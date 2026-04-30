¿De Arrascaeta llega al Mundial? Cómo actuará la selección uruguaya y la recuperación de casos similares

De seis a ocho semanas. Ese suele ser el tiempo de recuperación para una lesión como la que sufrió Giorgian de Arrascaeta en el partido de Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes. Está a contra reloj, porque faltando 42 días para el Mundial y 46 para debut de la Celeste, su baja genera preocupación en la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa.

El Cocho se realizó los exámenes el miércoles por la noche en Argentina y tras conocer la entidad de la lesión se optó por que el futbolista se opere en Brasil, este mismo jueves en Río de Janeiro. El procedimiento fue "exitoso" según comunicó el propio Flamengo a través de un video en el que uno de los médicos anunció el parte.

¿Cuánto tiempo lleva la recuperación y por qué se operó?

De Arrascaeta tuvo que abandonar la cancha por una fractura en su clavícula, en el partido entre Estudiantes y Flamengo por la Libertadores. Foto: AFP.

Este tipo de cirugías está indicada en casos de desplazamiento óseo o cuando se necesita una recuperación más rápida, una situación frecuente en deportistas de alto rendimiento. A diferencia de un tratamiento conservador, la operación logra una mejor alineación ósea y un menor riesgo de complicaciones.

Para que el Cocho agote sus chances de llegar a la cita mundialista, se sometió a la intervención realizada por Marcio Schieffer, especialista en la materia, con la supervisión del departamento médico de Flamengo.

O meia De Arrascaeta foi submetido, na manhã desta quinta-feira (30), à cirurgia para correção de fratura na clavícula direita, lesão sofrida ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Estudiantes, válida pela CONMEBOL Libertadores.



O procedimento, com duração… pic.twitter.com/RkKV32euOT — Flamengo (@Flamengo) April 30, 2026

Las placas de las que habla el comunicado del Mengao se colocan para mantener la estructura durante el proceso de curación, así el hueso se puede consolidar de la manera correcta. En la mayoría de los casos no se retiran, ya que no suelen incomodar, salvo un caso particular como infección o falta de consolidación. Respecto al postoperatorio, el tratamiento consiste en inmovilizar el hombro con un cabestrillo durante cuatro semanas, para luego implementar la fisioterapia.

La postura selección uruguaya de cara al Mundial

A seis semanas del estreno, según pudo saber Ovación a través de fuentes de la selección uruguaya, la sanidad ya "se esta encargando del tema" y hablando con el jugador para monitorear su estado físico. Desde AUF confirmaron que la operación fue exitosa y que irán "día a día" en cuanto a su participación o no en el Mundial, aguardando por la evolución del jugador.

Casos similares de esta lesión en orden cronológico

Lorenzo Couture - Peñarol



10 de marzo de 2026

Uruguayo

20 años

Recuperación: Aún no regresó.

Álvaro Montoro - Botafogo



2025 en el Mundial Sub 20 con Argentina

Argentino

19 años

Tratamiento: cirugía

Recuperación: 41 días.

Athenea del Castillo - Real Madrid



2024

Española

24 años

Tratamiento: cirugía

Recuperación: se estimaba de 2 a 3 meses, sorprendió y volvió antes, en 1 mes. 20 días después de la lesión empezó a correr a correr y tocar la pelota, aunque sentía tirones en la zona.

Álvaro Odriozola - Real Madrid



2019

Español

23 años

Tratamiento: cirugía

Recuperación: 2–3 meses

Javi Martínez - Bayern Munich



2017

Español

28 años

Tratamiento: cirugía

Recuperación: 6 semanas

Javier “Chicharito” Hernández - Real Madrid



2015

Mexicano

27 años

Tratamiento: cirugía

Recuperación: de 6 a 8 semanas

Dani Alves - Barcelona



2012

Brasileña

29 años

Tratamiento: cirugía

Recuperación: de 6 a 8 semanas

Las palabras de Fernando Muslera

Fernando Muslera, rival en Libertadores pero compañero de selección, se refirió a la lesión del Cocho tras el partido y confesó: "Me comentó el doctor que esperan que no sea quirúrgico y que capaz pueda llevar el menor tiempo posible".

Fernando Muslera en el partido frente a Flamengo. Foto: @EdelpOficial.

Ante la consulta de un tiempo estimado de recuperación, añadió: "Ojalá sea lo menos posible, porque además es un jugador que a mí me puede. Es de esos mágicos, unos animales con la pelota”.

Por último, habló del vínculo que tiene con de Arrascaeta: "Tengo una relación personal muy linda con él. Intentaré comunicarme con él o con alguien cercano para conocer bien las condiciones”.

