruga y Laxalt en la zaga, Muhlethaler, N. Fernández, Trindade y Umpiérrez en el medio y Hernández y Batista en la delantera.

Por el lado de la visita, Román Cuello recupera a Lucas de los Santos, ausente en la victoria 1-0 ante Progreso por suspensión.

Peñarol vs. Defensor Sporting

Kevin Dawson defendiendo la camiseta de Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

Hora: 19.30

Estadio: Estadio Campeón del Siglo

TV: DSports, cables, Disney+ y Antel TV.

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Mathías Muniz y Matías Rodríguez

4º: Leandro Lasso

VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz

Peñarol

Sebastián Britos;

Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos/Matías Gonzalez, Andrés Madruga, Diego Laxalt;

Stiven Muhlethaler, Nicolás Fernández, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez;

Abel Hernández, Facundo Batista

DT: Diego Aguirre

Defensor Sporting

Kevin Dawson;

Lucas Agazzi, Lucas De los Santos, Francisco Sorondo, Alex Frugone;

Germán Barrios, Mauricio Amaro;

Facundo Castro, Alexander Machado, Juan Goicochea/Nicolás Wunsch;

Brian Montenegro.

DT: Román Cuello