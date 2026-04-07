Horror en Las Piedras: una mujer logró escapar de su captor y rescataron a otra víctima y a dos menores

Un hombre de 40 años fue enviado a prisión preventiva por 180 días en Las Piedras, imputado como autor de un grave caso de violencia de género y privación de libertad, según informó la Jefatura de Policía de Canelones.

Según la investigación, una mujer logró escapar de su captor, quien la retenía en una vivienda de la ciudad, y solicitó auxilio policial. La mujer “denunció haber permanecido retenida contra su voluntad y haber sido víctima de agresiones físicas constantes”.

La Policía se dirigió a la casa y detuvo al agresor, quien opuso resistencia al arresto. En el lugar, se encontraba otra mujer, también bajo situaciones de coacción, así como los dos hijos menores de edad del denunciado, quienes fueron derivados a centros de atención médica y quedaron bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Patrullero de Policía de Canelones. Foto: Archivo El País.

En la casa, la Policía Científica incautó “diversos elementos que corroboran el entorno de violencia y el suministro de sustancias controladas”, así como pruebas materiales y electrónicas.

El hombre fue derivado al Juzgado Letrado de 2° Turno de Las Piedras, donde lo imputaron por tentativa de femicidio, abuso sexual, reiterados delitos de violencia doméstica y suministro de estupefacientes.