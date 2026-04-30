"Problemas de conducción" y "falta de liderazgo": críticas de Lema a ministra Lustemberg por renuncias en MSP

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, apuntó este jueves contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, tras las recientes renuncias en tres direcciones del MSP. "Hay problemas de conducción, que muestra incertidumbre debido a las renuncias que se dan, como la de la directora general de Salud (Fernanda Nozar). Hay poca capacidad de liderazgo en cuanto al equipo", consideró.

En rueda de prensa, Lema reiteró que "hay problemas de liderazgo, de conducción, y eso se ve reflejado en la composición del equipo con la cantidad de renuncias y en los temas en los cuales se llevan adelante los mayores esfuerzos”.

“Las políticas públicas en salud claramente están viendo un retroceso. También veo con muchas fallas la gestión de ASSE. Lo que vemos es una lógica y coherencia con lo que sucede a nivel general de gobierno. Mucha inestabilidad de un gobierno que parece estar entregado y rendido en temas que debería estar peleándola de pie y con otro tipo de determinación”, consideró.

El senador nacionalista fue consultado también sobre la gestión de ASSE, donde su presidente, Álvaro Danza, “nunca tuvo la prioridad de fortalecer los servicios” y, por el contrario, tomó “malas decisiones” como el cese del director del Hemocentro de Maldonado, Jorge Curbelo. "La decisión es equivocada y el manejo, con una gestión que tuvo 17 años, requería otro tipo de formato cuando se va a tomar una decisión de estas características. Es parte de la improvisación de este gobierno, eso se traslada hacia los ministerios y de ahí hacia abajo", concluyó.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el presidente de la República, Yamandu Orsi. Foto: Leonardo Mainé

Renuncias

En las últimas horas se supo, primero, del alejamiento de Fernanda Nozar, a cargo de la Dirección General de Salud. Cercana al subsecretario de la cartera, Leonel Briozzo, su salida, si bien había sido planteada como una posibilidad a la ministra ya en 2024 al momento de asumir el cargo, coincide con algunas “tensiones vinculadas a temas de coyuntura”, según señalaron fuentes políticas a El País. Nozar ganó un Grado 5 en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) y ya presentó su carta de renuncia.

Luego se supo sobre la salida de Gilberto Ríos, subdirector de la misma área. Su alejamiento tendría que ver con que era personal de confianza de Nozar y también con una propuesta para desempeñarse en la Intendencia de Montevideo con un cargo de jerarquía en la oficina de Relaciones Internacionales.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública. Foto: Estefanía Leal.

La tercera renuncia anunciada en la cartera fue la de Steven Tapia Villacis, que ocupaba un cargo técnico en la Unidad de Inmunizaciones, de la que fue director al final del período pasado. “Tenía otras aspiraciones, porque ya había ocupado el principal cargo”, señalaron fuentes de la misma unidad a El País. Tapia Villacis está concursando por un Grado 2 efectivo en la Facultad de Medicina de la Udelar.

Por último, Daniel Olesker, número dos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), también dejará el cargo. Desde el ministerio sostienen que su salida no tiene que ver con los cambios que se van a anunciar hoy, pero lo cierto es que no forma parte del círculo de confianza que lidera Lustemberg. Olesker pasará a ser subsecretario de Industria.