Libertadores y Sudamericana: árbitros para Nacional, Peñarol y los otros clubes uruguayos en la cuarta fecha

A partir del martes 5 de mayo comienza a disputarse la cuarta fecha de la fase de grupos tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, por lo que la Conmebol dio a conocer los árbitros de cada uno de esos encuentros. Por eso Nacional y Peñarol ya saben quiénes serán los responsables de impartir justicia deportiva en sus respectivos encuentros.

El equipo que dirige técnicamente Jorge Bava viene de una dura caída 4-2 ante Universitario en Lima, Perú, y debe pasar la página en su afán de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. El miércoles 6 de mayo tendrá que enfrentar a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué, Colombia, a partir de la hora 23:00 por el Grupo B.

El brasileño Raphael Claus será el árbitro del cuarto encuentro del conjunto tricolor en el máximo certamen continental, mientras que estará secundado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia. El cuarto será Rafael Klein y el VAR estará a cargo de Rodolpho Toski y Caio Vieira.

Una final

Diego Aguirre en el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Peñarol, por su parte, sabe que no tiene mañana: viaja a Buenos Aires con el objetivo de poder vencer a Platense para tener chances de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El aurinegro viene de caer 2-0 ante Corinthians y arrastra una racha de seis partidos sin poder ganar entre actividad internacional y el Torneo Apertura.

El jueves 7 de mayo visita el Estadio Ciudad de Vicente López, desde la hora 19:00, para medirse con el Calamar e ir por un imprescindible triunfo por el Grupo E. El cuerpo arbitral será de Paraguay y contará como juez de campo a Juan Benítez, acompañado por Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar, el cuarto será Blas Romero y en el VAR se encontrarán Ulises Mereles y Luis Onieva.

Los uruguayos de la Copa Sudamericana

Tras su buena victoria ante Puerto Cabello por 4-0, Juventud de Las Piedras vuelve a salir a escena el martes 5 de mayo por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana al recibir a Atlético Minerio en el Estadio Centenario, desde la hora 19:00.

El equipo arbitral será de Argentina con Leandro Rey, los asistentes Gabriel Chade y Sebastián Raineri, de cuarto se encontrará Carlos Gariano y el VAR será ocupado por Jorge Baliño y Pablo Dovalo.

Montevideo City Torque, que viene de sufrir su primera caída en la Copa Sudamericana a manos de Deportivo Riestra por 2-1, recibe a Palestino en el Estadio Centenario el miércoles 6 de mayo, a partir de la hora 19:00, por el Grupo F. Los árbitros serán de Venezuela con Yender Herrera a la cabeza, acompañado por Migdalia Rodríguez y Paolo García, de cuarto Emikar Calderas y en el VAR estarán Stefani Escobar y José Martínez.

El otro equipo uruguayo que tendrá actividad en la Copa Sudamericana será Boston River cuando reciba a Millonarios de Colombia en el Estadio Centenario, a partir de la hora 19:00, por la cuarta jornada del Grupo C. El Sastre se encuentra en la última posición sin haber podido sumar puntos en el torneo internacional.

Los jueces de ese duelo serán los argentinos Carlos Gariano con los asistentes Gabriel Chade y Sebastián Raineri, como cuarto estará Leandro Rey, mientras que en el VAR se encontrarán Nicolas Lamolina y Fernandro Espinoza.