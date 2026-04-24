Formalizaron por femicidio a hombre que mató a su pareja y tiró su cuerpo a un aljibe en Canelones

La Fiscalía Departamental de Toledo formalizó la investigación de un hombre acusado del homicidio de una mujer de 51 años que sería su pareja, a la cual asesinó y lanzó su cuerpo a un aljibe cercano a las viviendas donde ambos residían.

El hombre fue formalizando por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio en calidad de autor. El ahora imputado deberá cumplir prisión preventiva por un lapso de 180 días mientras continúa la investigación.

El caso

En la jornada del pasado jueves, la Policía de Canelones informó que se estaba investigando homicidio de una mujer de 51 años de la ciudad de Pando. Si bien el caso fue investigado en una primera instancia como una desaparición, información surgida posteriormente apunta a que la mujer fue asesinada por su pareja.

De acuerdo a lo informado por Jefatura, existían varias denuncias previas por violencia doméstica entre la víctima y su pareja. En algunas la mujer aparecía como denunciante, pero en otras estaba señalada como indagada.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El hombre declaró a la Policía que la mujer lo había agredido y, al intentar defenderse, le había quitado la vida. Luego, explicó que se había desecho del cuerpo en un aljibe que está en el predio en donde vive. Según detalla la Policía, la pareja vivía en el mismo terreno pero no en las mismas casas: la mujer, que era dueña del lugar, vivía en la casa ubicada al frente, mientras que el hombre, que era inquilino, vivía en una ubicada al fondo.

El terreno está ubicado en el eje entre las rutas 6, 7 y 74. El caso está siendo investigado por la Jefatura de Canelones. El hombre se encuentra a disposición de la Justicia.

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:

Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141

El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.