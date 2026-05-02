“Acá no se laudó nada”: Pit-Cnt presiona al gobierno por “lucro” de las AFAP durante acto del 1° de mayo

Diálogo social, AFAP, combustibles, guerra, pobreza, educación, reclamos y derechos laborales. El Pit-Cnt llegaba a este viernes 1° de mayo con múltiples y variados temas a los que referirse y un público de primera fila más que oportuno al que dirigirse: el gobierno. Con la presencia de casi todos los ministros, varios senadores, jerarcas, y figuras como la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, Yamandú Orsi escuchó a una delegación de sindicalistas que durante unas tres horas expresó cómo ve la central sindical el Uruguay actual.

El debate más polémico, especialmente tras esta última semana, es en torno a la seguridad social, al que el Pit-Cnt le puso especial foco. Su secretario general, José Lorenzo López (COFE), comenzó por destacar “la convocatoria y el desarrollo” que tuvo el Diálogo Social.

“Más allá que no todo lo que planteamos en ese ámbito está contemplado y algunas cosas quedaron pendientes para seguir negociando en otros ámbitos, hay cosas importantes que se definieron y debemos valorarlas y destacarlas, porque las sentimos como parte de nuestras conquistas”, dijo.

Así, resaltó “recomponer la posibilidad de que la edad de retiro vuelva a los 60 años, donde un número importante de trabajadores van a volver a jubilarse en igual o mejores condiciones que antes de la reforma del gobierno anterior”.

También apuntó contra las AFAP, por lo cual destacó un “avance sustancial” al “empezar a descalzar su lucro en beneficio del ahorro de los trabajadores”.

La conclusión a la que arribó el Diálogo Social en cuanto a las administradoras privadas es ir hacia un esquema en el que las “cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”. Al mismo tiempo, en cuanto a las AFAP, los actores públicos y privados mantienen la “función de inversión y rentabilización” en un “mercado en competencia”.

Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales, también se desfalcó contra las AFAP por este tema y criticó la “reforma nefasta” aplicada en 2023 bajo la conducción de Rodolfo Saldain, su coordinador durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Acto del 1° de mayo. Foto: Ignacio Sánchez.

De hecho, Saldain publicó un hilo en la red social X en la mañana del viernes, previo al acto del Pit-Cnt, en el que ahondó en el debate sobre la seguridad social.

Allí señaló que “centralizar la administración de las cuentas de ahorro previsional” es una “propuesta mal escrita, mal fundamentada y peor comunicada”, al tiempo que el resultado del Diálogo Social en esta materia es “impreciso, genera incertidumbres y amenazas al ahorro individual y a la sustentabilidad financiera del sistema”.

“Los problemas técnicos que se supone se solucionarían con el desacople de las funciones de las AFAP tienen ya soluciones mejores y sin ruido. El problema político a la interna del progresismo no tiene solución”, escribió.

Diálogo social

Centralizar la administración de las cuentas de ahorro previsional: una propuesta mal escrita, mal fundamentada y peor comunicada. Se requiere contextualizar la discusión y profundizar en por qué las cosas son como son y si pueden cambiarse para mejorar. Va 🧵 — Rodolfo Saldain (@r_saldain) May 1, 2026

Barbé recordó el plebiscito impulsado por la central sindical de 2024, que fue apoyado por algunos sectores y dirigenteS del Frente Amplio, el cual, según su visión, “partió aguas”: “De un lado quedó la clase trabajadora y sus intereses y del otro lado quedó el gran capital, las clases dominantes y sus mercenarios”.

Entre clamor de la multitud y diferentes reacciones de las principales autoridades de gobierno, la vehemencia contra la AFAP no cesó. Barbé acusó a los detractores de la reforma constitucional, que perdió en las urnas electorales, de “jugar sucio”, por poner a “pobres contra pobres”.

“Más allá de eso, un millón de uruguayos nos acompañaron. Ese millón de uruguayos es el que nos respalda, el que hoy nos sostiene acá arriba. Las AFAP siguen lucrando con los aportes de los trabajadores y se sigue poniendo al trabajador como única variable de ajuste para sostener a la seguridad social”, aseguró. De hecho, la sindicalista redobló la apuesta acerca de la consulta popular: “Acá nadie laudó nada”.

El vicepresidente del Pit-Cnt, Javier Díaz, dijo por su lado que el planteo del Diálogo Social es un “avance en la dirección correcta” e instó al gobierno a materializarlo.

“Sería un bochorno que el resultado del diálogo social, en el que se trabajó durante un año e involucró a buena parte del sistema político y organizaciones, terminara en un papel y no se concretara en normas, en leyes y en decretos”, sostuvo.

La lectura del gobierno

Al término del acto, Orsi brindó una rueda de prensa detrás del escenario en la que expresó que su “primera impresión” es que “hay cosas en las que uno coincide, otras en las que no”.

“Esta es la tónica que siempre tiene el 1° de mayo. No siempre son caricias y no siempre son palos”, sostuvo.

Más allá de ello, tuvo la oportunidad de hablar con varias personas que lo llamaban desde detrás de la valla de seguridad. Incluso, firmó una bandera del MPP que un militante le acercó.

En el último diálogo que mantuvo con un hombre antes de subirse al auto oficial para retirarse, este le pidió que recorra el país y lleve a cabo algunas de las sesiones del Consejo de Ministros en el interior.