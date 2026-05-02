La pieza clave que recupera Nacional a días del cruce ante Deportes Tolima por Copa Libertadores

En plena doble competencia entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, el Nacional de Jorge Bava recibió una buena noticia: Gonzalo Carneiro ya está recuperado de su lesión y, por tanto, está en condiciones de entrenar a la par del grupo.

“Gonzalo Carneiro ya está a la par”, le trasladaron desde la interna del tricolor a Ovación. Su primera práctica con normalidad se dio el martes en el entrenamiento previo al viaje a Lima. Para continuar con su recuperación se quedó en Montevideo entrenando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con un grupo reducido y completó las jornadas del miércoles y jueves sin ningún tipo de inconveniente.

El delantero de 30 años debió ser reemplazado el 8 de abril durante el entretiempo del cruce ante Coquimbo Unido en el marco del debut copero en Chile. Juan Cruz de los Santos ingresó en su lugar y las alarmas se encendieron. Dos días después se hizo oficial el diagnóstico del área de sanidad: un desgarro en el cuádriceps izquierdo, según informó Nacional.

Gonzalo Carneiro en un partido representando a Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Desde entonces, el atacante se perdió dos partidos de Libertadores, el primero de local ante Deportes Tolima en el Gran Parque Central y el segundo ante Universitario en el Estadio Momumental de Lima. A su vez, debió estar ausente en tres compromisos por el Apertura: en la caída 4-2 ante Deportivo Maldonado en el Campus, en la victoria 3-1 frente a Liverpool en el Centenario y en la derrota 2-1 ante Danubio en condición de local.

Ahora, 24 días después de aquel estreno en el máximo certamen continental, el atacante vuelve a estar a disposición y solo resta saber cómo gestionará su caso el entrenador, considerando el tiempo de inactividad que lleva.

Por lo pronto, a la vuelta de la esquina tienen el cruce ante Albion por la fecha 14 del Torneo Apertura, donde podrían dosificarle los minutos en cancha para que retorne a la actividad. Y después habrá que ver qué grado de protagonismo tendrá en la visita a Deportes Tolima por la cuarta fecha del grupo B de la Libertadores.

El rol clave de Gonzalo Carneiro en el inicio de la era Jorge Bava en Nacional

Gonzalo Carneiro celebrando su gol con Nacional frente a Montevideo City Torque. Foto: Leonardo Mainé.

Desde que Jorge Bava asumió el mando en Nacional el 22 de marzo de esta temporada, Gonzalo Carneiro ha tenido un rol clave. De hecho, integró la oncena titular en los cuatro primeros partidos de su era, hasta que la lesión le interrumpió la continuidad.

Con este entrenador el 20 mostró una faceta diferente de su juego en la que se lo vio mucho más comprometido a nivel defensivo. Si bien su función principal es el ataque, también cumple una función importante en el retroceso colocándose por momentos como extremo o volante por izquierda para controlar el juego por las bandas del rival.

Bava, quien ya lo había tenido en Liverpool, supo potenciar el desempeño de un delantero que dio varias muestras de entendimiento con Maxi Gómez, a quien asistió en la victoria 3-2 ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa, donde también aportó un gol.

Nicolás "Diente" López aún entrena diferenciado en Nacional

Nicolás López visiblemente dolorido tras ser reemplazado por Exequiel Mereles en el Nacional vs. Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

“Lo vimos agarrándose y lo sacamos. Hay que esperar al diagnóstico”, dijo Jorge Bava sobre Nicolás "Diente" López después de la caída 2-1 frente a Danubio en el Gran Parque Central. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el atacante todavía entrena diferenciado.

Los retornos de Maxi Silvera y Emiliano Ancheta frente a Universitario por Libertadores

Frente a Universitario ya volvieron a tener minutos Emiliano Ancheta y Maximiliano Silvera, quien celebró su primer gol con la institución por Libertadores al anotar el 2-2 parcial. En referencia a cómo gestiona las cuestiones sanitarias del plantel, Bava fue claro después de la caída 2-1 ante Danubio en el Gran Parque Central y transmitió mesura en la toma de decisiones: “Hay que tratar de recuperar a los futbolistas cuando antes, pero dentro de los márgenes médicos para que no recaigan. No queremos apresurar a ninguno que llegue muy justo, pero eso las precauciones adoptadas”.

Resta esperar para ver de qué forma evoluciona Nicolás “Diente” López, sobre todo pensando en el duelo bisagra en Colombia.