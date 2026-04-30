Camilo Cándido, tras la derrota de Nacional: “El árbitro hizo de lo suyo y nos enfocamos mucho en él”

La derrota de Nacional ante Universitario por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores dejó sensaciones encontradas puertas adentro. Así lo expresó Camilo Cándido, quien valoró en lo personal haber completado el encuentro, pero no ocultó su frustración por el resultado y por cómo se dio el trámite del partido.

“Contento por volver, por haber completado el partido más que nada porque venía medio sentido y terminé también a lo último medio apretado”, comenzó señalando el lateral, poniendo el foco en su regreso a la actividad.

Sin embargo, rápidamente marcó el sabor amargo de la noche: “La tristeza de no lograr los tres puntos, nos queríamos llevar eso. El partido se nos hizo cuesta arriba después que nos quedamos con 10 jugadores y el árbitro también hizo de lo suyo”.

El futbolista tricolor hizo especial hincapié en el arbitraje, al que consideró determinante en el desarrollo del juego: “Era difícil bajar la temperatura del plantel en el entretiempo con todo lo que pasó. Nos enfocamos mucho en el árbitro en el primer tiempo después de que expulsan a Lucas Rodríguez, pero las imágenes hablan por sí solas”.

En esa misma línea, agregó: “También la patada a Nicolás Rodríguez. Son decisiones de los árbitros y ellos tendrán su porqué, pero creo que todo el mundo lo vio. A veces erran y a veces aciertan”.

Cándido también reconoció que el equipo asumió riesgos en busca del triunfo: “Nosotros sentíamos que podíamos lograr los tres puntos y más cuando hicimos el empate, adentro de la cancha lo sentíamos. Quizás fue un error nuestro, teníamos un punto en el bolsillo pero seguimos yendo a buscar la victoria”.

Y profundizó sobre la mentalidad del plantel: “Eso habla de lo que es este grupo, que siempre va para adelante y en busca de la victoria. Nos enfocamos mucho en el árbitro, más que nada en el primer tiempo, y ahí le erramos”.

Más allá de la desventaja numérica, destacó la reacción del equipo: “Tenemos la tranquilidad de que con 10 jugadores lo sometimos por momentos a ellos, tuvimos la pelota y el resultado fue demasiado abultado. Si estuviéramos con 11 hubiera sido otra cosa”.

Por último, el lateral se refirió al diálogo inexistente con el juez: “El árbitro no quería hablar, no nos quiso escuchar nunca ni tener ningún ida y vuelta con nosotros. Pero cada árbitro viene con su papel y tenemos que aceptar eso”.

Pensando en lo que viene, dejó un mensaje de confianza: “Esto termina en casa y tenemos la tranquilidad de que sabemos lo que nos jugamos. Lo vamos a definir en casa”.