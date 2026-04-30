Los salarios de los trabajadores en Uruguay crecieron en marzo, ¿qué pasó con el poder de compra?

Los salarios de los trabajadores aumentaron en marzo 0,15% respecto a febrero, según el Índice Medio de Salarios (IMS) divulgado esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el primer trimestre del año, el IMS aumenta 3,54% y en los últimos 12 meses el alza es de 5,34%.

El IMS de los trabajadores del sector privado en marzo de 2026 presenta una variación mensual de 0,08%, producto fundamentalmente de la incidencia de la sección “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos” (0,02%) , “Industrias manufactureras” (0,02%), y “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” (0,02%).

En el sector público, el IMS de marzo de este año presentó una variación mensual de 0,29% que se explica por las incidencias del “Gobierno Central” (0,24%), “Empresas Públicas” (0,03%) y “Gobiernos Departamentales” (0,02%).

¿Qué pasó con el poder de compra de los salarios? El Índice Medio de Salarios Real (el sueldo descontada la inflación), tuvo una baja de 0,25% en marzo de 2026, producto de la pérdida del poder de compra de los salarios tanto del sector privado (-0,33%) como del sector público (-0,12%).

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

En tanto, en tres meses de 2026, el poder de compra de los salarios aumenta 1,82%. En el caso de los trabajadores del sector privado la suba del Índice Medio de Salarios Real fue de 1,26% y y entre los trabajadores del sector público aumenta 2,83%.

Si se miran los 12 meses cerrados a marzo, el Índice Medio de Salarios Real se incrementa 2,33%. El poder de compra de los asalariados privados mejora 2,38% en ese período y el de los asalariados públicos se incrementa 2,23%%.

Por otro lado, el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN, con el que se ajustan las pasividades) de marzo de este año, tuvo una suba de 0,18%, mientras en lo que va del año sube 3,44% y en los últimos 12 meses de 5,43%.