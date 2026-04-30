Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Camilo Cándido, tras la derrota de Nacional: “El árbitro hizo de lo suyo y nos enfocamos mucho en él”

El lateral tricolor lamentó la caída 4 a 2 ante Universitario de Deportes por la Copa Libertadores 2026, cuestionó el arbitraje y aseguró que el equipo “lo va a definir en casa”.

El País
El País
30/04/2026, 09:32
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Once inicial de Nacional ante Universitario en Perú
Once inicial de Nacional ante Universitario en Perú
Foto: Club Nacional de Fútbol

La derrota de Nacional ante Universitario por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores dejó sensaciones encontradas puertas adentro. Así lo expresó Camilo Cándido, quien valoró en lo personal haber completado el encuentro, pero no ocultó su frustración por el resultado y por cómo se dio el trámite del partido.

“Contento por volver, por haber completado el partido más que nada porque venía medio sentido y terminé también a lo último medio apretado”, comenzó señalando el lateral, poniendo el foco en su regreso a la actividad.

Sin embargo, rápidamente marcó el sabor amargo de la noche: “La tristeza de no lograr los tres puntos, nos queríamos llevar eso. El partido se nos hizo cuesta arriba después que nos quedamos con 10 jugadores y el árbitro también hizo de lo suyo”.

Coates: del "con las herramientas que hay es increíble que no lo expulse" al "nos hacemos cargo de nuestros errores"

El futbolista tricolor hizo especial hincapié en el arbitraje, al que consideró determinante en el desarrollo del juego: “Era difícil bajar la temperatura del plantel en el entretiempo con todo lo que pasó. Nos enfocamos mucho en el árbitro en el primer tiempo después de que expulsan a Lucas Rodríguez, pero las imágenes hablan por sí solas”.

En esa misma línea, agregó: “También la patada a Nicolás Rodríguez. Son decisiones de los árbitros y ellos tendrán su porqué, pero creo que todo el mundo lo vio. A veces erran y a veces aciertan”.

Cándido también reconoció que el equipo asumió riesgos en busca del triunfo: “Nosotros sentíamos que podíamos lograr los tres puntos y más cuando hicimos el empate, adentro de la cancha lo sentíamos. Quizás fue un error nuestro, teníamos un punto en el bolsillo pero seguimos yendo a buscar la victoria”.

Y profundizó sobre la mentalidad del plantel: “Eso habla de lo que es este grupo, que siempre va para adelante y en busca de la victoria. Nos enfocamos mucho en el árbitro, más que nada en el primer tiempo, y ahí le erramos”.

Más allá de la desventaja numérica, destacó la reacción del equipo: “Tenemos la tranquilidad de que con 10 jugadores lo sometimos por momentos a ellos, tuvimos la pelota y el resultado fue demasiado abultado. Si estuviéramos con 11 hubiera sido otra cosa”.

Por último, el lateral se refirió al diálogo inexistente con el juez: “El árbitro no quería hablar, no nos quiso escuchar nunca ni tener ningún ida y vuelta con nosotros. Pero cada árbitro viene con su papel y tenemos que aceptar eso”.

Pensando en lo que viene, dejó un mensaje de confianza: “Esto termina en casa y tenemos la tranquilidad de que sabemos lo que nos jugamos. Lo vamos a definir en casa”.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Copa LibertadoresCamilo Candido

Te puede interesar