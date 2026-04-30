Coates apuntó al arbitraje aunque hizo mea culpa: "Con las herramientas que hay es increíble que no lo expulse"

Enviado a Lima

Nacional cayó 4-2 frente a Universitario por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores, encuentro que no estuvo libre de polémicas y contó con el arbitraje como protagonista. A esto apuntaron varios de los futbolistas tricolores en zona mixta, entre ellos el capitán Sebastián Coates, que se alineó a la tónica de sus compañeros.

Consultado sobre su opinión acerca de la infracción de Caín Fara sobre Nicolás "Ojito" Rodríguez que el árbitro sancionó con tarjeta amarilla, el zaguero extendió la consulta a los periodistas. "Ya todos saben lo que es, a mí me gustaría saber la opinión de ustedes. Creo que para nosotros fue bastante clara. Para mí es roja, clara. Increíblemente con las herramientas que tenemos, con el VAR y con todo, no lo expulsó y creo que hoy en día esos detalles son los que marcan los partidos", expresó Coates.

Y continuó: "Después expulsa a Lucas (Rodríguez), en una falta que para mí no llega a tocarlo, pero con otras jugadas también, con algunas donde ellos hicieron muchas faltas no sacaba amarillas y nosotros en la primera de cambio nos sacaba amarilla".

Lucas Rodríguez tras ser expulsado. Foto: EFE.

Más allá del accionar de los jueces, el capitán hizo mea culpa de lo que fueron los errores deportivo del equipo: "Respeto a todos los jueces y sé que pueden tener errores como tenemos nosotros, pero las formas a veces son difíciles dentro de la cancha cuando tenés un árbitro que es muy prepotente, donde no te deja hablar en ningún momento. Obviamente que hay que hacernos cargo de nuestros errores y nos hacemos cargo de nuestros errores, pero hoy en día es muy difícil jugar con uno de menos y es difícil cuando tenés muchas cosas en contra".

Ante la repregunta de cuánto repercutieron las decisiones arbitrales, el capitán señaló: "A veces es muy difícil estar ahí adentro y ver que está todo en contra y ver que las pequeñas faltas son en contra y ver que te van empujando. No es fácil tampoco mantener la cordura y mantener la cabeza, más en un partido así de Copa, donde nos jugamos mucho nosotros".

Tras los resultados de los demás encuentros, el grupo B de Nacional quedó con los cuatro equipos con cuatro puntos. Respecto a lo que se viene, Coates concluyó: "Sabemos que el grupo es difícil, sabemos que la Libertadores es difícil, siempre es peleada. Tenemos ahora un partido de visita, pero tenemos dos de local. Buscaremos encontrar algún punto de visita, obviamente que sería ganar, y después de local (hay que) hacernos fuerte y cerrar bien".

La jugada que protestó Nacional ante Universitario por Copa Libertadores

Cuando corrían 17 minutos de juego en el Estadio Monumental de Lima, Caín Fara fue en busca de una pelota en mitad de cancha y le entró muy duro a Nicolás "Ojito" Rodríguez. El árbitro le mostró amarilla y el VAR no lo llamó.

El Ojito quedó tendido en el suelo tras esa dura patada, mientras que todo el equipo tricolor e incluso Jorge Bava le protestaron a los árbitros la resolución de tan solo amonestar a Fara. Es más, le pidieron al juez Benítez que fuera a ver la incidencia en el VAR para que apreciara lo mal que se arrojó el futbolista del elenco locatario.

Al final el juez no acudió al VAR y no expulsó a Fara. Unos minutos más tarde Rodríguez vio la segunda amarilla y Nacional se quedó con 10 futbolistas en tierras limeñas. Por todo esto se desató la bronca de la delegación tricolor con el equipo arbitral.

Eso no fue lo único malo para Nacional. Si bien el tricolor ganaba por 1-0 gracias al tanto de penal de Maximiliano Gómez en el minuto 14, Universitario logró el 1-1 parcial y fue, justamente, a través de Fara, el jugador que estuvo implicado en la acción que protestó el equipo uruguayo, quien anotó en el minuto 40 después de un tiro de esquina.

