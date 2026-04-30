Gobierno anunciará nuevo precio de los combustibles y aumento podría ser mayor al 7%, ¿qué pasa con el abastecimiento?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) le toman el pulso al precio de los combustibles que se encuentran marcados por la guerra en el Medio Oriente. Según dijo la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, esta tarde se conocerán los nuevos precios de los combustibles luego de una última reunión con el MEF. “Estamos dentro de lo que establece la metodología”, dijo ayer en rueda de prensa y agregó que en cuanto al suministro, el gobierno “está muy tranquilo” con el monitoreo realizado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) de forma semanal en los departamentos de frontera.

El mes pasado el gobierno de Yamandú Orsi resolvió un aumento de 7% para todos los combustibles, tal como indica el tope de la nueva metodología aplicada desde el año pasado. Cardona explicó que el artículo 5 del decreto que establece el procedimiento para definir el nuevo precio de los combustibles indica que ante situaciones extraordinarias nacionales o internacionales se podrá suspender de forma transitoria el mecanismo de ajuste habitual. “Por el artículo 5 se puede (aumentar más del 7%) pero vamos a tratar de estar dentro de la franja”, agregó.

Fernanda Cardona, ministra de Industria, durante conferencia por suba de combustibles. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La ministra de Industria sostuvo que no está previsto que el aumento sea del mismo porcentaje para todos los combustibles como lo fue la modificación pasada. “Analizamos combustible a combustible”, explicó Cardona y agregó que también se observó el comportamiento del gasoil marino y los agroquímicos.

Por su parte, la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, señaló que la petrolera “tomó todos los recaudos” en cuanto al suministro y aseguró que se realizaron las compras necesarias de supergás para los meses de invierno. “Creemos que estamos en una buena posición pero hay que evaluarlo día a día”, dijo.

Con motivo del aumento, se aplicaron una serie de medidas para resguardar la estabilidad financiera de los sectores productivos. Cardona sostuvo que también se comunicará el alcance que tuvieron estas decisiones en función de los informes semanales presentados por la Ursea. “Estamos bien con los créditos y compras de crudo y refinado que fuimos haciendo”, dijo Cardona.

El rol de Ancap

El MEF aprobó una resolución el pasado lunes en la que autoriza a Ancap a contratar una línea de crédito por hasta US$ 100 millones por hasta 180 días para reforzar su liquidez en el contexto de incertidumbre internacional, según informó el diario El Observador.

Presidenta de Ancap, Cecilia San Román. Foto: Leonardo Mainé.

“Ancap está absorbiendo lo que no está trasladándose a la ciudadanía y al bolsillo de la gente”, dijo Cardona y recordó que la petrolera también cuenta con una serie de préstamos de corto plazo tomados durante el quinquenio pasado utilizados para financiar el capital de trabajo y por la diferencia del tipo de cambio.

En ese sentido, San Román explicó que la responsabilidad asumida por la petrolera ante el aumento del precio de los combustibles implica que deje de percibir unos $ 9 millones semanales. San Román también recordó la cancelación parcial de la deuda tomada en 2025, lo que consideró que le da “una posición robusta” para atravesar esta situación.

La presidenta del ente sostuvo que en comparación a la guerra entre Rusia y Ucrania, esta es “más grande” porque se está destruyendo infraestructura de varios energéticos. “Manejamos diferentes escenarios”, dijo y agregó: “Tenemos espacio pero tenemos que manejarlo para no dejar a la empresa en falsa escuadra”.