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El País Información Salud

La directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar, renunció a su cargo: los motivos

Es ginecóloga y Doctora en Medicina por la Universidad de la República, Además, fue profesora Agregada de Ginecología en la Udelar y estuvo en la dirección del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell.

El País
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21/04/2026, 19:52
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Fernanda Nozar, directora general de la Salud.
Fernanda Nozar, directora general de la Salud.
Foto: Natalia Rovira.

La directora general de Salud, Fernanda Nozar, renunció a su cargo en el Ministerio de Salud Pública (MSP), según informó La Diaria y confirmó El País con fuentes del gobierno.

La jerarca pasaría a dedicarse completamente a la actividad académica, donde tiene previsto concursar por el grado 5 en ginecología. Desde el MSP señalaron a El País que esto estaba dentro de las posibilidades al momento que asumió en esta función.

Nozar es Doctora en Medicina por la Universidad de la República (Udelar), especialista en Ginecología y Obstetricia, posee subespecialidades en Cirugía Ginecológica, Oncoginecología y Trastornos del Piso Pélvico, y realizó un posgrado en Gestión de Servicios de Salud en dicho centro de estudios.

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Además, fue profesora Agregada de Ginecología en la Udelar y estuvo en la dirección del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) y lideró el "diseño e implementación del primer Plan Nacional de Prevención Integral del Cáncer de Cuello Uterino", según figura en la página web del MSP.

De acuerdo a lo que figura en su perfil de la red social LinkedIn, estuvo en la secretaría del Colegio Médico del Uruguay y se desempeñó como ginecóloga en el Seguro Americano.

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